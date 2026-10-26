Jose Mourinho menunjukkan kepiawaiannya pada saat yang tepat saat Real Madrid mengalahkan Barcelona, yang sebelumnya belum terkalahkan, dalam El Clasico pada Minggu. Mari kita ulas laga itu dan sorotan lainnya dari kompetisi kasta tertinggi Spanyol pada akhir pekan ini.
Rangkuman pekan ke-10 LaLiga: Real Madrid kejutkan pemuncak klasemen Barcelona berkat kepiawaian Mourinho
- Getty Images Sport
Barcelona 1-2 Real Madrid
Real Madrid meraih hasil paling mencolok akhir pekan ini dengan kemenangan 2-1 di markas rival bebuyutannya, Barcelona, di Nou Camp. Kylian Mbappe membuka skor pada menit ke-41, Raphinha menyamakan kedudukan untuk Barcelona tak lama setelah menit ke-60, lalu Mbappe mencetak gol kemenangan pada menit ke-87. Catatan kemenangan 100 persen Barcelona sejak awal musim pun berakhir, sementara Real Madrid kembali bersaing dalam perebutan gelar dengan selisih hanya tiga poin dari Barcelona.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 4-0 Getafe
Bilbao membantai Getafe yang bermain dengan sepuluh pemain. Alex Berenguer tampil gemilang dengan satu gol dan dua assist. Hasil ini menempatkan Bilbao di posisi kedelapan dan membuat Getafe hanya unggul satu poin dari zona degradasi.
Rayo Vallecano 0-3 Elche
Di papan bawah klasemen, Elche meraih kemenangan sangat berharga 3-0 atas Rayo Vallecano dan unggul satu poin dari sesama tim yang berjuang menghindari degradasi itu.
- AFP
Valencia 1-2 Villarreal
Valencia kembali meraih hasil buruk setelah kalah 1-2 dari Villarreal di kandang dalam laga yang berlangsung panas di Mestalla. Tuan rumah unggul pada menit ke-38, tetapi Villarreal menyamakan kedudukan pada menit ke-69 lewat bek sayap asal Amerika Serikat, Alex Freeman. Pemain pengganti Georges Mikautadze kemudian mencetak gol kemenangan pada menit ke-96 berkat assist sesama pemain pengganti, Alberto Moleiro. Valencia tetap berada di zona degradasi dengan hanya enam poin dari 10 pertandingan.
- Getty Images Sport
Racing Santander 2-1 Espanyol
Dalam duel sesama tim papan bawah lainnya, Racing Santander mengalahkan Espanyol sehingga tim tamu asal Catalunya itu tetap berada di zona degradasi setelah 10 pertandingan.
Atletico Madrid mengalahkan Deportivo La Coruna 1-0 untuk terus membayangi Barcelona, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen. Atleti kini memenangi enam pertandingan LaLiga secara beruntun berkat gol Julian Alvarez. Hasil lainnya adalah imbang 1-1 antara Deportivo Alaves dan Malaga, serta imbang tanpa gol antara Celta Vigo dan Real Betis.
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