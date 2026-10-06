Ramos terlalu banyak berlari di Milan asuhan Amorim? Alasan di balik perbedaan performa dengan Portugal: data tentang kilometer yang ditempuh

Dr. Jekyll bersama Portugal, Mr. Hide bersama AC Milan. Awal musim yang dijalani Gonçalo Ramos memiliki dua wajah yang sangat berbeda.

Sang penyerang, yang datang pada musim panas dari PSG, terlalu kesulitan mengarahkan bola ke gawang saat mengenakan seragam AC Milan, sementara bersama tim nasionalnya ia menjelma menjadi penembak jitu di kotak penalti yang nyaris tak pernah gagal.

Namun, apa yang ada di balik perbedaan performa yang mencolok ini? Bagaimana Ramos bermain bersama Portugal dan bagaimana Amorim memanfaatkannya di AC Milan?