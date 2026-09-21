Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Rangkuman jornada ke-7 LaLiga: Real Madrid kehilangan banyak pijakan dalam perburuan gelar

LaLiga
Real Madrid
Atletico Madrid
Barcelona

Rekap komprehensif momen-momen menonjol dari LaLiga Spanyol akhir pekan lalu. Kami membahas hasil pertandingan, alur cerita utama, penampilan individu terbaik, dan banyak lagi.

Akhir pekan LaLiga yang baru saja berlalu membuat Atletico Madrid menyalip rival sekota mereka, Real Madrid, dengan kemenangan di LaLiga. Itu adalah kabar luar biasa bagi pemuncak klasemen yang tanpa cela, Barcelona.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Atletico Madrid 2-1 Real Madrid

    Real kehilangan poin dalam perburuan gelar setelah kalah 2-1 dari rival sekota, Atleti. Tuan rumah mencetak gol mereka lewat Grimaldo dari titik penalti dan pemain pinjaman Jonathan David. Antonio Rudiger mencetak gol hiburan di akhir laga untuk tim asuhan Jose Mourinho, yang juga bermain dengan 10 orang selama 40 menit setelah Dean Huijsen diusir keluar lapangan pada awal babak kedua. Real Madrid kini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona setelah tujuh pertandingan.

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sevilla 1-3 Barcelona

    Barcelona mempertahankan start sempurna mereka pada musim ini dengan kemenangan 3-1 di markas Sevilla berkat hat-trick dari kapten Raphinha. Pemain Brasil itu sedang dalam performa gemilang, dengan kontribusi langsung terhadap 15 gol dari tujuh pertandingan. Barca berada di puncak klasemen dengan tujuh kemenangan dari tujuh laga. Sungguh start yang luar biasa bagi tim asuhan Hansi Flick!

  • RC Deportivo de A Coruna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis

    Awal musim Depor yang impresif berlanjut dengan hasil imbang 1-1 melawan Real Betis yang tengah melesat. Alvaro Valles mencetak gol penyeimbang pada akhir laga untuk tim tuan rumah, yang berarti tim promosi itu mengoleksi 10 poin setelah tujuh pertandingan. Betis mengoleksi 16 poin, terpaut lima angka dari pemuncak klasemen Barcelona. Mereka juga unggul satu poin atas Real Madrid.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Getafe 1-0 Malaga

    Di dasar klasemen, Malaga masih tanpa kemenangan setelah kalah 1-0 dari Getafe di ibu kota. Mereka akan tetap terbenam di posisi juru kunci saat jeda internasional, dan punya banyak waktu untuk merenungi hasil sulit lainnya.

  • Valencia CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 2-3 Real Sociedad

    Dalam laga yang bisa dibilang menjadi pertandingan terbaik akhir pekan ini, Real Sociedad mencuri gol kemenangan pada menit ke-91 di markas Valencia yang tengah terpuruk untuk menambah tekanan pada pelatih Los Che, Javier Aguirre. Valencia kini berada di peringkat ke-19 klasemen, dengan hanya empat poin dari tujuh pertandingan. Ini adalah kemenangan ketiga Sociedad pada musim ini, yang menempatkan mereka di papan tengah.