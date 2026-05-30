Raja kembali! Francesco Totti akan menjalani pembicaraan dengan Roma, sementara pelatih Gian Piero Gasperini mendesak agar legenda Italia itu diberi peran penting
Gasperini mendesak agar Totti kembali beraksi
Gasperini sedang gencar-gencarnya berusaha merombak hierarki di Roma, dengan Gazzetta melaporkan bahwa pelatih berpengalaman tersebut telah mengidentifikasi Totti sebagai komponen penting dalam proyek jangka panjangnya di Stadio Olimpico. Alih-alih memandang sang juara Piala Dunia itu sekadar sebagai figur simbolis, Gasperini bersikukuh bahwa Totti harus memiliki peran aktif di dalam departemen olahraga.
Manajer tersebut telah menjalin hubungan yang erat dengan mantan kapten tersebut, yang ditandai dengan pertemuan makan malam penting di pusat kota Roma pada bulan Maret lalu. Selama diskusi mereka, keduanya merancang bagaimana keahlian Totti dapat bermanfaat bagi skuad saat ini. Berbicara mengenai hal tersebut, Gasperini dengan jelas menyampaikan niatnya, dengan menyatakan: "Saya memiliki gagasan tentang apa yang harus dilakukan dengan seseorang seperti dia."
Dari Duta Besar hingga Ruang Direksi
The Friedkin Group, pemilik Roma, awalnya membayangkan Totti akan kembali dalam peran yang prestisius namun lebih bersifat seremonial. Usulan awal yang diajukan oleh petinggi klub adalah agar Totti menjabat sebagai "Duta Seratus Tahun," yang bertugas membantu klub dalam persiapan menyambut peringatan 100 tahun berdirinya. Tawaran tersebut mencakup kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan kemitraan hingga tahun 2028.
Namun, negosiasi menemui jalan buntu terkait sifat pekerjaan dan ketentuan finansial. Laporan menunjukkan bahwa Roma menawarkan gaji sekitar €500.000 hingga €600.000, sementara Totti menginginkan angka yang mendekati dua kali lipat dari jumlah tersebut. Perbedaan ini, ditambah dengan keinginan Totti untuk peran yang lebih berpengaruh, menyebabkan periode diam selama dua bulan antara kedua belah pihak yang kini ingin diakhiri oleh Gasperini.
Jembatan penting antara tim dan klub
Visi Gasperini terhadap Totti jauh melampaui acara-acara global atau kampanye pemasaran. Pelatih kepala ini memandang sang legenda bernomor punggung 10 sebagai jembatan penting antara skuad tim utama dan jajaran direksi. Gasperini meyakini bahwa Totti memiliki kemampuan unik untuk "membaca" suasana di ruang ganti dan dapat bertindak sebagai penyaring untuk menyelesaikan masalah internal sebelum memburuk.
Dengan menempatkan Totti dalam peran operasional, Gasperini berharap dapat mengandalkan pengalaman luas sang legenda untuk menjaga stabilitas di Trigoria. Pelatih tersebut dilaporkan telah mendesak keluarga Friedkin untuk mempertimbangkan kembali sikap awal mereka, dengan alasan bahwa kehadiran Totti di lapangan akan memberikan pengetahuan institusional yang tak ternilai yang tidak dimiliki oleh struktur manajemen saat ini.
Rapat lanjutan telah dijadwalkan dengan pihak pemilik Friedkin
Dengan Gasperini yang telah menyampaikan tuntutannya, pihak manajemen Roma diperkirakan akan kembali ke meja perundingan paling lambat minggu depan. Putaran pembicaraan baru ini kemungkinan akan bertepatan dengan kedatangan direktur olahraga baru, Tony D’Amico, seiring klub mulai menyempurnakan strateginya untuk musim mendatang. Keluarga Friedkin diperkirakan akan mengajukan tawaran revisi yang lebih sesuai dengan harapan Totti.