AFP
Diterjemahkan oleh
Randal Kolo Muani dijadwalkan menjalani tes medis di Juventus setelah klub Serie A itu mencapai kesepakatan transfer senilai €38 juta dengan PSG
Tes medis dan penerbangan ke tur pramusim
Kolo Muani terlihat tiba di bandara pada Sabtu malam, disambut antusiasme yang biasa menyertai perekrutan besar di Turin, menurut Football Italia. Ia kemudian langsung menuju fasilitas J-Medical milik klub untuk memulai rangkaian lengkap tes kebugaran yang diperlukan guna menuntaskan transfer tersebut, yang disebut bernilai total €50 juta. Klub sedang bekerja dengan tenggat yang dipercepat untuk memastikan sang pemain bisa berintegrasi dengan rekan setim barunya secepat mungkin.
Waktu menjadi hal yang krusial bagi Juventus, yang ingin melibatkan bintang baru mereka dalam persiapan taktik untuk musim Serie A mendatang. Laporan menyebutkan bahwa jika dokumen dan tes medis bisa diselesaikan pada Minggu, Kolo Muani dapat terbang bersama skuad Juventus untuk tur pramusim mereka pada malam harinya. Hal itu akan memungkinkannya ambil bagian dalam laga-laga persahabatan mendatang dan membangun chemistry dengan para pemain lini tengah dan sayap.
- Getty Images
Rincian kesepakatan senilai €50 juta
Setelah berminggu-minggu negosiasi intens antara dua raksasa Eropa tersebut, Juventus telah menjauh dari preferensi awal mereka untuk solusi sementara demi memenuhi tuntutan juara Prancis itu. Kesepakatan ini disusun dengan biaya terjamin sebesar €38 juta plus hingga €12 juta tambahan dalam bentuk bonus, memastikan PSG menerima pemasukan signifikan dari sang penyerang yang mereka anggap tidak lagi dibutuhkan dalam skema taktis mereka saat ini.
Terobosan ini terjadi setelah Juventus semula menjajaki berbagai formula finansial untuk memulangkan striker tersebut ke Allianz Stadium. Meski klub Italia itu sempat enggan berkomitmen pada pembelian penuh secara langsung, dengan lebih memilih peminjaman disertai kewajiban membeli, tekanan persaingan dan sikap tegas PSG membuat perubahan strategi diperlukan. Hasilnya adalah investasi besar yang mencerminkan keyakinan klub terhadap kemampuan pemain Prancis itu untuk memimpin lini depan mereka pada masa mendatang.
Kembalinya yang telah lama dinantikan ke Juventus
Langkah ini menandai berakhirnya saga transfer panjang yang membuat Juventus memantau Kolo Muani sepanjang beberapa jendela transfer. Pemain Prancis itu sudah tak asing bagi para pendukung setia Turin, setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman yang sukses dan produktif bersama klub tersebut. Pada paruh kedua musim 2024-25, ia menorehkan delapan gol dari 16 penampilan di Serie A saat berstatus pinjaman.
Setelah periode awal itu di Italia, Kolo Muani menghabiskan musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur di Premier League. Meski waktunya di London memberinya pengalaman tambahan di liga top Eropa yang berbeda, kepindahan itu tidak dipermanenkan, sehingga membuka peluang bagi Juventus untuk menghidupkan kembali minat mereka. Setelah memantau situasinya dengan saksama selama waktunya di Inggris dan Prancis, petinggi Juventus memutuskan bahwa musim panas ini adalah momen yang tepat untuk akhirnya mengamankan jasanya dalam jangka panjang.
- Getty Images
Juventus melanjutkan perekrutan secara agresif
Akuisisi Kolo Muani bukan satu-satunya bisnis penting yang dirampungkan Juventus pekan ini, karena klub terus merombak skuad. Kerim Alajbegovic tiba di Turin malam ini dan memulai tes medisnya, siap menuntaskan transfer dari Bayer Leverkusen senilai €35 juta. Manuver ganda ini merepresentasikan pengeluaran finansial yang sangat besar dan sinyal jelas bahwa Juventus bertekad merebut kembali posisi dominannya di puncak sepak bola Italia setelah melewati periode transisi. Dengan mengamankan Kolo Muani dan Alajbegovic, Juventus membenahi area-area kunci di lapangan dengan talenta bertingkat potensi tinggi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami