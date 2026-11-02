Atletico Madrid terus melaju dengan kemenangan tanpa kebobolan lainnya. Empat kemenangan terakhir tim asuhan Diego Simeone di semua kompetisi diraih tanpa kebobolan. Mereka tetap terpaut hanya dua poin dari Barcelona berkat gol Alejandro Grimaldo dan Giuliano Simeone dalam pertandingan ini. Atletico Madrid kini mencatat tujuh kemenangan beruntun di LaLiga.