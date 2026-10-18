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MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

Rangkuman MLS: Rentetan laga tanpa kekalahan St. Louis CITY SC yang mengesankan berakhir, Lionel Messi kembali menyelamatkan Inter Miami Miami, dan Philadelphia Union terus melaju

FEATURES
Analysis
Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer
Minnesota United vs St. Louis City
Minnesota United
St. Louis City

Nashville SC gagal meraih Supporters' Shield, tetapi Orlando City tampil begitu menakutkan dalam kemenangan berkesan atas DC United.

Satu lagi akhir pekan MLS (hampir) tuntas. Banyak hal menarik terjadi. Inter Miami masih belum meyakinkan, tetapi Lionel Messi kembali menunjukkan kehebatannya. Nashville SC nyaris mengamankan Supporters’ Shield, namun kebobolan menjelang akhir laga melawan San Jose yang tampil solid dan tak punya banyak alasan untuk mengeluhkan hasil imbang 1-1. Sementara itu, Robert Lewandowski dan Chicago Fire punya alasan untuk merayakan keberhasilan mengamankan tempat di babak playoff, meski menjalani malam yang membuat frustrasi di depan gawang dan kalah 1-0 dari New England.

Di Wilayah Barat, beberapa hal tak terduga terjadi. Rekor tak terkalahkan St. Louis CITY berakhir di tangan lawan yang paling tidak diduga. Seattle kehilangan poin saat menghadapi Montreal yang tampil sangat buruk. Lalu, LAFC dan NYCFC bermain imbang dalam laga dengan hasil paling aneh musim ini sejauh ini, dan hampir tak ada yang pulang dengan perasaan puas.

GOAL merangkum seluruh pertandingan MLS pada Sabtu malam...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Ya, dia memang sudah diperkirakan akan tampil bagus, bukan? Bahkan di dunia pasca-Argentina, Messi terlalu berbakat dan tampil begitu mudah di level ini untuk sekadar menjalani satu musim tanpa banyak berbuat. Inter Miami juga membutuhkannya. Situasi di South Beach belum sempurna, dan meski Luis Suarez secara mengejutkan bangkit, Messi tetap menjadi sosok penting bagi tim ini.



    Begitulah yang terjadi saat menghadapi Atlanta, yang belakangan menunjukkan semangat juang lebih besar di bawah Tata Martino. Mereka tidak akan lolos ke babak play-off, tetapi sulit dikalahkan. Miami pun mempersulit diri sendiri. Jika dilihat secara terpisah, statistiknya tampak buruk: Miami kalah dalam jumlah tembakan, 21 berbanding 7. Jika xG bisa dijadikan patokan, Atlanta mendominasi Miami. Namun, angka yang menentukan, yakni tiga gol Miami berbanding satu milik Atlanta, adalah satu-satunya hal yang benar-benar perlu diketahui. Messi mencetak dua gol, keduanya lewat tembakan indah, dalam kemenangan yang nyaris memastikan keuntungan bermain di kandang setidaknya dalam satu putaran babak play-off.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando tampil gemilang

    Hal seperti ini sudah lama terlihat akan terjadi. Pertahanan Orlando mungkin yang terburuk di liga, tetapi kekuatan serangan mereka, yang pada dasarnya hanya bertumpu pada Antoine Griezmann, seharusnya cukup untuk membawa mereka bersaing memperebutkan tempat di babak playoff. Itu terbukti pada Sabtu malam ketika mereka mencetak empat gol ke gawang DC United yang tengah kesulitan. Griezmann mencetak dua gol dan juga memberikan assist untuk gol ini:

    Layak meraih Penghargaan Puskás? Masih harus dilihat. Namun, tidak akan ada gol yang lebih bagus di MLS musim ini.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    Laju St. Louis terhenti

    St. Louis tengah menjalani periode yang luar biasa. Semua ini sebenarnya sulit dijelaskan. Mereka merombak tim secara menyeluruh pada jeda musim, dengan merekrut direktur olahraga dan pelatih kepala baru. Lalu, setelah kehilangan dua sosok penting, mereka tampaknya akan kembali menjalani musim yang mengecewakan.

    Namun, yang terjadi justru sebaliknya. St. Louis menemukan performa terbaik pada saat yang tepat dan juga mengeluarkan sedikit uang. Hasilnya adalah rentetan 21 pertandingan tanpa kekalahan, sebuah rekor baru MLS. Rentetan itu pun terasa sangat layak mereka raih. Namun, semua rentetan pasti berakhir. Minnesota United akhirnya menghentikannya dengan kemenangan 3-2 pada Sabtu malam. Hasil itu juga terasa janggal. Minnesota belum pernah menang sejak Agustus, tetapi kali ini mereka berhasil. Mungkin memang begitulah cara yang paling tepat bagi rentetan seperti ini untuk berakhir...

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Philly kembali menyelamatkan satu poin

    Cavan Sullivan membuat banyak pendukung Philly Union senang pekan lalu ketika ia mengakui bahwa permainannya melawan Chicago kurang bagus. Dan ia benar. Sullivan mungkin sedang memecahkan rekor, tetapi performanya sedikit menurun. Tentu saja, itu wajar bagi pemain berusia 17 tahun yang masih menimba pengalaman bermain sepakbola bersama para pemain dewasa.

    Namun, Philly, yang rentetan kemenangannya mendekati 20 pertandingan, kini membutuhkan sosok-sosok lain untuk tampil menentukan. Salah satunya Milan Iloski, yang terbukti menjadi rekrutan bagus sejak didatangkan dari San Diego tahun lalu. Ia telah mencetak 19 gol musim ini dan menjelma menjadi penyelesai peluang yang tajam berkat banyaknya suplai bola yang ia terima. Ia kembali mencetak gol pada Sabtu, menuntaskan penalti dalam laga yang berakhir imbang 2-2 melawan Charlotte. Union tidak bisa memenangi setiap pertandingan mulai sekarang. Mereka punya kekurangan. Namun, terkadang satu poin yang diraih dengan susah payah bukanlah hasil yang buruk.