Getty Images
Diterjemahkan oleh
Ralf Rangnick berpotensi memimpin revolusi di AC Milan; mantan manajer Manchester United itu sedang dalam pembicaraan untuk peran penting sementara pencarian pelatih baru terus berlanjut
Pertemuan puncak di Wina untuk masa depan Rossoneri
Pertemuan krusial telah berlangsung di Wina dalam beberapa jam terakhir antara Rangnick dan jajaran manajemen Milan, yang diwakili oleh Gerry Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic. Selama pertemuan tersebut, pelatih asal Jerman itu secara jelas memaparkan syarat-syaratnya untuk bergabung dengan Rossoneri jika ia meninggalkan tim nasional Austria setelah Piala Dunia, menurut La Gazzetta dello Sport. Namun, tidak ada pembicaraan mengenai kembalinya ia ke bangku cadangan, melainkan mengenai peran sebagai pengawas menyeluruh yang mencakup setiap aspek teknis klub.
Suasana pasca-pertemuan menggambarkan iklim yang positif, meskipun kesepakatan definitif belum tercapai. Rangnick sangat berkomitmen pada filosofinya dan telah menuntut jaminan yang luas agar dapat memberikan dampak yang mendalam pada rekonstruksi klub. Bagi RedBird, ini merupakan langkah radikal, yang bertujuan membawa Milan ke model sukses yang telah terlihat di galaksi Red Bull, berdasarkan pemantauan talenta terdepan dan pengembangan bakat muda.
- Getty Images Sport
Rangnick menuntut kendali penuh di AC Milan
Tuntutan Rangnick sangat ambisius dan tidak memberikan ruang untuk kompromi. Pelatih asal Jerman ini bercita-cita menjadi pimpinan mutlak departemen teknis, dengan kewenangan untuk memilih pelatih tim utama berikutnya. Selain itu, ia menuntut kebebasan untuk membawa serta sejumlah besar staf pendukung, yang diperkirakan mencapai puluhan orang, terutama di bidang pemantauan pemain dan analisis data. Tujuannya adalah melakukan reorganisasi sistematis terhadap tim-tim muda, dengan menerapkan pendekatan yang konsisten mulai dari tingkat akar rumput hingga tim utama.
Kebijakan pengambilan keputusan yang terpusat ini memaksa Cardinale, Ibrahimovic, dan jajaran manajemen lainnya untuk merenung secara mendalam. Keputusan tersebut harus segera dikomunikasikan, juga sebagai bentuk penghormatan kepada Federasi Austria, karena Rangnick saat ini sedang mempersiapkan perjalanannya ke Amerika Serikat.
Pernyataan pelatih dan posisi Austria
Ketika baru-baru ini ditanya mengenai kemungkinan kepindahannya ke Milan, Rangnick bersikap di antara diplomasi dan pesan terselubung. "Semua orang mungkin menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi di AC Milan akhir pekan lalu," katanya dalam sebuah acara untuk yayasannya. Namun, ia kemudian mencoba meredam situasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan ORF: "Satu-satunya pihak yang saya hubungi terkait masalah kontrak adalah dan tetap Federasi Sepak Bola Austria. Satu-satunya federasi atau klub yang saya hubungi adalah Federasi Sepak Bola Austria. Saya merasa sangat nyaman di sini."
Kontraknya dengan Austria akan berakhir setelah Piala Dunia, dan godaan untuk bergabung dengan Milan tetap kuat. Meskipun federasi berusaha mempertahankannya dengan kenaikan gaji yang serupa dengan yang pernah ditawarkan Italia kepada Antonio Conte, daya tarik memimpin revolusi teknis di klub seperti Milan adalah tantangan yang sulit untuk ditolak.
- Getty Images Sport
Dari dendam lama hingga hidup berdampingan dengan Ibrahimovic
Kembalinya Rangnick mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada tahun 2020, ketika pelatih asal Jerman itu hampir menggantikan Stefano Pioli di bawah arahan Ivan Gazidis. Saat itu, Rangnick menyatakan keraguannya untuk merekrut pemain berpengalaman seperti mantan bintang Milan, Ibrahimovic, dengan mengatakan: "Bukan gaya saya untuk memaksakan pemain berusia 38 tahun, bukan karena Ibra tidak bagus. Tapi saya mencari nilai tambah dan mengembangkan bakat." Tanggapan sang pemain asal Swedia pun langsung muncul: "Rangnick? Saya tidak tahu siapa dia."
Saat ini, situasinya telah berubah secara drastis. Ibrahimovic memegang peran manajemen kunci di RedBird dan kini harus mengevaluasi orang yang pernah menantangnya. Koeksistensi dua kepribadian kuat ini menjadi salah satu faktor tak terduga utama dalam proyek ini.