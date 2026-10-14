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RC Celta de Vigo v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Raksasa datang ke kota! Pelatih Celta memuji Juventus yang “bersejarah” sebelum berupaya menciptakan kejutan di Liga Europa

Juventus
Celta Vigo
C. Giraldez
Celta Vigo vs Juventus
Europa League

Juventus bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Celta Vigo pada matchday kedua Liga Europa UEFA, berbekal pujian tinggi dari pelatih lawan, Claudio Giraldez. Pelatih Celta itu menyebut Juventus sebagai favorit juara, tetapi menegaskan timnya yakin bisa meraih kemenangan.

  • Juventus menuju Spanyol dengan tekad menjaga momentum

    Juventus kembali berlaga di kompetisi Eropa pada laga kedua fase liga Liga Europa UEFA dengan bertandang ke markas Celta Vigo di Balaidos. Raksasa Italia itu tiba di Spanyol setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen pada laga pembuka mereka di kompetisi tersebut.

    Bianconeri mengincar kemenangan tanpa kebobolan dalam dua laga pembuka mereka di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2013/14.

    Namun, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldez menegaskan bahwa timnya antusias menghadapi tantangan melawan salah satu klub elite Italia.

  • imago-sport-1082551022.jpgZUMA Press Wire

    Giraldez puji status Juventus dan ambisinya di Liga Europa

    Berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Giraldez melontarkan pujian tinggi kepada Juventus sembari menegaskan bahwa para pemainnya sungguh yakin bisa meraih hasil positif di kandang. "Kami sangat menantikan pertandingan ini," kata Giraldez.

    "Kami tahu ini pertandingan istimewa bagi semua orang karena kami menghadapi Juventus, salah satu tim terbaik di Eropa dan sepanjang sejarah, serta salah satu unggulan utama untuk meraih gelar."

    "Kami tidak sabar menunggu pertandingan dimulai. Kami punya kemampuan untuk menang, tetapi kami harus percaya kepada diri sendiri."

  • Serangan efektif dan talenta belia Alajbegovic

    Juventus datang ke Vigo dengan daya gedor yang tangguh setelah mencatatkan tingkat konversi tembakan 45,5 persen pada laga pertama, tertinggi di turnamen ini. Penyerang Randal Kolo Muani terlibat dalam delapan gol sepanjang delapan penampilan terakhirnya di kompetisi Eropa, sementara Kerim Alajbegovic yang berusia 19 tahun berpeluang menjadi pemain Juventus termuda yang mencetak dua gol di kompetisi Eropa.

    Juventus juga memiliki catatan pertahanan yang kuat, dengan tidak kebobolan dalam empat pertandingan berturut-turut di fase grup dan fase liga kompetisi Eropa.

    Tim asuhan Giraldez harus menjaga fokus penuh saat bertahan untuk mengganggu permainan umpan Juventus yang mengalir lancar.

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  • imago-sport-1074369315.jpgPRESSE SPORTS

    Berupaya mematahkan kutukan Spanyol di Balaidos

    Meski berstatus unggulan, Juventus menghadapi tantangan dari catatan pertemuan mereka: belum pernah menang dalam enam laga terakhir melawan tim asal Spanyol di kompetisi utama Eropa.

    Kemenangan di Balaidos akan mengukuhkan posisi Juventus di papan atas klasemen fase Liga Europa.

    Pertandingan dimulai pada Kamis malam di Galicia.

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