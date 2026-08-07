Ketika ditanya apakah Raya bisa mencetak sejarah pada 2027 dengan meraih lagi penghargaan bergengsi untuk penjaga gawang, anggota skuad ‘Invincibles’ Stack, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Haypp, berkata: “Saya tidak akan menutup kemungkinan itu, sungguh tidak.

“Lihat, clean sheet, karena saya sendiri pernah menjadi penjaga gawang, itu tidak semata-mata bergantung pada individu sebagai penjaga gawang. Semua orang akan memainkan peran penting dalam hal itu. Bertahan dalam situasi bola mati, bagaimana tim Anda diatur, saat tidak menguasai bola, mengantisipasi umpan silang dari area sayap, memiliki bek dan pemain yang ingin mempertaruhkan tubuh mereka, memblokir umpan silang, menghentikan tembakan. Dan saya pikir itulah karakter Arsenal, yang menurut saya menjadi alasan Raya mencatat begitu banyak clean sheet.

“Di atas itu, tentu saja, performa individunya benar-benar menonjol. Tetapi hal lainnya dengan Raya, dia bermain dengan risiko. Dia memang menempatkan dirinya dalam tekanan dan memberi dirinya peluang untuk membuat kesalahan karena cara dia bermain. Karena dia bermain di batas, dia bermain dengan risiko, dia melepaskan umpan yang mungkin akan ditolak penjaga gawang lain karena dia punya keyakinan dan kepercayaan diri, bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada orang yang dia beri bola. Saya pikir dia layak mendapat banyak pujian untuk itu.

“Beberapa kiper mungkin punya pola pikir atau mentalitas untuk menjaga bola sejauh mungkin dari gawang saya dan itu memberi saya peluang lebih besar untuk tidak kebobolan. Tetapi dalam kasus Raya, dia sangat ingin menguasai bola dan menciptakan sesuatu dari area dalam. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang dia miliki di atas semua orang lain di Premier League dalam hal kemampuannya membangun serangan dari belakang dan menciptakan peluang.

“Untuk seorang penjaga gawang, saya pikir itu sangat, sangat spesial dan saya tidak akan menutup kemungkinan dia memenangi yang keempat.”