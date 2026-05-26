Rangers & Callum Doyle menjadi masalah yang belum pernah dialami Ryan Reynolds & Rob Mac, sementara Wrexham menanti pembukaan jendela transfer berikutnya
Harga kesuksesan di Championship
Untuk pertama kalinya sejak diambil alih oleh pihak Hollywood, Wrexham akan menghadapi musim panas di mana mereka mungkin kesulitan mempertahankan para pemain terbaiknya. Meskipun minat terhadap para bintang mereka telah menjadi hal yang tak terhindarkan selama perjalanan gemilang mereka menembus berbagai divisi liga, klub ini kini berada di level di mana klub-klub Liga Premier dan raksasa Eropa dapat menawarkan peluang bermain serta insentif finansial yang sulit untuk diabaikan.
Phil Parkinson telah secara terbuka menyatakan perlunya memperkuat skuad, mengakui bahwa "Wrexham harus meningkatkan skuadnya" untuk menghadapi kompetisi Championship yang diprediksi akan sangat ketat musim depan.
Dengan tim-tim Liga Premier yang terdegradasi seperti Wolves, Burnley, dan West Ham turun ke divisi bawah dengan pembayaran parachute yang signifikan, tekanan kini ada pada tim asal Wales ini untuk tidak hanya merekrut talenta baru, tetapi juga membangun benteng pertahanan di sekitar skuad mereka saat ini.
Dilema Callum Doyle
Callum Doyle menjadi pilar utama kokohnya pertahanan Wrexham musim ini. Pemain berusia 22 tahun yang didatangkan dari Manchester City ini menjalani musim yang sensasional, yang membuatnya menyapu bersih penghargaan akhir musim klub, termasuk dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Musim Ini dan Pemain Terbaik Pilihan Rekan Setim. Masuknya dia ke dalam Tim Terbaik Musim Ini di Championship tak terelakkan telah menarik perhatian beberapa klub papan atas.
Berbicara setelah hasil imbang melawan Middlesbrough pada hari terakhir musim ini, kapten Wrexham Dom Hyam mengakui bahwa klub mungkin akan kesulitan mempertahankan Doyle pada musim panas ini. Dia berkata: “Dia adalah pemain yang sangat berkualitas. Saya pikir dia memiliki segalanya. Secara teknis, dia sangat tenang. Dia juga sangat tangguh, dan dia masih muda. Saya rasa hal itu sayangnya akan menarik minat beberapa klub besar. Ini jelas di luar kendali kami, tapi dia punya masa depan yang cerah.”
Ketertarikan Rangers terhadap Josh Windass
Bukan hanya para pemain muda berbakat yang menarik perhatian; penyerang senior Josh Windass juga menjadi bahan spekulasi yang gencar. Setelah musim yang gemilang dengan mencetak 17 gol dan enam assist di semua kompetisi, pemain berusia 32 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini klub tersebut.
Performa ini dilaporkan telah menarik perhatian raksasa Skotlandia, Rangers, yang kini dilatih oleh mantan mentor Windass di Sheffield Wednesday, Danny Rohl.
Windass bergabung sebagai pemain bebas transfer musim panas lalu, yang berarti setiap potensi penjualan akan menghasilkan "keuntungan murni" dari sudut pandang finansial. Namun, kehilangan pemimpin berpengalaman dan sumber gol utama akan menjadi pukulan telak bagi rencana Parkinson. Meskipun laporan menunjukkan bahwa saat ini "tidak ada yang bisa dilaporkan" terkait tawaran resmi dari Ibrox, hubungan antara pemain dan mantan manajernya tetap menjadi bahan pembicaraan yang terus berlanjut.
Mengelola gelombang hengkangnya pemain
Minat tersebut tidak hanya tertuju pada Doyle dan Windass. Gelandang Lewis O’Brien, yang juga akan bergabung pada 2025 dari Nottingham Forest, dikabarkan akan pindah ke Hull City. Dengan larangan transfer The Tigers yang akan dicabut bulan depan, Wrexham mungkin akan kesulitan menolak tawaran yang memungkinkan mereka mengembalikan modal awal atau bahkan meraup keuntungan dari pemain berusia 27 tahun tersebut.