Ramos terlalu banyak berlari di Milan asuhan Amorim? Alasan di balik perbedaan performa dengan Portugal: data tentang kilometer yang ditempuh

Meski sejauh ini penampilannya belum sesuai ekspektasi, Ramos mendapat kepercayaan penuh dari Ruben Amorim.
Meski demikian, pelatih AC Milan itu, dalam wawancara dengan 'Sport Mediaset', menyampaikan permintaan khusus kepada striker andalannya: "Saya tahu dia mendapat tekanan besar, dia adalah pemain Milan. Dia harus terbiasa dengan itu dan saya hanya ingin dia terus berlatih seperti yang biasa dia lakukan".
Sementara itu, kepada 'Sky Sport', pelatih asal Portugal tersebut mengakui bahwa seluruh tim harus menempatkan Ramos dan para penyerang lain dalam kondisi terbaik: "Kami harus membaik sebagai tim untuk menciptakan lebih banyak peluang, tetapi ini bukan hanya soal Camarda dan Gonçalo. Saya tidak membeda-bedakan pemain, usia atau menit bermain tidak penting.
Ramos, jika Anda mencermati setiap pertandingan dengan saksama, sudah mendapatkan situasi-situasi menarik, dan juga tampil baik di tim nasional. Dia sedang menunjukkan nilainya. Kekhawatiran utama saya adalah menciptakan lebih banyak peluang untuk semua pemain saya: untuk Pulisic, untuk Camarda, untuk Cissè. Ini adalah kerja tim".