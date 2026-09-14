Manchester City meraih kemenangan vital atas rival sekota Manchester United di Old Trafford untuk mempertahankan awal sempurna mereka di kampanye Premier League yang baru. Tim asuhan Maresca dipaksa memainkan sebagian besar laga dengan 10 pemain setelah Foden menerima kartu merah langsung pada babak pertama.

Momen penentu dan sangat kontroversial dalam pertandingan ini datang tepat setelah satu jam laga berjalan. Saat Haaland menjebol gawang lawan, ofisial di lapangan awalnya menganulir gol tersebut karena offside. Namun, tinjauan VAR yang panjang membalikkan keputusan itu, mengesahkan gol dan memberi tim tamu tiga poin penuh.

Pusat Pertandingan Premier League kemudian menjelaskan melalui X bahwa VAR menilai Haaland tidak offside dan memutuskan Enzo Fernandez, yang berada dalam posisi offside, tidak memainkan bola. Namun, dalam perkembangan mengejutkan setelah pertandingan, badan wasit sepak bola profesional mengakui kepada pihak Manchester United bahwa gol itu seharusnya dianulir.



