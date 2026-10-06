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Gonçalo Ramos Milan HIC GOALGOAL
Lelio Donato
Diterjemahkan oleh

Ramos terlalu banyak berlari di Milan asuhan Amorim? Alasan di balik perbedaan performa dengan Portugal: data tentang kilometer yang ditempuh

Serie A
AC Milan
Sassuolo vs AC Milan
Sassuolo

Gonçalo Ramos tampil sebagai protagonis utama dalam kemenangan Portugal di Nations League, dengan mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan. Namun, apa yang ada di balik perbedaan performa dibandingkan dengan Milan?

Dr. Jekyll bersama Portugal, Mr. Hide bersama AC Milan. Awal musim yang dijalani Gonçalo Ramos memiliki dua wajah yang sangat berbeda.

Sang penyerang, yang datang pada musim panas dari PSG, terlalu kesulitan mengarahkan bola ke gawang saat mengenakan seragam AC Milan, sementara bersama tim nasionalnya ia menjelma menjadi penembak jitu di kotak penalti yang nyaris tak pernah gagal.

Namun, apa yang ada di balik perbedaan performa yang mencolok ini? Bagaimana Ramos bermain bersama Portugal dan bagaimana Amorim memanfaatkannya di AC Milan?

  • Satu gol per pertandingan melawan Portugal

    Untuk memberi penjelasan, mari mulai dari angka-angka, yang seperti biasa membantu untuk memahami.

    Ramos dengan seragam Portugal telah mencetak total empat belas gol dalam tiga puluh satu penampilan, yang terlebih lagi hanya sedikit dimainkan sebagai starter karena ia selalu tertahan oleh Cristiano Ronaldo.

    Penyerang Milan itu memanfaatkan dengan sangat baik keretakan mencolok yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir antara Jorge Jesus dan CR7, dengan mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan terakhir saat ia selalu dimainkan sejak menit pertama.

    Rataan golnya pun naik menjadi satu gol setiap 93 menit bersama Portugal, praktis satu gol per pertandingan.

  • Statistik bersama AC Milan dan musim terakhir bersama PSG

    Soal angka, seperti yang kami katakan. Nah, angka-angka Ramos dalam enam laga resmi pertamanya bersama Milan menceritakan seluruh kesulitan yang sejauh ini dihadapi penyerang Portugal itu.

    Penyerang yang dipilih Ruben Amorim itu memang baru mencetak satu gol, yakni dalam laga kandang melawan Venezia, itu pun setelah gagal memanfaatkan beberapa peluang emas.

    Selebihnya, Ramos nyaris tak berbahaya dan juga sangat jarang melepaskan tembakan ke gawang: hanya enam kali tepat sasaran, sebelas secara total.

    Sementara pada musim lalu, yang dijalaninya bersama PSG sebagai pelapis, Ramos menembus dua digit dengan catatan 12 gol dalam 45 penampilan.

    Rata-ratanya memang cukup rendah, yakni satu gol setiap 142 menit, tetapi tetap jauh lebih baik dibandingkan catatannya saat ini bersama Milan.

  • RAMOS TERLALU BANYAK BERLARI?

    Kesan dalam laga-laga awal Ramos bersama Milan adalah bahwa penyerang Portugal itu banyak berkorban juga dalam fase pressing dan turun membantu pertahanan. Hal itu kemudian membuatnya kehilangan ketajaman di depan gawang.

    Kesan tersebut juga sangat ditegaskan oleh jumlah kilometer yang ditempuh Ramos. Dalam hal ini, perbedaan antara laga-laga bersama Milan dan bersama Portugal sangat mencolok.

    Dalam lima giornata Serie A, sang penyerang menempuh rata-rata 11,5 km, berbanding 8,3 km rata-rata dalam empat laga Nations League yang dimainkan bersama Portugal.

    Apakah ini saja cukup untuk membenarkan perbedaan performa ofensif Ramos?

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  • APA YANG DIKATAKAN AMORIM TENTANG RAMOS

    Meski sejauh ini penampilannya belum sesuai ekspektasi, Ramos mendapat kepercayaan penuh dari Ruben Amorim.

    Meski demikian, pelatih AC Milan itu, dalam wawancara dengan 'Sport Mediaset', menyampaikan permintaan khusus kepada striker andalannya: "Saya tahu dia mendapat tekanan besar, dia adalah pemain Milan. Dia harus terbiasa dengan itu dan saya hanya ingin dia terus berlatih seperti yang biasa dia lakukan".

    Sementara itu, kepada 'Sky Sport', pelatih asal Portugal tersebut mengakui bahwa seluruh tim harus menempatkan Ramos dan para penyerang lain dalam kondisi terbaik: "Kami harus membaik sebagai tim untuk menciptakan lebih banyak peluang, tetapi ini bukan hanya soal Camarda dan Gonçalo. Saya tidak membeda-bedakan pemain, usia atau menit bermain tidak penting.

    Ramos, jika Anda mencermati setiap pertandingan dengan saksama, sudah mendapatkan situasi-situasi menarik, dan juga tampil baik di tim nasional. Dia sedang menunjukkan nilainya. Kekhawatiran utama saya adalah menciptakan lebih banyak peluang untuk semua pemain saya: untuk Pulisic, untuk Camarda, untuk Cissè. Ini adalah kerja tim".

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