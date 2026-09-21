Dalam laga yang bisa dibilang menjadi pertandingan terbaik akhir pekan ini, Real Sociedad mencuri gol kemenangan pada menit ke-91 di markas Valencia yang tengah terpuruk untuk menambah tekanan pada pelatih Los Che, Javier Aguirre. Valencia kini berada di peringkat ke-19 klasemen, dengan hanya empat poin dari tujuh pertandingan. Ini adalah kemenangan ketiga Sociedad pada musim ini, yang menempatkan mereka di papan tengah.