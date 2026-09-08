Salah tidak membuang waktu untuk langsung memberi jejak di sepakbola Turki, dengan menetapkan tolok ukur baru yang telah bertahan selama lebih dari dua dekade. Setelah kepindahan besar dari Anfield ke Trabzonspor, pemain berusia 34 tahun itu sudah menorehkan namanya dalam buku sejarah klub barunya.

Winger itu sudah mengoleksi tiga gol dalam tiga penampilan pembuka di liga sebelum turun ke lapangan untuk laga terbaru melawan Genclerbirligi. Salah kembali menampilkan performa kelas atas dalam pertandingan itu, dengan menyumbang satu gol dan satu assist untuk membantu mengamankan kemenangan meyakinkan 5-0. Dengan gol tersebut, mantan jimat Liverpool itu menjadi pemain asing pertama Trabzonspor yang mencetak empat gol dalam tiga penampilan pertamanya di Super Lig sejak catatan Opta dimulai pada musim 2000-01.

Pencapaian itu menjadi semakin luar biasa jika melihat momen pribadi yang dirayakan Salah pada awal pekan ini. Penyerang itu mencapai total gol bersejarah tersebut hanya beberapa hari setelah kelahiran putra pertamanya, anak ketiganya bersama sang istri, Magi.



