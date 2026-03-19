Dengan keunggulan 2-1 dari leg pertama, Fiorentina bertandang ke markas Rakow di Polandia untuk berusaha lolos ke perempat final Liga Konferensi. La Viola memang memiliki peluang untuk lolos untuk tahun keempat berturut-turut, melanjutkan impian yang sedang dinikmati Florence di tengah musim yang jauh dari kata mudah. Pertandingan akan dimulai pada pukul 18.45 di Miejski Stadion Piłkarski Raków.
Rakow vs Fiorentina LIVE 0-0: Kean mencoba mencetak gol, peluang bagi Brunes
GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING
29' - Peluang bagi Rakow: umpan silang rendah dari Ivi Lopez dan tendangan voli Brunes yang berhasil diblok oleh pertahanan Fiorentina.
8' - Rakow membalas lewat Repka yang melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti dan bola meleset tipis dari sasaran.
4' - Kean masuk ke kotak penalti dan menendang, namun bola ditepis oleh Svarnas. Bola kembali ke kaki penyerang Italia tersebut, namun ia gagal menyarangkan bola ke gawang.
LAPORAN PERTANDINGAN
RAKOW-FIORENTINA 0-0
PENCETAK GOL:
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, Lopez. Pelatih: Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Pelatih: Vanoli
WASIT: Munuera
KARTU KUNING:
DIKARTU MERAH: