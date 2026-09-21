Akhir pekan LaLiga yang baru saja berlalu membuat Atletico Madrid menyalip rival sekota mereka, Real Madrid, dengan kemenangan di LaLiga. Itu adalah kabar luar biasa bagi pemuncak klasemen yang tanpa cela, Barcelona.
Rangkuman jornada ke-7 LaLiga: Real Madrid kehilangan banyak pijakan dalam perburuan gelar
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Atletico Madrid 2-1 Real Madrid
Real kehilangan poin dalam perburuan gelar setelah kalah 2-1 dari rival sekota, Atleti. Tuan rumah mencetak gol mereka lewat Grimaldo dari titik penalti dan pemain pinjaman Jonathan David. Antonio Rudiger mencetak gol hiburan di akhir laga untuk tim asuhan Jose Mourinho, yang juga bermain dengan 10 orang selama 40 menit setelah Dean Huijsen diusir keluar lapangan pada awal babak kedua. Real Madrid kini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona setelah tujuh pertandingan.
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Sevilla 1-3 Barcelona
Barcelona mempertahankan start sempurna mereka pada musim ini dengan kemenangan 3-1 di markas Sevilla berkat hat-trick dari kapten Raphinha. Pemain Brasil itu sedang dalam performa gemilang, dengan kontribusi langsung terhadap 15 gol dari tujuh pertandingan. Barca berada di puncak klasemen dengan tujuh kemenangan dari tujuh laga. Sungguh start yang luar biasa bagi tim asuhan Hansi Flick!
- Getty Images Sport
Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis
Awal musim Depor yang impresif berlanjut dengan hasil imbang 1-1 melawan Real Betis yang tengah melesat. Alvaro Valles mencetak gol penyeimbang pada akhir laga untuk tim tuan rumah, yang berarti tim promosi itu mengoleksi 10 poin setelah tujuh pertandingan. Betis mengoleksi 16 poin, terpaut lima angka dari pemuncak klasemen Barcelona. Mereka juga unggul satu poin atas Real Madrid.
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Getafe 1-0 Malaga
Di dasar klasemen, Malaga masih tanpa kemenangan setelah kalah 1-0 dari Getafe di ibu kota. Mereka akan tetap terbenam di posisi juru kunci saat jeda internasional, dan punya banyak waktu untuk merenungi hasil sulit lainnya.
- Getty Images Sport
Valencia 2-3 Real Sociedad
Dalam laga yang bisa dibilang menjadi pertandingan terbaik akhir pekan ini, Real Sociedad mencuri gol kemenangan pada menit ke-91 di markas Valencia yang tengah terpuruk untuk menambah tekanan pada pelatih Los Che, Javier Aguirre. Valencia kini berada di peringkat ke-19 klasemen, dengan hanya empat poin dari tujuh pertandingan. Ini adalah kemenangan ketiga Sociedad pada musim ini, yang menempatkan mereka di papan tengah.
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