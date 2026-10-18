Satu lagi akhir pekan MLS (hampir) tuntas. Banyak hal menarik terjadi. Inter Miami masih belum meyakinkan, tetapi Lionel Messi kembali menunjukkan kehebatannya. Nashville SC nyaris mengamankan Supporters’ Shield, namun kebobolan menjelang akhir laga melawan San Jose yang tampil solid dan tak punya banyak alasan untuk mengeluhkan hasil imbang 1-1. Sementara itu, Robert Lewandowski dan Chicago Fire punya alasan untuk merayakan keberhasilan mengamankan tempat di babak playoff, meski menjalani malam yang membuat frustrasi di depan gawang dan kalah 1-0 dari New England.

Di Wilayah Barat, beberapa hal tak terduga terjadi. Rekor tak terkalahkan St. Louis CITY berakhir di tangan lawan yang paling tidak diduga. Seattle kehilangan poin saat menghadapi Montreal yang tampil sangat buruk. Lalu, LAFC dan NYCFC bermain imbang dalam laga dengan hasil paling aneh musim ini sejauh ini, dan hampir tak ada yang pulang dengan perasaan puas.

GOAL merangkum seluruh pertandingan MLS pada Sabtu malam...