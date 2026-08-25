Bruno Génésio tak bisa meminta debut kompetitif yang lebih baik di bangku cadangan Marseille. OM menampilkan performa dominan pada babak kedua di Stade Vélodrome. Amine Gouiri membuka skor tepat setelah jeda pada menit ke-46, tetapi laga sepenuhnya berbalik buruk bagi Strasbourg pada menit ke-59 ketika gelandang Samir El Mourabet menerima kartu kuning kedua akibat tekel terlambat terhadap Pierre-Emile Højbjerg.

Memanfaatkan ruang ekstra saat menghadapi sepuluh pemain, Gouiri menggandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-68 setelah handball di kotak penalti. Pemain pengganti Keyliane Abdallah menyambar umpan silang datar pada menit ke-89, dan Højbjerg menutup kemenangan telak 4-0 itu dengan gol jarak jauh pada masa injury time (90+6') untuk membawa OM ke puncak klasemen Ligue 1 berkat keunggulan selisih gol.