Getty Images Sport
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'Raja comeback!' - Lautaro Martinez mencetak dua gol saat Inter bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk menahan imbang Roma dalam thriller papan atas klasemen
Inter dibuat terkejut oleh dua gol Kone
Pertemuan antara dua tim yang sama-sama mencatat rekor sempurna ini diawali dengan hening cipta yang menyentuh untuk ikon Inter, Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun. Setelah laga dimulai, masalah pertahanan Inter yang berulang kembali muncul hampir seketika, ini menjadi laga keempat beruntun di mana mereka tertinggal dua gol. Gol pembuka lahir lebih awal ketika Nahuel Molina menanduk umpan silang Paulo Dybala kembali ke depan gawang, memungkinkan Kone membiarkan bola memantul sebelum melepaskan tembakan first-time dari jarak sepuluh yard yang melewati kolong kaki Manuel Akanji.
Dominasi Roma berlanjut sepanjang babak pertama saat Dybala mengatur permainan, nyaris mencetak gol lewat percobaan jarak jauh. Inter kesulitan menemukan ritme mereka, meski Yann Bisseck memaksa Mile Svilar melakukan penyelamatan apik. Situasi kian buruk bagi tim tamu ketika Kone mencetak gol keduanya pada menit ke-37. Asisten wasit awalnya mengangkat bendera offside setelah Gianluca Mancini meneruskan umpan silang Dybala untuk diselesaikan Kone di tiang jauh, tetapi tinjauan VAR mengonfirmasi bahwa pemain internasional Prancis itu berada di belakang garis bola, sehingga gol tersebut disahkan.
- Getty Images Sport
Lautaro memicu kebangkitan
Inter belakangan ini terbiasa lolos dari situasi sulit, setelah kini tertinggal 2-0 dalam empat pertandingan beruntun di Serie A dan Liga Champions, serta memenangi dua dari aksi penyelamatan sebelumnya. Mereka hanya membutuhkan 60 detik pada babak kedua untuk memulai kebangkitan terbaru, dengan Marcus Thuram berperan sebagai arsitek. Penyerang Prancis itu memanfaatkan operan lepas dari Bryan Cristante sebelum melesat di sisi kiri dalam serangan balik cepat, lalu mengirim umpan tarik mendatar yang disambar Martinez dengan penyelesaian first-time akurat ke gawang dari jarak 12 yard.
Gol itu sepenuhnya mengubah momentum pertandingan saat juara bertahan menekan Roma. Thuram nyaris menyamakan skor beberapa saat kemudian lewat back-heel cerdik yang bergulir tipis di sisi gawang. Namun, Roma tetap berbahaya saat melancarkan serangan balik. Donyell Malen, yang masuk ke pertandingan dengan catatan enam gol dalam empat laga, melihat upaya tajamnya ditepis dengan wajah kiper Inter Josep Martinez dalam sebuah situasi kacau setelah tendangan sudut.
Kapten Martinez selamatkan satu poin
Saat tekanan terus meningkat, Svilar melakukan serangkaian penyelamatan berkualitas tinggi untuk menjaga Inter tetap tertahan, termasuk penyelamatan sambil menjatuhkan diri untuk menggagalkan Andy Diouf. Namun, perlawanan Roma pada akhirnya runtuh pada menit ke-79. Dalam periode tekanan berkelanjutan setelah sebuah sepak pojok, Svilar melakukan penyelamatan awal yang luar biasa dari sundulan Thuram, dengan sundulan lanjutan Martinez membentur bagian bawah mistar gawang. Serangan itu berlanjut saat Yann Bisseck menyundul umpan silang kembali ke area berbahaya untuk Martinez, yang mengontrol bola dengan pahanya sebelum melepaskan voli spektakuler dari jarak tujuh yard ke gawang.
Gol penyeimbang dramatis itu memicu akhir laga yang berjalan panik, saat kedua tim sama-sama memburu gol kemenangan. Inter terlihat lebih mungkin menemukannya, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lini belakang Roma yang kelelahan. Pada fase akhir laga, Petar Sucic menanduk bola panjang dari Nicolo Barella ke jalur Thuram, yang melihat Svilar keluar dari posisinya dan mencoba melambungkan penyelesaian melewati sang kiper, tetapi usahanya justru meluncur tipis ke sisi gawang yang kosong.
- AFP
Puncak klasemen bersama jelang jeda internasional
Hasil imbang ini membuat Roma tetap berada di puncak klasemen Serie A dengan 13 poin, unggul atas Inter hanya dalam selisih gol. Setelah jeda internasional yang akan datang, Roma kembali beraksi di liga dengan bertandang menghadapi Como pada 11 Oktober, sementara Inter menjamu Parma di San Siro pada 10 Oktober.
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