Juventus kembali berlaga di kompetisi Eropa pada laga kedua fase liga Liga Europa UEFA dengan bertandang ke markas Celta Vigo di Balaidos. Raksasa Italia itu tiba di Spanyol setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen pada laga pembuka mereka di kompetisi tersebut.

Bianconeri mengincar kemenangan tanpa kebobolan dalam dua laga pembuka mereka di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2013/14.

Namun, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldez menegaskan bahwa timnya antusias menghadapi tantangan melawan salah satu klub elite Italia.