Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Raja Mesir di Turki! Mohamed Salah memecahkan rekor 25 tahun saat legenda Liverpool itu menorehkan sejarah bersama Trabzonspor di tengah awal yang sulit
Awal pemecah rekor untuk sang Raja Mesir
Salah tidak membuang waktu untuk langsung memberi jejak di sepakbola Turki, dengan menetapkan tolok ukur baru yang telah bertahan selama lebih dari dua dekade. Setelah kepindahan besar dari Anfield ke Trabzonspor, pemain berusia 34 tahun itu sudah menorehkan namanya dalam buku sejarah klub barunya.
Winger itu sudah mengoleksi tiga gol dalam tiga penampilan pembuka di liga sebelum turun ke lapangan untuk laga terbaru melawan Genclerbirligi. Salah kembali menampilkan performa kelas atas dalam pertandingan itu, dengan menyumbang satu gol dan satu assist untuk membantu mengamankan kemenangan meyakinkan 5-0. Dengan gol tersebut, mantan jimat Liverpool itu menjadi pemain asing pertama Trabzonspor yang mencetak empat gol dalam tiga penampilan pertamanya di Super Lig sejak catatan Opta dimulai pada musim 2000-01.
Pencapaian itu menjadi semakin luar biasa jika melihat momen pribadi yang dirayakan Salah pada awal pekan ini. Penyerang itu mencapai total gol bersejarah tersebut hanya beberapa hari setelah kelahiran putra pertamanya, anak ketiganya bersama sang istri, Magi.
- Anadolu Agency
Bangkit dari patah hati di Liga Europa
Meski performa individu Salah sangat impresif, perjalanan bersama klub barunya tidak sepenuhnya mulus. Trabzonspor mengalami tersingkir secara mengejutkan lebih awal dari Liga Europa di tangan klub Hungaria Ferencvaros, yang mendorong pelatih Fatih Tekke untuk segera mengajukan pengunduran diri.
Walaupun petinggi klub pada awalnya menolak kepergiannya, kekalahan 2-1 berikutnya dari Amed SK di Super Lig memaksa mereka bertindak, dan kedua pihak sepakat untuk berpisah tak lama sebelum kemenangan telak atas Genclerbirligi. Namun, Salah tetap fokus di tengah kekacauan itu, mempertahankan standar tingginya meski ada gangguan di kursi pelatih.
Winger veteran itu segera mendapat kesempatan untuk menguji dirinya di kompetisi antarklub Eropa lainnya saat fase grup Europa Conference League dimulai bulan depan. Dengan laga-laga berisiko tinggi melawan raksasa Turki Galatasaray dan Besiktas di depan mata, Trabzonspor akan sangat mengandalkan superstar baru mereka.
Potensi reuni di Anfield
Prospek menghadapi mantan klubnya tetap menjadi topik pembicaraan hangat di Turki. Jika Trabzonspor dapat mempertahankan performa mereka di liga dan mengamankan kembali tempat di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2011-12, reuni potensial dengan Liverpool di Anfield bisa terjadi tahun depan.
Ketika ditanya tentang kemungkinan bermain melawan Liverpool dalam wawancara dengan media klub Trabzonspor, Salah jujur soal konflik batin yang akan ia hadapi. Ia menyatakan: "Saya akan merasakan perasaan yang campur aduk. Ini campur aduk karena saya berada di sana selama sembilan tahun. Saya mencintai kota itu, saya mencintai para suporternya, dan kami selalu memiliki hubungan yang spesial, jadi itu akan sangat sulit!"
- Anadolu Agency
Membangun warisan baru di Trabzon
Kedatangan Salah disambut dengan gegap gempita yang belum pernah terjadi sebelumnya di Istanbul, tempat ia dikerubungi para pendukung sebelum menuju kawasan Laut Hitam. Dewan klub bahkan mengambil langkah yang tidak biasa dengan membayar sebagian gajinya lebih dulu untuk mengamankan tanda tangannya di depan rival, Besiktas.
Pemain asal Mesir itu bergabung dengan skuad yang dihuni beberapa nama yang familier bagi penggemar sepak bola Eropa, termasuk mantan kiper Manchester United Andre Onana dan eks bek Manchester City Stefan Savic. Salah diharapkan menjadi katalis bagi era baru kesuksesan di Kompleks Olahraga Senol Gunes.
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