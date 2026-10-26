Dalam duel sesama tim papan bawah lainnya, Racing Santander mengalahkan Espanyol sehingga tim tamu asal Catalunya itu tetap berada di zona degradasi setelah 10 pertandingan.

Atletico Madrid mengalahkan Deportivo La Coruna 1-0 untuk terus membayangi Barcelona, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen. Atleti kini memenangi enam pertandingan LaLiga secara beruntun berkat gol Julian Alvarez. Hasil lainnya adalah imbang 1-1 antara Deportivo Alaves dan Malaga, serta imbang tanpa gol antara Celta Vigo dan Real Betis.