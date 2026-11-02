Barcelona kembali ke jalur kemenangan akhir pekan ini dengan membantai Deportivo Alaves 6-1. Sementara itu, Real Madrid terus mengimbangi setelah menang mudah 3-0 di kandang Racing Santander. Di papan bawah klasemen, Valencia meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan di kandang Elche.
Rangkuman pekan ke-11 LaLiga: Barcelona bantai Alaves, Real Madrid menang mudah di markas Racing
- Getty Images Sport
Barcelona 6-1 Deportivo Alaves
Barcelona melupakan kekalahan dari El Clásico akhir pekan lalu dan menghajar Deportivo Alavés 6-1. Lamine Yamal tampil gemilang dengan dua gol dan satu assist, sementara kapten Raphinha turut menyumbang dua gol.
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Racing Santander 0-3 Real Madrid
Real Madrid menindaklanjuti kemenangan 2-1 atas Barcelona dengan kemenangan mudah 3-0 di kandang Racing Santander. Gol-gol Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Yan Diomande pada babak pertama memastikan tiga poin bagi tim asuhan Jose Mourinho, yang kini meraih enam kemenangan beruntun di semua kompetisi sejak kalah 2-1 dari Atletico Madrid.
- Getty Images Sport
Levante 0-2 Atletico Madrid
Atletico Madrid terus melaju dengan kemenangan tanpa kebobolan lainnya. Empat kemenangan terakhir tim asuhan Diego Simeone di semua kompetisi diraih tanpa kebobolan. Mereka tetap terpaut hanya dua poin dari Barcelona berkat gol Alejandro Grimaldo dan Giuliano Simeone dalam pertandingan ini. Atletico Madrid kini mencatat tujuh kemenangan beruntun di LaLiga.
- Getty Images Sport
Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo
Jorge de Frutos mencetak dua gol untuk Vallecano dalam kemenangan penting 3-0 atas Celta Vigo. Vallecano kini menyamai perolehan Vigo dengan 12 poin. Kedua tim kemungkinan akan lebih memperhatikan papan bawah ketimbang papan atas dalam perjuangan menghindari degradasi.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
Bilbao memenangi derbi pertama musim ini yang mempertemukan dua tim Basque berkat gol cepat legenda klub Inaki Williams dan penalti Alex Berenguer pada pengujung masa tambahan waktu babak pertama.
Hasil lain LaLiga akhir pekan lalu:
- Villarreal 0-1 Espanyol
- Real Betis 2-1 Malaga
- Getafe 3-1 Sevilla
- Elche 0-1 Valencia
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