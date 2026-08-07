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Raja nirbobol David Raya didukung untuk menorehkan sejarah Sarung Tangan Emas Premier League pada 2027 saat mantan kiper Arsenal menilai supremasi clean sheet
Raya adalah pemenang Premier League dan Piala Dunia
Raya mungkin tidak memainkan peran apa pun untuk Spanyol saat mereka menikmati kejayaan Piala Dunia di Amerika Utara pada musim panas ini, karena ia tetap berada di bangku cadangan di belakang kiper nomor satu yang sudah mapan, Unai Simon, tetapi ia telah membangun reputasi sebagai penjaga gawang paling dapat diandalkan di sepakbola Inggris.
Setelah pindah ke Emirates Stadium, awalnya dengan status pinjaman, pada 2023, kiper berusia 30 tahun itu telah membawa permainannya ke level yang semakin tinggi. Kini ia adalah juara Premier League dan nomor satu yang tak terbantahkan dalam rencana Mikel Arteta.
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Hanya dua pria yang pernah memenangkan empat Premier League Golden Glove
Penghargaan Golden Glove telah diraih dalam masing-masing dari tiga musim terakhir, dengan total 48 clean sheet dibukukan. Hanya ada dua pemain, Petr Cech dan Joe Hart, yang pernah memenangkan penghargaan tersebut sebanyak empat kali, dan belum ada yang pernah mencapai prestasi itu secara beruntun.
Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa Raya bisa mencatat sejarah pertama di Premier League, dengan lini pertahanan Arsenal yang sangat solid tetap utuh. Sosok-sosok seperti William Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Jurrien Timber terbukti nyaris mustahil ditembus pada beberapa kesempatan.
Bisakah kiper Arsenal Raya mencetak sejarah di Premier League?
Ketika ditanya apakah Raya bisa mencetak sejarah pada 2027 dengan meraih lagi penghargaan bergengsi untuk penjaga gawang, anggota skuad ‘Invincibles’ Stack, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Haypp, berkata: “Saya tidak akan menutup kemungkinan itu, sungguh tidak.
“Lihat, clean sheet, karena saya sendiri pernah menjadi penjaga gawang, itu tidak semata-mata bergantung pada individu sebagai penjaga gawang. Semua orang akan memainkan peran penting dalam hal itu. Bertahan dalam situasi bola mati, bagaimana tim Anda diatur, saat tidak menguasai bola, mengantisipasi umpan silang dari area sayap, memiliki bek dan pemain yang ingin mempertaruhkan tubuh mereka, memblokir umpan silang, menghentikan tembakan. Dan saya pikir itulah karakter Arsenal, yang menurut saya menjadi alasan Raya mencatat begitu banyak clean sheet.
“Di atas itu, tentu saja, performa individunya benar-benar menonjol. Tetapi hal lainnya dengan Raya, dia bermain dengan risiko. Dia memang menempatkan dirinya dalam tekanan dan memberi dirinya peluang untuk membuat kesalahan karena cara dia bermain. Karena dia bermain di batas, dia bermain dengan risiko, dia melepaskan umpan yang mungkin akan ditolak penjaga gawang lain karena dia punya keyakinan dan kepercayaan diri, bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada orang yang dia beri bola. Saya pikir dia layak mendapat banyak pujian untuk itu.
“Beberapa kiper mungkin punya pola pikir atau mentalitas untuk menjaga bola sejauh mungkin dari gawang saya dan itu memberi saya peluang lebih besar untuk tidak kebobolan. Tetapi dalam kasus Raya, dia sangat ingin menguasai bola dan menciptakan sesuatu dari area dalam. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang dia miliki di atas semua orang lain di Premier League dalam hal kemampuannya membangun serangan dari belakang dan menciptakan peluang.
“Untuk seorang penjaga gawang, saya pikir itu sangat, sangat spesial dan saya tidak akan menutup kemungkinan dia memenangi yang keempat.”
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Jadwal Arsenal 2026-27: Lebih banyak trofi untuk diperebutkan
Setelah menikmati perayaan liar Piala Dunia bersama Spanyol, Raya akan segera kembali bergabung dengan skuad di London utara. Ia kemungkinan akan diistirahatkan dan dikembalikan secara bertahap ke dalam tim saat Arsenal menuntaskan jadwal laga persahabatan mereka dan menjalani duel Community Shield melawan Manchester City.
Namun, ia seharusnya kembali berdiri di bawah mistar gawang, sementara Kepa Arrizabalaga kembali bertugas sebagai pelapis, ketika Arsenal memulai pertahanan gelar Premier League mereka dan kampanye 2026-27 pada 21 Agustus melawan Coventry asuhan Frank Lampard.
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