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Rangers merekrut manajer Hearts, Derek McInnes, untuk menggantikan Danny Rohl, sementara manajer asal Jerman itu akan bergabung dengan Red Bull Salzburg
McInnes muncul sebagai pilihan utama Rangers
McInnes siap kembali secara sensasional ke Rangers sebagai manajer baru klub tersebut, mengakhiri pencarian yang penuh gejolak untuk mencari pengganti Rohl, menurut The Scottish Sun. Pria berusia 54 tahun itu, yang sebelumnya menjalani karier bermain yang sukses selama lima tahun di Ibrox antara tahun 1995 dan 2000, kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengambil alih posisi penting di Glasgow.
Meskipun laporan dari luar menyebutkan bahwa mantan manajer Steven Gerrard atau Kevin Muscat mungkin menjadi kandidat untuk posisi tersebut, klaim tersebut ternyata meleset jauh. McInnes selalu menjadi target utama bagi petinggi Rangers, yang bertindak cepat untuk mengamankan pria tersebut dari rival domestik mereka, Hearts.
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Rohl akan hengkang dari Red Bull Salzburg
Penunjukan McInnes tak terpisahkan dari kepergian Rohl. Pelatih asal Jerman itu hampir dipastikan akan secara resmi diperkenalkan sebagai manajer baru Red Bull Salzburg, dengan kesepakatan yang diperkirakan akan segera disahkan. Negosiasi antara kedua klub berlangsung intens namun produktif.
Ketua Rangers Andrew Cavenagh dan direktur eksekutif Jim Gillespie telah terlibat dalam pembicaraan untuk menyelesaikan kepindahan Rohl ke Austria. Langkah ini akan membuat klub Skotlandia tersebut menerima biaya kompensasi tujuh digit yang signifikan, memberikan dorongan finansial yang sangat dibutuhkan saat mereka beralih ke era baru di bawah kepemimpinan McInnes.
Kesepakatan kompensasi telah dicapai dengan Hearts
Rangers telah bertindak tegas untuk memastikan McInnes menjadi sosok yang memimpin mereka ke depan, dengan mencapai kesepakatan bersama Hearts terkait paket kompensasi. Cavenagh dilaporkan telah menyetujui pembayaran dalam jumlah besar—berangka enam digit—kepada klub asal Edinburgh tersebut untuk memfasilitasi transfer ini, dan Hearts diperkirakan tidak akan menghalangi langkah manajer mereka.
Hearts telah mengetahui niat Rangers untuk merekrut manajer mereka dalam 24 jam terakhir. Dana tambahan yang diterima dari Salzburg untuk Rohl secara efektif akan membiayai akuisisi McInnes, memungkinkan dewan direksi Ibrox untuk mendapatkan pilihan utama mereka tanpa membebani anggaran klub secara berlebihan.
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Kembalinya Ibrox yang telah lama dinantikan
Bagi McInnes, langkah ini merupakan kesempatan untuk akhirnya melatih klub tempat ia pernah tampil lebih dari 100 kali sebagai pemain. Ia pernah menolak tawaran untuk melatih Rangers pada 2017 saat masih di Aberdeen, namun kini ia tampaknya siap menghadapi tantangan untuk mengemban salah satu tugas tersulit di Eropa.
Dalam sebuah kebetulan, tokoh-tokoh kunci dalam kesepakatan ini - Cavenagh, Gillespie, dan McInnes - saat ini sedang berada di Boston untuk pertandingan Piala Dunia Skotlandia melawan Haiti. Dengan urusan logistik yang ditangani dari seberang Atlantik, pengumuman resmi penunjukan McInnes sebagai manajer baru Rangers diperkirakan akan menyusul segera setelah kepergian Rohl dikonfirmasi.