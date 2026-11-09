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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP
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Rangkuman pekan ke-10 Ligue 1: Marseille menang tipis atas Lens di Bollaert, PSG tetap sempurna pada November, dan Monaco tersandung di Le Mans

Ligue 1
Marseille
Paris Saint-Germain
Lille
Nice
Brest
Lorient
Toulouse
Paris FC
Monaco
Le Mans
Lens
Rennes
Lyon
Auxerre
Le Havre
Angers
Strasbourg
Troyes

Ulasan menyeluruh pertandingan pekan ke-10 Ligue 1. Kami membahas hasil pertandingan, sorotan utama, penampilan individu yang menonjol, serta laga-laga dramatis bertabur gol menjelang jeda internasional dan pertandingan pekan ke-11.

Pekan ke-10 Ligue 1 musim 2026/27 menghadirkan drama di berbagai penjuru Prancis, dengan sorotan tertuju pada kemenangan tandang krusial Marseille atas Lens di Stade Bollaert-Delelis. Paris Saint-Germain bersusah payah meraih kemenangan tipis di kandang untuk menjaga momentum, LOSC Lille meraih poin penuh di Rennes, sementara tim promosi Le Mans menahan imbang Monaco yang tengah memburu gelar setelah perjuangan keras.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP

    RC Lens 1-2 Olympique de Marseille

    Olympique de Marseille meraih tiga poin penuh dalam laga sengit pada Minggu malam di Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri memberi OM awal yang ideal dengan mencetak gol pada menit kedua. Lens membalas pada menit ke-20 ketika Florian Thauvin mencetak gol penyeimbang yang disahkan VAR. Pertandingan tetap berimbang hingga menit ke-82, ketika pemain pengganti Keyliane Abdallah mencetak gol penentu kemenangan Marseille dan membungkam pendukung tuan rumah.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP

    Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC

    Juara bertahan Paris Saint-Germain meraih kemenangan 1-0 atas ES Troyes AC di Parc des Princes dengan penampilan profesional. Tim asuhan Luis Enrique menguasai bola sepanjang pertandingan, memecah kebuntuan, lalu mengendalikan tempo sehingga Troyes tak memiliki peluang nyata untuk kembali ke pertandingan.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

    Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille

    LOSC Lille tampil disiplin dalam laga tandang di Roazhon Park untuk mengalahkan Stade Rennais FC 2-1. Lille memanfaatkan peluang dari transisi permainan di kedua babak untuk mengendalikan laga, dan meski Rennes memberikan perlawanan pada babak kedua, Lille bertahan menghadapi tekanan di menit-menit akhir untuk mengamankan tiga poin.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-MONACOAFP

    Le Mans FC 1-1 AS Monaco

    Tim promosi Le Mans FC menahan AS Monaco imbang 1–1 di Stade Marie-Marvingt. Monaco menciptakan sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan, tetapi pertahanan Le Mans yang terorganisasi menggagalkan upaya mereka. Kedua tim pun membawa pulang satu poin, sementara Monaco kian tertinggal dalam persaingan di puncak klasemen.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-LYONAFP

    Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais

    Stade Brestois 29 tampil dominan di kandang, Stade Francis-Le Blé, dan mengalahkan Olympique Lyonnais 2-0 tanpa kebobolan. Brest meredam lini serang Lyon sepanjang 90 menit dan memanfaatkan peluang-peluang terbaiknya untuk memastikan kemenangan dengan catatan nirbobol.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICEAFP

    Angers SCO 0-2 OGC Nice

    OGC Nice melanjutkan performa tandang impresifnya dengan kemenangan 2–0 atas Angers SCO di Stadion Raymond Kopa. Nice menguasai pertarungan di lini tengah, mencetak gol pada momen-momen penting, sementara para pemain Angers menerima tiga kartu kuning saat berusaha membendung serangan tim tamu.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LORIENTAFP

    Le Havre AC 0-2 FC Lorient

    FC Lorient meraih kemenangan tandang 2-0 atas Le Havre AC di Stade Océane berkat penyelesaian akhir yang efektif. Lorient mencetak gol melalui serangan balik dan menjaga pertahanan di kotak penalti dengan kokoh sepanjang delapan menit waktu tambahan babak kedua.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PARIS FCAFP

    AJ Auxerre 0-1 Paris FC

    Paris FC melanjutkan kiprah gemilangnya di kasta tertinggi dengan kemenangan alot 1-0 di markas AJ Auxerre, Stade de l'Abbé-Deschamps. Satu gol sudah cukup bagi klub ibu kota itu, yang mampu mengatasi tekanan fisik dan mempertahankan keunggulan untuk naik lebih tinggi di klasemen.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-STRASBOURGAFP

    Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace

    Toulouse FC membuka rangkaian pertandingan akhir pekan pada Jumat malam dengan kemenangan menghibur 3–1 atas RC Strasbourg Alsace di Stadium de Toulouse. Lini depan Toulouse tampil tajam sejak awal dan mencetak tiga gol yang membuat Strasbourg tak mampu mengejar, meski sempat memperkecil ketertinggalan pada babak kedua.