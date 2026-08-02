Randal Kolo Muani dijadwalkan menjalani tes medis di Juventus setelah klub Serie A itu mencapai kesepakatan transfer senilai €38 juta dengan PSG

Kolo Muani terlihat tiba di bandara pada Sabtu malam, disambut antusiasme yang biasa menyertai perekrutan besar di Turin, menurut Football Italia. Ia kemudian langsung menuju fasilitas J-Medical milik klub untuk memulai rangkaian lengkap tes kebugaran yang diperlukan guna menuntaskan transfer tersebut, yang disebut bernilai total €50 juta. Klub sedang bekerja dengan tenggat yang dipercepat untuk memastikan sang pemain bisa berintegrasi dengan rekan setim barunya secepat mungkin.

Waktu menjadi hal yang krusial bagi Juventus, yang ingin melibatkan bintang baru mereka dalam persiapan taktik untuk musim Serie A mendatang. Laporan menyebutkan bahwa jika dokumen dan tes medis bisa diselesaikan pada Minggu, Kolo Muani dapat terbang bersama skuad Juventus untuk tur pramusim mereka pada malam harinya. Hal itu akan memungkinkannya ambil bagian dalam laga-laga persahabatan mendatang dan membangun chemistry dengan para pemain lini tengah dan sayap.







