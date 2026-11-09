Rangkuman pekan ke-10 Ligue 1: Marseille menang tipis atas Lens di Bollaert, PSG tetap sempurna pada November, dan Monaco tersandung di Le Mans

Olympique de Marseille meraih tiga poin penuh dalam laga sengit pada Minggu malam di Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri memberi OM awal yang ideal dengan mencetak gol pada menit kedua. Lens membalas pada menit ke-20 ketika Florian Thauvin mencetak gol penyeimbang yang disahkan VAR. Pertandingan tetap berimbang hingga menit ke-82, ketika pemain pengganti Keyliane Abdallah mencetak gol penentu kemenangan Marseille dan membungkam pendukung tuan rumah.