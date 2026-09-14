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Raja Manchester! Erling Haaland pecahkan rekor Wayne Rooney dan Sergio Aguero saat 10 pemain Manchester City menorehkan sejarah Premier League dalam kemenangan derbi atas Manchester United
Keputusan VAR kontroversial tentukan derby
Manchester City meraih kemenangan vital atas rival sekota Manchester United di Old Trafford untuk mempertahankan awal sempurna mereka di kampanye Premier League yang baru. Tim asuhan Maresca dipaksa memainkan sebagian besar laga dengan 10 pemain setelah Foden menerima kartu merah langsung pada babak pertama.
Momen penentu dan sangat kontroversial dalam pertandingan ini datang tepat setelah satu jam laga berjalan. Saat Haaland menjebol gawang lawan, ofisial di lapangan awalnya menganulir gol tersebut karena offside. Namun, tinjauan VAR yang panjang membalikkan keputusan itu, mengesahkan gol dan memberi tim tamu tiga poin penuh.
Pusat Pertandingan Premier League kemudian menjelaskan melalui X bahwa VAR menilai Haaland tidak offside dan memutuskan Enzo Fernandez, yang berada dalam posisi offside, tidak memainkan bola. Namun, dalam perkembangan mengejutkan setelah pertandingan, badan wasit sepak bola profesional mengakui kepada pihak Manchester United bahwa gol itu seharusnya dianulir.
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Man City ukir sejarah saat Haaland pecahkan rekor gol derby
Kemenangan ini berarti City mencetak sejarah Premier League, karena raksasa Etihad itu kini telah memenangkan empat laga pembuka liga mereka pada tujuh kesempatan berbeda, sebuah rekor divisi yang membuat mereka unggul atas pesaing terdekat Chelsea (empat). Namun, City hanya berhasil meraih gelar dalam dua dari enam start sempurna mereka sebelumnya, yakni pada 2012 dan 2024.
Secara individu, gol kontroversial Haaland semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda derby. Sang penyerang kini menjadi pencetak gol terbanyak tunggal dalam sejarah derby Manchester di Premier League dengan sembilan gol, melampaui legenda Manchester United Wayne Rooney dan ikon City Sergio Aguero, yang sama-sama mengoleksi delapan gol.
Terlepas dari bayang-bayang 115 dakwaan Premier League di luar lapangan, City tetap menjadi kekuatan dominan dalam sepakbola Inggris. Mereka telah memenangkan gelar liga enam kali dalam satu dekade terakhir, dan penampilan penuh determinasi ini menegaskan kualitas mereka yang tak terbantahkan.
Haaland memuji karakter tim
Berbicara setelah gol pemecah rekornya dan kemenangan dramatis tersebut, Haaland mengungkapkan kebanggaannya yang besar atas daya juang tim. Striker Norwegia itu memuji pendekatan taktis Maresca dan menyanjung rekan-rekan setimnya karena mengamankan kemenangan atas Manchester United meski kalah jumlah pemain.
“Luar biasa bisa menang dengan 10 pemain!" kata Haaland kepada Sky Sports. "Kami harus bertahan lebih dalam dan memanfaatkan peluang saat memungkinkan."
Ia juga menekankan ketangguhan mental skuad dalam lingkungan yang begitu tidak bersahabat. “Ini menunjukkan kepribadian dan karakter untuk menjauhkan bola di Old Trafford dengan 10 pemain," tambah Haaland. "Itulah kepribadian!”
- Getty Images Sport
Pasukan Maresca terus melaju
City akan berusaha melanjutkan awal bersejarah ini saat mereka terus mengejar upaya merebut kembali mahkota Premier League. Maresca dan staf pelatihnya kini harus menavigasi pertandingan-pertandingan mendatang tanpa Foden yang terkena skorsing, sehingga menuntut ketangguhan lebih lanjut dari skuad. Meski City memiliki rekor start cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka sangat menyadari bahwa momentum awal harus dipertahankan jika ingin mengubah dominasi dini ini menjadi satu lagi kejayaan domestik.
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