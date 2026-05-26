Rangers mengajukan tawaran transfer untuk mendatangkan pencetak gol terbanyak Wrexham, yang akan menjadi pukulan telak bagi tim Championship tersebut
Gers memburu mantan penyerang
Menurut talkSPORT, Rangers telah secara resmi menyatakan minatnya terhadap penyerang Wrexham, Windass, menjelang bursa transfer musim panas. Upaya ini menandai kali ketiga klub asal Glasgow tersebut berusaha untuk kembali merekrut Windass, yang sebelumnya telah tampil dalam 73 pertandingan untuk klub tersebut antara tahun 2016 dan 2018. Manajer Rangers, Danny Rohl, memimpin upaya perekrutan ini, setelah sebelumnya pernah melatih Windass di Sheffield Wednesday, di mana penyerang produktif tersebut mencetak 50 gol di bawah asuhannya.
Windass meredam spekulasi transfer
Meskipun minat dari Skotlandia semakin meningkat, Pemain Terbaik Musim Ini Wrexham yang baru saja dinobatkan itu secara terbuka menyatakan komitmennya terhadap proyek yang didukung Hollywood di Racecourse Ground. Menanggapi masa depannya dalam jangka panjang awal bulan ini, Windass mengatakan kepada talkSPORT: "Ya, saya menandatangani kontrak tiga tahun pada musim panas lalu. Saya merasa tahun ini adalah tahun yang sangat baik bagi saya, dan ya, semoga tahun depan kami bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi."
Red Dragons memegang kendali
Wrexham menolak tawaran resmi dari Rangers pada Januari lalu dan tetap bertekad untuk melindungi aset andalan mereka dari minat klub lain. Windass mencatatkan musim individu yang bersejarah, dengan menyumbang lima assist serta mencetak 16 gol di Championship—sebuah rekor klub—dalam 41 penampilan liga. Karena kontrak sang penyerang masih berlaku hingga 2028, Red Dragons memiliki daya tawar finansial yang sangat kuat, sementara pakar transfer Ben Jacobs melaporkan bahwa negosiasi resmi antarklub belum secara resmi dimulai.
Petinggi Ibrox merencanakan perombakan besar-besaran
Rangers berencana melakukan perombakan besar-besaran di lini serang setelah finis di posisi ketiga yang mengecewakan di Liga Utama Skotlandia, di bawah rival mereka Celtic dan Hearts. Sementara upaya untuk mendatangkan Windass semakin gencar, The Gers juga tengah menjalani negosiasi lanjutan untuk merekrut penyerang Hearts, Lawrence Shankland. Di sisi lain, pihak manajemen Wrexham kemungkinan akan menolak tawaran dengan harga murah saat mereka mempersiapkan skuad yang mampu mengejar ketertinggalan tipis menuju babak play-off Championship musim depan.