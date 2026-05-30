Raja kembali! Francesco Totti akan menjalani pembicaraan dengan Roma, sementara pelatih Gian Piero Gasperini mendesak agar legenda Italia itu diberi peran penting

Gasperini sedang gencar-gencarnya berusaha merombak hierarki di Roma, dengan Gazzetta melaporkan bahwa pelatih berpengalaman tersebut telah mengidentifikasi Totti sebagai komponen penting dalam proyek jangka panjangnya di Stadio Olimpico. Alih-alih memandang sang juara Piala Dunia itu sekadar sebagai figur simbolis, Gasperini bersikukuh bahwa Totti harus memiliki peran aktif di dalam departemen olahraga.

Manajer tersebut telah menjalin hubungan yang erat dengan mantan kapten tersebut, yang ditandai dengan pertemuan makan malam penting di pusat kota Roma pada bulan Maret lalu. Selama diskusi mereka, keduanya merancang bagaimana keahlian Totti dapat bermanfaat bagi skuad saat ini. Berbicara mengenai hal tersebut, Gasperini dengan jelas menyampaikan niatnya, dengan menyatakan: "Saya memiliki gagasan tentang apa yang harus dilakukan dengan seseorang seperti dia."