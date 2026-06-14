Rangers merekrut manajer Hearts, Derek McInnes, untuk menggantikan Danny Rohl, sementara manajer asal Jerman itu akan bergabung dengan Red Bull Salzburg

McInnes siap kembali secara sensasional ke Rangers sebagai manajer baru klub tersebut, mengakhiri pencarian yang penuh gejolak untuk mencari pengganti Rohl, menurut The Scottish Sun. Pria berusia 54 tahun itu, yang sebelumnya menjalani karier bermain yang sukses selama lima tahun di Ibrox antara tahun 1995 dan 2000, kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengambil alih posisi penting di Glasgow.

Meskipun laporan dari luar menyebutkan bahwa mantan manajer Steven Gerrard atau Kevin Muscat mungkin menjadi kandidat untuk posisi tersebut, klaim tersebut ternyata meleset jauh. McInnes selalu menjadi target utama bagi petinggi Rangers, yang bertindak cepat untuk mengamankan pria tersebut dari rival domestik mereka, Hearts.