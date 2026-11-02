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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Rangkuman pekan ke-11 LaLiga: Barcelona bantai Alaves, Real Madrid menang mudah di markas Racing

LaLiga
Real Madrid
Barcelona
L. Yamal
J. Bellingham
Raphinha
K. Mbappe

Rangkuman lengkap momen-momen paling menonjol di La Liga Spanyol akhir pekan lalu. Kami mengulas hasil pertandingan, sorotan utama, penampilan individu terbaik, dan banyak lagi, dengan kemenangan Real Madrid dan Barcelona menjadi berita utama.

Barcelona kembali ke jalur kemenangan akhir pekan ini dengan membantai Deportivo Alaves 6-1. Sementara itu, Real Madrid terus mengimbangi setelah menang mudah 3-0 di kandang Racing Santander. Di papan bawah klasemen, Valencia meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan di kandang Elche.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 6-1 Deportivo Alaves

    Barcelona melupakan kekalahan dari El Clásico akhir pekan lalu dan menghajar Deportivo Alavés 6-1. Lamine Yamal tampil gemilang dengan dua gol dan satu assist, sementara kapten Raphinha turut menyumbang dua gol.

  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 0-3 Real Madrid

    Real Madrid menindaklanjuti kemenangan 2-1 atas Barcelona dengan kemenangan mudah 3-0 di kandang Racing Santander. Gol-gol Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Yan Diomande pada babak pertama memastikan tiga poin bagi tim asuhan Jose Mourinho, yang kini meraih enam kemenangan beruntun di semua kompetisi sejak kalah 2-1 dari Atletico Madrid.

  • Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 0-2 Atletico Madrid

    Atletico Madrid terus melaju dengan kemenangan tanpa kebobolan lainnya. Empat kemenangan terakhir tim asuhan Diego Simeone di semua kompetisi diraih tanpa kebobolan. Mereka tetap terpaut hanya dua poin dari Barcelona berkat gol Alejandro Grimaldo dan Giuliano Simeone dalam pertandingan ini. Atletico Madrid kini mencatat tujuh kemenangan beruntun di LaLiga.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo

    Jorge de Frutos mencetak dua gol untuk Vallecano dalam kemenangan penting 3-0 atas Celta Vigo. Vallecano kini menyamai perolehan Vigo dengan 12 poin. Kedua tim kemungkinan akan lebih memperhatikan papan bawah ketimbang papan atas dalam perjuangan menghindari degradasi.

  • Athletic Club v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad

    Bilbao memenangi derbi pertama musim ini yang mempertemukan dua tim Basque berkat gol cepat legenda klub Inaki Williams dan penalti Alex Berenguer pada pengujung masa tambahan waktu babak pertama.

    Hasil lain LaLiga akhir pekan lalu:

    • Villarreal 0-1 Espanyol
    • Real Betis 2-1 Malaga
    • Getafe 3-1 Sevilla
    • Elche 0-1 Valencia