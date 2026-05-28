Ralf Rangnick berpotensi memimpin revolusi di AC Milan; mantan manajer Manchester United itu sedang dalam pembicaraan untuk peran penting sementara pencarian pelatih baru terus berlanjut

Pertemuan krusial telah berlangsung di Wina dalam beberapa jam terakhir antara Rangnick dan jajaran manajemen Milan, yang diwakili oleh Gerry Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic. Selama pertemuan tersebut, pelatih asal Jerman itu secara jelas memaparkan syarat-syaratnya untuk bergabung dengan Rossoneri jika ia meninggalkan tim nasional Austria setelah Piala Dunia, menurut La Gazzetta dello Sport. Namun, tidak ada pembicaraan mengenai kembalinya ia ke bangku cadangan, melainkan mengenai peran sebagai pengawas menyeluruh yang mencakup setiap aspek teknis klub.

Suasana pasca-pertemuan menggambarkan iklim yang positif, meskipun kesepakatan definitif belum tercapai. Rangnick sangat berkomitmen pada filosofinya dan telah menuntut jaminan yang luas agar dapat memberikan dampak yang mendalam pada rekonstruksi klub. Bagi RedBird, ini merupakan langkah radikal, yang bertujuan membawa Milan ke model sukses yang telah terlihat di galaksi Red Bull, berdasarkan pemantauan talenta terdepan dan pengembangan bakat muda.