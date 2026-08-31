Pekan kedua musim Ligue 1 menghadirkan perubahan di puncak klasemen, duel pertahanan, dan drama pada masa injury time di seluruh Prancis. Dari Monaco yang membongkar Marseille di Stade Louis II hingga Paris FC yang meraih kemenangan penuh pernyataan dan PSG yang mencuri satu poin telat di laga tandang, pekan kedua membuat para suporter terus tegang di ujung kursi mereka.
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Rangkuman pekan ke-2 Ligue 1: Monaco kalahkan Marseille, Marquinhos selamatkan PSG & Paris FC kejutkan Nice
- AFP
AS Monaco 2-0 Olympique de Marseille
AS Monaco meraih kemenangan kandang yang impresif atas rivalnya Olympique de Marseille di Stade Louis II. Penyerang Jerman Paris Brunner tampil gemilang, membuka skor pada menit ke-13 dengan penyelesaian apik sebelum menggandakan keunggulan pada awal babak kedua (53').
Marseille kesulitan membongkar blok pertahanan Monaco, sementara tim tuan rumah mampu mengendalikan tempo dengan efektif untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan.
- AFP
LOSC Lille 2-2 Paris Saint-Germain
Juara bertahan Paris Saint-Germain selamat dari ancaman besar di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, dengan menyelamatkan satu poin pada masa injury time yang sangat larut.
Lille tampak siap mengamankan tiga poin penuh berkat penampilan kandang yang enerjik. Namun, PSG melancarkan serangan tanpa henti di akhir laga, yang berpuncak pada gol penyeimbang menit ke-95 dari Marquinhos untuk memaksa hasil imbang dalam laga menegangkan berintensitas tinggi.
- AFP
Paris FC 3-0 OGC Nice
Paris FC yang baru promosi membukukan salah satu kemenangan terbesar pada akhir pekan ini dengan mendominasi OGC Nice di kandang. Paris FC mengambil kendali sejak sepak mula lewat permainan serangan balik yang tajam dan penyelesaian akhir yang klinis, mencetak tiga gol ke gawang Nice untuk meraih kemenangan pertama mereka musim ini dengan cara yang meyakinkan.
- AFP
Stade Rennais 3–2 Le Mans FC
Stade Rennais menang dalam laga sengit lima gol yang menegangkan melawan Le Mans FC di Roazhon Park. Rennais terus-menerus menebar ancaman dari sisi sayap, tetapi Le Mans berjuang dengan gagah berani dan tetap menjaga peluang hingga peluit akhir berbunyi.
Kartu merah terlambat untuk Le Mans pada menit ke-68 membuat momentum berbalik secara tegas ke pihak Rennes.
- AFP
RC Strasbourg Alsace 2–1 RC Lens
RC Strasbourg bangkit dari kekalahan pada pekan pembuka dengan menundukkan RC Lens tipis di Stade de la Meinau. Strasbourg meletakkan fondasi pada babak pertama dan memanfaatkan kesalahan pertahanan Lens.
Lens sempat memperkecil ketertinggalan di akhir pertandingan, tetapi Strasbourg bertahan dengan kokoh untuk meraih kemenangan 2–1 yang diraih dengan susah payah.
- AFP
AJ Auxerre 1–3 Angers SCO
Angers SCO menampilkan performa tandang yang efisien di Stade de l'Abbé-Deschamps untuk mengatasi AJ Auxerre. Angers memaksimalkan peluang dari bola mati dan memanfaatkan momen transisi, mengambil keunggulan meyakinkan sebelum Auxerre mencetak gol hiburan di akhir laga.
- AFP
Stade Brestois 29 2-2 Toulouse FC
Stade Brestois 29 dan Toulouse FC bermain imbang 2–2 dalam laga yang menghibur di Stade Francis-Le Blé. Kedua tim saling bergantian unggul sepanjang pertandingan yang terbuka, dengan Toulouse mencetak gol pada akhir laga untuk membatalkan keunggulan Brest di babak kedua dan memaksa kedua tim berbagi poin.
- AFP
Olympique Lyonnais 1–1 Le Havre AC
Olympique Lyonnais ditahan imbang 1-1 di Parc Olympique Lyonnais oleh tim Le Havre AC yang tampil ngotot. Lyon mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang matang, tetapi pertahanan rendah Le Havre yang disiplin mampu meredam tuan rumah dan mengamankan satu poin tandang yang berharga.
- AFP
FC Lorient 1-2 ES Troyes AC
ES Troyes AC meraih kemenangan tandang krusial atas FC Lorient di Stade du Moustoir. Troyes memanfaatkan kelengahan lini belakang Lorient di kedua babak untuk membangun keunggulan dua gol sebelum menahan kebangkitan telat dari tim tuan rumah.
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