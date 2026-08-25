Musim Ligue 1 2026/27 dimulai dengan banjir gol, pertarungan taktik, dan laga pembuka dramatis di seluruh Prancis. Dari kemenangan pernyataan Marseille di Vélodrome hingga Lens yang menghidupkan papan skor dan PSG yang ditahan dalam thriller klasik, pekan pertama menghadirkan banyak cerita.
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Rangkuman pekan 1 Ligue 1: Ferran selamatkan PSG di markas Rennes saat Marseille & Lens menggilas rivalnya
- AFP
Olympique de Marseille 4-0 RC Strasbourg Alsace
Bruno Génésio tak bisa meminta debut kompetitif yang lebih baik di bangku cadangan Marseille. OM menampilkan performa dominan pada babak kedua di Stade Vélodrome. Amine Gouiri membuka skor tepat setelah jeda pada menit ke-46, tetapi laga sepenuhnya berbalik buruk bagi Strasbourg pada menit ke-59 ketika gelandang Samir El Mourabet menerima kartu kuning kedua akibat tekel terlambat terhadap Pierre-Emile Højbjerg.
Memanfaatkan ruang ekstra saat menghadapi sepuluh pemain, Gouiri menggandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-68 setelah handball di kotak penalti. Pemain pengganti Keyliane Abdallah menyambar umpan silang datar pada menit ke-89, dan Højbjerg menutup kemenangan telak 4-0 itu dengan gol jarak jauh pada masa injury time (90+6') untuk membawa OM ke puncak klasemen Ligue 1 berkat keunggulan selisih gol.
- AFP
RC Lens 5-2 AJ Auxerre
Tim Lens asuhan Dino Toppmöller menampilkan kelas menyerang di Stade Bollaert-Delelis dalam laga tujuh gol yang menegangkan. Florian Thauvin membuka skor lewat penalti pada menit ke-12, tetapi momen kunci datang pada menit ke-35 ketika bek Auxerre, Christ Makosso, diganjar kartu merah langsung karena menggagalkan peluang emas mencetak gol (DOGSO) setelah menjatuhkan Franjo Ivanović di luar kotak penalti.
Lens mengacak-acak lini belakang Auxerre setelah jeda, dengan tambahan gol dari Ivanović (49'), Saud Abdulhamid (54'), dan Ismaëlo Ganiou (66'). Auxerre melawan lewat penalti Danny Namaso (61') dan gol Lamine Sy (69'), tetapi Thauvin menuntaskan penalti keduanya pada menit ke-88 untuk memastikan dwigolnya dan kemenangan 5-2.
- AFP
Stade Rennais 2-2 Paris Saint-Germain
Juara bertahan Paris Saint-Germain kehilangan poin pada laga pembuka setelah harus berjuang bangkit dari ketertinggalan dua gol di Roazhon Park. Rennes mengejutkan tim tamu lebih awal ketika Sebastian Szymański melepaskan tembakan roket dari jarak 25 yard ke pojok atas gawang pada menit ke-8, sebelum Estéban Lepaul menggandakan keunggulan pada menit ke-37 dengan menuntaskan serangan balik cepat.
Luis Enrique memasukkan Ferran Torres saat jeda, dan penyerang Spanyol itu menjadi penyelamat, pertama dengan menyambar umpan silang mendatar pada menit ke-70, lalu menanduk bola dari sepak pojok pada menit ke-81 untuk menyelamatkan hasil imbang 2-2 yang diraih dengan susah payah.
- AFP
Toulouse FC 0–2 Olympique Lyonnais
Lyon memulai musim mereka dengan penampilan tandang yang klinis di Stadium de Toulouse. Setelah satu jam pembuka yang berlangsung fisik dan defensif, OL memecah kebuntuan pada menit ke-68 ketika pemain pengganti Pavel Šulc melepaskan umpan silang datar yang diselesaikan Noah Nartey dari jarak dekat.
Malick Fofana kemudian memastikan pertandingan tidak lagi terjangkau pada menit ke-85, menuntaskan rangkaian umpan apik yang diorkestrasi Corentin Tolisso untuk memastikan kemenangan 2-0 dan nirbobol di laga tandang.
- AFP
Angers SCO 0–2 LOSC Lille
Lille meraih tiga poin dengan nyaman saat bertandang ke Stade Raymond Kopa. Penyerang veteran Olivier Giroud menandai kembalinya dia ke liga dengan gol pembuka pada menit ke-10, melompat paling tinggi untuk menyundul bola hasil sepak pojok menjadi gol.
Angers kesulitan menembus pertahanan terorganisir Lille, dan bek Tiago Santos menggandakan keunggulan pada menit ke-30 lewat tembakan terdefleksi dari tepi kotak penalti untuk memastikan kemenangan profesional 2-0.
- AFP
Le Havre AC 0-1 AS Monaco
Monaco meraih kemenangan tipis 1–0 di kandang Stade CMA CGM Océane di bawah manajer baru Filipe Luís. Gol penentu tercipta lebih awal pada menit ke-13, ketika bek Eric Dier memenangi duel udara atas penjaganya untuk menyundul bola hasil sepak pojok menjadi gol.
Le Havre melancarkan serangan udara bertubi-tubi pada akhir babak kedua untuk mencari gol penyama kedudukan, tetapi lini belakang Monaco tetap kokoh meski menerima lima kartu kuning untuk mempertahankan nirbobol.
- AFP
Le Mans FC 2-2 Stade Brestois 29
Tim promosi Le Mans FC merayakan kembalinya mereka ke kasta tertinggi dengan hasil imbang 2–2 yang menghibur melawan Stade Brestois 29 di Stade Marie-Marvingt.
Romain Del Castillo membawa Brest unggul setelah laga berjalan setengah jam lewat sepakan melengkung, tetapi Dame Guèye menyamakan kedudukan untuk Le Mans pada masa tambahan waktu babak pertama (45+1'). Louis Mafouta kemudian membawa tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-54 dengan menyambar bola rebound, sebelum Kamory Doumbia membuat Brest kembali menyamakan kedudukan tujuh menit kemudian (61') lewat tembakan mendatar untuk memastikan kedua tim berbagi poin.
- AFP
OGC Nice 0-0 FC Lorient
Disiplin taktis menjadi sorotan utama di Allianz Riviera ketika Nice dan Lorient bermain imbang tanpa gol. Nice menguasai bola lebih dari 60%, tetapi blok rendah 5-4-1 Lorient yang terorganisasi terbukti sulit ditembus.
Winger Nice, Jérémie Boga, menjadi yang paling dekat untuk memenangkan pertandingan ketika tembakannya pada menit ke-76 membentur mistar gawang, sehingga kedua tim harus puas membawa pulang satu poin.
- AFP
ES Troyes AC 0-0 Paris FC
Ini menjadi duel ketat yang sarat pertahanan di Stade de l'Aube saat Troyes dan Paris FC bermain imbang tanpa gol. Peluang bersih sangat minim karena kedua tim hanya mencatat total tiga tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.
Paris FC sempat mengira mereka mencuri gol kemenangan di akhir laga ketika Jean-Philippe Krasso menyundul bola ke arah gawang pada menit ke-84, tetapi sapuan di garis gawang menjaga skor tetap 0–0.
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