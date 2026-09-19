'Raja comeback!' - Lautaro Martinez mencetak dua gol saat Inter bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk menahan imbang Roma dalam thriller papan atas klasemen

Pertemuan antara dua tim yang sama-sama mencatat rekor sempurna ini diawali dengan hening cipta yang menyentuh untuk ikon Inter, Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun. Setelah laga dimulai, masalah pertahanan Inter yang berulang kembali muncul hampir seketika, ini menjadi laga keempat beruntun di mana mereka tertinggal dua gol. Gol pembuka lahir lebih awal ketika Nahuel Molina menanduk umpan silang Paulo Dybala kembali ke depan gawang, memungkinkan Kone membiarkan bola memantul sebelum melepaskan tembakan first-time dari jarak sepuluh yard yang melewati kolong kaki Manuel Akanji.

Dominasi Roma berlanjut sepanjang babak pertama saat Dybala mengatur permainan, nyaris mencetak gol lewat percobaan jarak jauh. Inter kesulitan menemukan ritme mereka, meski Yann Bisseck memaksa Mile Svilar melakukan penyelamatan apik. Situasi kian buruk bagi tim tamu ketika Kone mencetak gol keduanya pada menit ke-37. Asisten wasit awalnya mengangkat bendera offside setelah Gianluca Mancini meneruskan umpan silang Dybala untuk diselesaikan Kone di tiang jauh, tetapi tinjauan VAR mengonfirmasi bahwa pemain internasional Prancis itu berada di belakang garis bola, sehingga gol tersebut disahkan.