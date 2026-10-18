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MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

Rangkuman MLS: Rentetan laga tak terkalahkan St. Louis CITY SC yang mengesankan berakhir, Lionel Messi kembali menyelamatkan Inter Miami Miami, dan Philadelphia Union terus melaju

FEATURES
Analysis
Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer
Minnesota United vs St. Louis City
Minnesota United
St. Louis City

Nashville SC gagal meraih Supporters' Shield, tetapi Orlando City tampil luar biasa dalam kemenangan yang tak terlupakan atas D.C. United.

Akhir pekan MLS kembali hampir rampung, dan banyak hal menarik terjadi. Inter Miami masih belum meyakinkan, tetapi Lionel Messi kembali menunjukkan kehebatannya. Nashville SC nyaris mengamankan Supporters’ Shield, tetapi kebobolan gol pada pengujung laga melawan San Jose yang tampil solid dan tak punya banyak alasan untuk mengeluhkan hasil imbang 1-1. Sementara itu, Robert Lewandowski dan Chicago Fire punya alasan untuk merayakan sesuatu meski menjalani malam yang membuat frustrasi di depan gawang. Mereka memastikan tempat di babak playoff sekalipun kalah 1-0 dari New England.

Di Wilayah Barat, sejumlah hasil terasa ganjil. Rekor tak terkalahkan St. Louis CITY berakhir di tangan lawan yang paling tidak diduga. Seattle kehilangan poin saat menghadapi Montreal yang tampil sangat buruk. Lalu LAFC dan NYCFC bermain imbang dalam laga paling aneh sejauh musim ini, dan nyaris tak ada yang pulang dengan perasaan puas.

GOAL merangkum seluruh aksi MLS pada Sabtu malam...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Yah, sejak awal Messi memang diperkirakan akan tampil bagus, bukan? Bahkan di era pasca-Argentina, bakat Messi terlalu besar dan ia bermain terlalu mudah di level ini untuk sekadar melewati satu musim tanpa banyak berbuat. Inter Miami juga membutuhkannya. Situasi di South Beach belum sempurna, dan meski Luis Suarez secara mengejutkan mulai tampil impresif, Messi tetap menjadi sosok penting bagi tim ini.



    Itulah yang terjadi saat menghadapi Atlanta, yang belakangan menunjukkan semangat juang lebih besar di bawah asuhan Tata Martino. Atlanta tidak akan lolos ke babak play-off, tetapi mereka sulit dikalahkan. Miami pun membuat laga ini sulit bagi diri sendiri. Jika dilihat secara terpisah, statistiknya tampak buruk: Miami kalah jumlah tembakan, 21-7. Jika xG bisa dijadikan ukuran, Atlanta mendominasi Miami. Namun, yang menentukan adalah gol Miami berjumlah tiga dan Atlanta satu. Itulah satu-satunya hal yang benar-benar perlu diketahui. Messi mencetak dua gol, keduanya lewat tembakan indah, dalam kemenangan yang nyaris memastikan Miami mendapat keuntungan bermain di kandang setidaknya pada satu putaran babak play-off.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando mempertontonkan permainan kelas atas

    Hal seperti ini sudah lama menunjukkan tanda-tanda akan terjadi. Pertahanan Orlando mungkin yang terburuk di liga, tetapi kualitas serangan mereka, yang pada dasarnya hanya bertumpu pada Antoine Griezmann, semestinya cukup untuk membawa mereka bersaing memperebutkan tempat di babak playoff. Itu terbukti pada Sabtu malam ketika mereka mencetak empat gol ke gawang DC United yang sedang terpuruk. Griezmann mencetak dua gol dan juga memberi assist untuk gol ini:

    Layak meraih Penghargaan Puskás? Masih harus dilihat. Namun, tidak akan ada gol yang lebih bagus di MLS musim ini.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    Rentetan hasil St. Louis terhenti

    St. Louis tengah menjalani laju yang sungguh luar biasa. Sulit mencari penjelasan untuk semua ini. Mereka merombak tim secara menyeluruh pada jeda musim ini dengan merekrut direktur olahraga dan pelatih kepala baru. Setelah kehilangan dua sosok penting, mereka tampaknya akan kembali menjalani musim yang mengecewakan.

    Namun, yang terjadi justru sebaliknya. St. Louis menemukan performa terbaik pada saat yang tepat dan juga mengeluarkan sedikit uang. Hasilnya, mereka tak terkalahkan dalam 21 pertandingan, sebuah rekor baru MLS. Rekor itu pun terasa sangat layak mereka raih. Namun, laju seperti ini pada akhirnya harus berakhir. Minnesota United-lah yang menghentikannya lewat kemenangan 3-2 pada Sabtu malam. Hasil itu juga terasa janggal. Minnesota belum pernah menang sejak Agustus, tetapi mereka berhasil melakukannya. Mungkin memang begitulah cara yang paling tepat bagi laju seperti ini untuk berakhir...

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Philadelphia kembali menyelamatkan satu poin

    Cavan Sullivan membuat banyak penggemar Philly Union senang pekan lalu ketika ia mengakui bahwa dirinya tidak bermain terlalu baik melawan Chicago. Ia memang benar. Sullivan mungkin tengah memecahkan rekor, tetapi performanya sedikit menurun. Tentu saja, hal itu wajar bagi pemain berusia 17 tahun yang masih menimba pengalaman bermain sepakbola bersama para pemain dewasa.

    Namun, Philly, yang rentetan kemenangannya mendekati 20 pertandingan, kini membutuhkan pahlawan lain. Salah satunya Milan Iloski, rekrutan jitu yang didatangkan dari San Diego tahun lalu. Ia telah mencetak 19 gol musim ini dan menjadi penyelesai peluang yang klinis berkat banyaknya umpan yang datang kepadanya. Ia kembali mencetak gol pada Sabtu, mengeksekusi penalti untuk memastikan hasil imbang 2-2 yang memuaskan melawan Charlotte. Union tidak bisa memenangi setiap pertandingan mulai sekarang. Mereka tidak sempurna. Namun, terkadang satu poin yang diraih dengan susah payah bukanlah hasil yang buruk.