Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Raja cuan! Chelsea hancurkan rekor penjualan transfer dunia dengan cuci gudang musim panas senilai £380 juta
Memecahkan rekor penjualan transfer sepanjang masa
Pengawasan finansial dan aturan profitabilitas serta keberlanjutan yang ketat telah mengubah jual beli pemain menjadi pilar penting dalam administrasi sepak bola modern. Di tengah iklim penyeimbangan neraca ini, Chelsea telah membawa penjualan pemain ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya pada bursa transfer musim panas.
Menurut Transfermarkt, klub Stamford Bridge itu menghasilkan 448 juta euro yang mencengangkan dalam satu bursa, memecahkan rekor finansial sebelumnya di seluruh sepak bola Eropa.
Pemasukan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu mencerminkan perubahan operasional yang disengaja untuk menjaga kepatuhan terhadap parameter financial fair play di level domestik dan kontinental.
- AFP
Raja penjualan memimpin cuci gudang besar-besaran
Jumlah fantastis itu terkumpul melalui cuci gudang musim panas yang tanpa ampun, yang membuat beberapa nama besar tim utama meninggalkan klub. Permata utama dari penjualan mereka adalah pemenang Piala Dunia Enzo Fernandez, yang merampungkan kepindahan senilai 145 juta euro pada hari terakhir bursa transfer ke rival domestik Manchester City, menyamai rekor Premier League.
Selain gelandang Argentina itu, Transfermarkt mencatat bahwa Chelsea mendapatkan pemasukan sangat besar dengan melepas aset-aset penting skuad untuk menyeimbangkan pembukuan mereka.
Aktivitas jual-beli pemain Chelsea terus membuat uang dalam jumlah sangat besar mengalir ke segala arah, dengan klub itu meraup rekor 448 juta euro dari biaya transfer hanya pada musim panas ini saja.
Mengulas kepergian bernilai jutaan poundsterling
Besarnya kedalaman bisnis penjualan Chelsea terlihat dari banderol mahal yang melekat pada banyak anggota skuad. Andrey Santos menghasilkan €56,3 juta, striker Nicolas Jackson pergi dengan nilai €55,5 juta, dan bek sayap Spanyol Marc Cucurella mendatangkan €55 juta.
Dana besar lainnya juga masuk dari penjualan Liam Delap (€52 juta), Trevoh Chalobah (€30 juta), Tyrique George (€21 juta), Marc Guiu (€15 juta), dan Tosin (€11,7 juta).
Redistribusi talenta dalam skala luas ini memungkinkan para eksekutif Stamford Bridge menghasilkan keuntungan murni di berbagai kelompok usia dan unit posisi.
- AFP
Mendominasi daftar keuangan Premier League
Total penjualan Chelsea yang memecahkan rekor sebesar €448 juta menempatkan mereka dengan nyaman di puncak daftar penjualan transfer dalam satu bursa tertinggi dalam sejarah sepak bola, jauh melampaui capaian mereka sendiri sebelumnya maupun klub-klub rival.
Dengan Aston Villa (€360 juta) dan Manchester City (€337 juta) juga membukukan angka penjualan bersejarah pada musim panas ini, klub-klub Premier League terus mendefinisikan ulang perputaran finansial.
Bagi Chelsea, strategi jual-beli agresif ini memastikan kepatuhan sekaligus terus membentuk ulang skuad mereka untuk menghadapi tantangan di depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami