Rangers & Callum Doyle menjadi masalah yang belum pernah dialami Ryan Reynolds & Rob Mac, sementara Wrexham menanti pembukaan jendela transfer berikutnya

Untuk pertama kalinya sejak diambil alih oleh pihak Hollywood, Wrexham akan menghadapi musim panas di mana mereka mungkin kesulitan mempertahankan para pemain terbaiknya. Meskipun minat terhadap para bintang mereka telah menjadi hal yang tak terhindarkan selama perjalanan gemilang mereka menembus berbagai divisi liga, klub ini kini berada di level di mana klub-klub Liga Premier dan raksasa Eropa dapat menawarkan peluang bermain serta insentif finansial yang sulit untuk diabaikan.

Phil Parkinson telah secara terbuka menyatakan perlunya memperkuat skuad, mengakui bahwa "Wrexham harus meningkatkan skuadnya" untuk menghadapi kompetisi Championship yang diprediksi akan sangat ketat musim depan.

Dengan tim-tim Liga Premier yang terdegradasi seperti Wolves, Burnley, dan West Ham turun ke divisi bawah dengan pembayaran parachute yang signifikan, tekanan kini ada pada tim asal Wales ini untuk tidak hanya merekrut talenta baru, tetapi juga membangun benteng pertahanan di sekitar skuad mereka saat ini.



