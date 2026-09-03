Raja cuan! Chelsea hancurkan rekor penjualan transfer dunia dengan cuci gudang musim panas senilai £380 juta

Pengawasan finansial dan aturan profitabilitas serta keberlanjutan yang ketat telah mengubah jual beli pemain menjadi pilar penting dalam administrasi sepak bola modern. Di tengah iklim penyeimbangan neraca ini, Chelsea telah membawa penjualan pemain ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bursa transfer musim panas.

Menurut Transfermarkt, klub Stamford Bridge itu menghasilkan 448 juta euro yang mencengangkan dalam satu bursa, memecahkan rekor finansial sebelumnya di seluruh sepak bola Eropa.

Pemasukan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu mencerminkan perubahan operasional yang disengaja untuk menjaga kepatuhan terhadap parameter financial fair play di level domestik dan kontinental.