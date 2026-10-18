Akhir pekan MLS kembali hampir rampung, dan banyak hal menarik terjadi. Inter Miami masih belum meyakinkan, tetapi Lionel Messi kembali menunjukkan kehebatannya. Nashville SC nyaris mengamankan Supporters’ Shield, tetapi kebobolan gol pada pengujung laga melawan San Jose yang tampil solid dan tak punya banyak alasan untuk mengeluhkan hasil imbang 1-1. Sementara itu, Robert Lewandowski dan Chicago Fire punya alasan untuk merayakan sesuatu meski menjalani malam yang membuat frustrasi di depan gawang. Mereka memastikan tempat di babak playoff sekalipun kalah 1-0 dari New England.

Di Wilayah Barat, sejumlah hasil terasa ganjil. Rekor tak terkalahkan St. Louis CITY berakhir di tangan lawan yang paling tidak diduga. Seattle kehilangan poin saat menghadapi Montreal yang tampil sangat buruk. Lalu LAFC dan NYCFC bermain imbang dalam laga paling aneh sejauh musim ini, dan nyaris tak ada yang pulang dengan perasaan puas.

GOAL merangkum seluruh aksi MLS pada Sabtu malam...