Hansi Flick melontarkan pujian setinggi langit untuk Lamine Yamal dalam konferensi pers prapertandingannya, dengan memprediksi bahwa winger berusia 19 tahun itu pada akhirnya akan menjadi pesepakbola terbaik di dunia. Penyerang muda itu kembali ke Barcelona setelah kembali menjalani jeda internasional yang mengesankan bersama Spanyol.

Flick menegaskan bahwa mengelola perkembangan Yamal tetap menjadi prioritas bagi klub.

"Lamine berusia 19 tahun, kita tidak boleh melupakan itu," ujar Flick kepada para wartawan. "Bagi saya, menit bermain yang sudah dia jalani bagus. Mari berharap dia mempertahankan level ini."