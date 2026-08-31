AS Monaco meraih kemenangan kandang yang impresif atas rivalnya Olympique de Marseille di Stade Louis II. Penyerang Jerman Paris Brunner tampil gemilang, membuka skor pada menit ke-13 dengan penyelesaian apik sebelum menggandakan keunggulan pada awal babak kedua (53').

Marseille kesulitan membongkar blok pertahanan Monaco, sementara tim tuan rumah mampu mengendalikan tempo dengan efektif untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan.