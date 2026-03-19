'Raksasa bisnis' Alisha Lehmann didesak untuk fokus mempertahankan Leicester yang terpuruk di dasar klasemen WSL, sementara legenda The Foxes memperingatkan bahwa kepergiannya pada musim panas ini bisa saja terjadi

Lehmann belum memberikan tanda-tanda bahwa ia berencana segera hengkang dari Leicester. Ia mengatakan kepada situs web resmi klub saat menyelesaikan kepindahannya dari Como: “Rasanya luar biasa dan saya sangat senang berada di sini. Rasanya seperti pulang ke rumah, kembali ke Inggris, dan saya benar-benar bahagia. Leicester adalah klub yang luar biasa. Saya sudah melihat tempat latihan dan, tentu saja, stadionnya. Mereka ingin memajukan sepak bola wanita.”

Leicester sangat senang memiliki Lehmann di tim. Namun, pelatih kepala Rick Passmoor dengan tegas menekankan bahwa fokusnya tetap tertuju pada kontribusi yang diberikan pemain internasional Swiss ini di lapangan, bukan pada fakta bahwa ia memiliki 15,7 juta pengikut di Instagram.

Passmoor mengatakan: “Biarkan hal itu menjadi urusan orang lain di klub sepak bola ini. Saya di sini hanya untuk sepak bola dan sepak bola saja. [Keterlibatan di media sosial] bagus untuk media, bagus untuk klub sepak bola, ya. Tapi kami memperhatikan setiap pemain di sini.

“Ini tentang orang-orang, ini tentang mengutamakan pemain. Bagiku, dia ada di sini semata-mata untuk sepak bola. Bagus bahwa dia ingin bergabung dengan Leicester City, dan dalam hal latihan, dia sudah bagus, jadi kami senang dia bergabung.”

Dia melanjutkan pembicaraan tentang Lehmann yang berkomitmen penuh pada tim Foxes: “Itulah tujuannya. Itulah tujuan kompetisi ini, untuk memastikan saya memiliki dilema pemilihan pemain menjelang setiap pertandingan. Jadi dia bagian dari rencana kami dan bagian dari skuad ini, dan ini adalah permainan tim, dan tentu saja kami memilih tim yang sesuai untuk setiap pertandingan serta cara bermain yang kami inginkan. Jadi, dia tidak akan datang ke sini hanya untuk duduk di tribun. Dia ada di sini untuk menjadi versi terbaik dirinya, untuk terus mendesak saya agar berkata, ‘Mainkan saya.’ Jadi, itu sama seperti setiap pemain lain di gedung ini.”