'Raksasa bisnis' Alisha Lehmann didesak untuk fokus mempertahankan Leicester yang terpuruk di dasar klasemen WSL, sementara legenda The Foxes memperingatkan bahwa kepergiannya pada musim panas ini bisa saja terjadi
Lehmann kembali ke Inggris setelah menjalani tugas di Italia
Leicester dianggap berhasil melakukan langkah cemerlang saat berhasil memboyong Lehmann kembali ke kancah WSL. Sebelumnya, ia pernah membela West Ham, Everton, dan Aston Villa. Pada tahun 2024, ia pindah ke Turin, yang memungkinkan pemain asal Swiss itu menjadi juara Serie A.
Pemain berusia 27 tahun ini langsung menyambut kesempatan untuk menjadi bagian dari proyek ambisius di Como - yang memungkinkannya mewujudkan impian di lingkungan yang indah - namun kesempatan untuk kembali ke Midlands terbukti terlalu bagus untuk ditolak.
Lehmann telah bergabung dalam upaya bertahan di Leicester, yang masih terpuruk di dasar klasemen WSL, dan pertanyaan sudah muncul mengenai apa arti degradasi bagi kontraknya yang berdurasi dua setengah tahun.
Akankah Lehmann memenuhi kontraknya dengan The Foxes?
Mantan striker Leicester City, Heskey, sebelumnya pernah menjabat sebagai duta dan pelatih sementara tim wanita Leicester. Ketika ditanya tentang apa yang dibawa Lehmann ke tim ini - dengan daya tariknya di luar lapangan yang diakui - Heskey, yang berbicara atas nama Betinia, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja, secara komersial dia adalah raksasa, bukan? Dia sangat berpengaruh, tetapi dari segi sepak bola, saya pikir ini tentang membantu mereka meraih poin.
“Mereka sedang kesulitan saat ini dan mereka butuh kemenangan dari mana pun yang akan menjaga mereka tetap dalam perjuangan untuk bertahan di liga. Mereka hanya butuh satu lagi. Mungkin satu, mungkin dua kemenangan lagi, dan saya pikir mereka akan baik-baik saja, tapi mereka harus mendapatkannya dengan cara apa pun.”
Ketika ditanya apakah perekrutan Lehmann merupakan bagian dari proyek jangka panjang, dengan manfaat yang jelas dari mempertahankannya di klub, Heskey menambahkan: “Ya, ada kemungkinan untuk melihat ke depan, tapi sekali lagi, Anda harus tetap berada di liga untuk mempertahankan pemain seperti itu di klub.”
Leicester lebih fokus pada sepak bola daripada jumlah pengikut di Instagram
Lehmann belum memberikan tanda-tanda bahwa ia berencana segera hengkang dari Leicester. Ia mengatakan kepada situs web resmi klub saat menyelesaikan kepindahannya dari Como: “Rasanya luar biasa dan saya sangat senang berada di sini. Rasanya seperti pulang ke rumah, kembali ke Inggris, dan saya benar-benar bahagia. Leicester adalah klub yang luar biasa. Saya sudah melihat tempat latihan dan, tentu saja, stadionnya. Mereka ingin memajukan sepak bola wanita.”
Leicester sangat senang memiliki Lehmann di tim. Namun, pelatih kepala Rick Passmoor dengan tegas menekankan bahwa fokusnya tetap tertuju pada kontribusi yang diberikan pemain internasional Swiss ini di lapangan, bukan pada fakta bahwa ia memiliki 15,7 juta pengikut di Instagram.
Passmoor mengatakan: “Biarkan hal itu menjadi urusan orang lain di klub sepak bola ini. Saya di sini hanya untuk sepak bola dan sepak bola saja. [Keterlibatan di media sosial] bagus untuk media, bagus untuk klub sepak bola, ya. Tapi kami memperhatikan setiap pemain di sini.
“Ini tentang orang-orang, ini tentang mengutamakan pemain. Bagiku, dia ada di sini semata-mata untuk sepak bola. Bagus bahwa dia ingin bergabung dengan Leicester City, dan dalam hal latihan, dia sudah bagus, jadi kami senang dia bergabung.”
Dia melanjutkan pembicaraan tentang Lehmann yang berkomitmen penuh pada tim Foxes: “Itulah tujuannya. Itulah tujuan kompetisi ini, untuk memastikan saya memiliki dilema pemilihan pemain menjelang setiap pertandingan. Jadi dia bagian dari rencana kami dan bagian dari skuad ini, dan ini adalah permainan tim, dan tentu saja kami memilih tim yang sesuai untuk setiap pertandingan serta cara bermain yang kami inginkan. Jadi, dia tidak akan datang ke sini hanya untuk duduk di tribun. Dia ada di sini untuk menjadi versi terbaik dirinya, untuk terus mendesak saya agar berkata, ‘Mainkan saya.’ Jadi, itu sama seperti setiap pemain lain di gedung ini.”
Upaya Leicester untuk bertahan di WSL: Laga berikutnya Leicester
Leicester, yang baru mengumpulkan dua kemenangan dan sembilan poin dari 16 pertandingan musim ini, akan kembali beraksi di WSL pada hari Minggu saat menjamu mantan klub Lehmann, Aston Villa.
