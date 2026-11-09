Pekan ke-10 Ligue 1 musim 2026/27 menghadirkan drama di berbagai penjuru Prancis, dengan sorotan tertuju pada kemenangan tandang krusial Marseille atas Lens di Stade Bollaert-Delelis. Paris Saint-Germain bersusah payah meraih kemenangan tipis di kandang untuk menjaga momentum, LOSC Lille meraih poin penuh di Rennes, sementara tim promosi Le Mans menahan imbang Monaco yang tengah memburu gelar setelah perjuangan keras.
Rangkuman pekan ke-10 Ligue 1: Marseille menang tipis atas Lens di Bollaert, PSG tetap sempurna pada November, dan Monaco tersandung di Le Mans
- AFP
RC Lens 1-2 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille meraih tiga poin penuh dalam laga sengit pada Minggu malam di Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri memberi OM awal yang ideal dengan mencetak gol pada menit kedua. Lens membalas pada menit ke-20 ketika Florian Thauvin mencetak gol penyeimbang yang disahkan VAR. Pertandingan tetap berimbang hingga menit ke-82, ketika pemain pengganti Keyliane Abdallah mencetak gol penentu kemenangan Marseille dan membungkam pendukung tuan rumah.
- AFP
Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC
Juara bertahan Paris Saint-Germain meraih kemenangan 1-0 atas ES Troyes AC di Parc des Princes dengan penampilan profesional. Tim asuhan Luis Enrique menguasai bola sepanjang pertandingan, memecah kebuntuan, lalu mengendalikan tempo sehingga Troyes tak memiliki peluang nyata untuk kembali ke pertandingan.
- AFP
Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille
LOSC Lille tampil disiplin dalam laga tandang di Roazhon Park untuk mengalahkan Stade Rennais FC 2-1. Lille memanfaatkan peluang dari transisi permainan di kedua babak untuk mengendalikan laga, dan meski Rennes memberikan perlawanan pada babak kedua, Lille bertahan menghadapi tekanan di menit-menit akhir untuk mengamankan tiga poin.
- AFP
Le Mans FC 1-1 AS Monaco
Tim promosi Le Mans FC menahan AS Monaco imbang 1–1 di Stade Marie-Marvingt. Monaco menciptakan sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan, tetapi pertahanan Le Mans yang terorganisasi menggagalkan upaya mereka. Kedua tim pun membawa pulang satu poin, sementara Monaco kian tertinggal dalam persaingan di puncak klasemen.
- AFP
Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais
Stade Brestois 29 tampil dominan di kandang, Stade Francis-Le Blé, dan mengalahkan Olympique Lyonnais 2-0 tanpa kebobolan. Brest meredam lini serang Lyon sepanjang 90 menit dan memanfaatkan peluang-peluang terbaiknya untuk memastikan kemenangan dengan catatan nirbobol.
- AFP
Angers SCO 0-2 OGC Nice
OGC Nice melanjutkan performa tandang impresifnya dengan kemenangan 2–0 atas Angers SCO di Stadion Raymond Kopa. Nice menguasai pertarungan di lini tengah, mencetak gol pada momen-momen penting, sementara para pemain Angers menerima tiga kartu kuning saat berusaha membendung serangan tim tamu.
- AFP
Le Havre AC 0-2 FC Lorient
FC Lorient meraih kemenangan tandang 2-0 atas Le Havre AC di Stade Océane berkat penyelesaian akhir yang efektif. Lorient mencetak gol melalui serangan balik dan menjaga pertahanan di kotak penalti dengan kokoh sepanjang delapan menit waktu tambahan babak kedua.
- AFP
AJ Auxerre 0-1 Paris FC
Paris FC melanjutkan kiprah gemilangnya di kasta tertinggi dengan kemenangan alot 1-0 di markas AJ Auxerre, Stade de l'Abbé-Deschamps. Satu gol sudah cukup bagi klub ibu kota itu, yang mampu mengatasi tekanan fisik dan mempertahankan keunggulan untuk naik lebih tinggi di klasemen.
- AFP
Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace
Toulouse FC membuka rangkaian pertandingan akhir pekan pada Jumat malam dengan kemenangan menghibur 3–1 atas RC Strasbourg Alsace di Stadium de Toulouse. Lini depan Toulouse tampil tajam sejak awal dan mencetak tiga gol yang membuat Strasbourg tak mampu mengejar, meski sempat memperkecil ketertinggalan pada babak kedua.
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