Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Raja berikutnya! Flick menjagokan wonderkid Barcelona yang "luar biasa", Lamine Yamal, untuk menaklukkan sepak bola dunia

Barcelona
H. Flick
Barcelona vs Getafe
Getafe
LaLiga

Hansi Flick meyakini winger berusia 19 tahun, Lamine Yamal, akan menjadi pemain terbaik di sepak bola dunia. Pelatih Barcelona itu memuji kedewasaan dan penampilan sang pemain muda setelah jeda internasional.

  • Flick jagokan talenta remaja itu untuk mencapai puncak dunia

    Hansi Flick melontarkan pujian setinggi langit untuk Lamine Yamal dalam konferensi pers prapertandingannya, dengan memprediksi bahwa winger berusia 19 tahun itu pada akhirnya akan menjadi pesepakbola terbaik di dunia. Penyerang muda itu kembali ke Barcelona setelah kembali menjalani jeda internasional yang mengesankan bersama Spanyol.

    Flick menegaskan bahwa mengelola perkembangan Yamal tetap menjadi prioritas bagi klub.

    "Lamine berusia 19 tahun, kita tidak boleh melupakan itu," ujar Flick kepada para wartawan. "Bagi saya, menit bermain yang sudah dia jalani bagus. Mari berharap dia mempertahankan level ini."

  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    Manajer mengagumi kepercayaan diri alami sang pemain sayap

    Pelatih asal Jerman itu menyoroti kecintaan Yamal terhadap permainan ini sebagai faktor pendorong di balik lonjakannya yang cepat ke level elite sepakbola. "Dia suka bermain sepakbola, dan ketika dia percaya diri, dia luar biasa," tegas Flick.

    "Dia akan menjadi yang terbaik di dunia."

    Yamal mempertahankan performa luar biasa bersama Barcelona dan Spanyol sepanjang tahap awal musim ini.

  • Merayakan kedalaman skuad La Masia dan perpanjangan kontrak

    Flick juga memuji kekuatan akademi muda Barcelona, dengan menunjuk perpanjangan kontrak Xavi Espart dan fleksibilitas taktis Marc Bernal sebagai aset penting. "Sangat fantastis memiliki Xavi, dari La Masia. Kami memiliki opsi berbeda untuk setiap posisi," kata Flick.

    "Luar biasa bisa menikmati Xavi Espart selama bertahun-tahun."

    "Semua orang harus berada dalam performa terbaiknya."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ESP-LIGA-GETAFE-BARCELONAAFP

    Konsentrasi penuh dibutuhkan untuk ujian melawan Getafe

    Meski memuji para talenta mudanya, Flick memperingatkan bahwa pertandingan hari Sabtu melawan Getafe akan menuntut fokus penuh dari seluruh tim. "Getafe tidak akan menjadi laga yang mudah; mereka telah lolos ke Conference. Tidak pernah mudah bermain melawan mereka," pungkas Flick.

    "Mereka adalah tim tangguh yang bertahan dengan baik. Ini tidak akan mudah."

    Barcelona berupaya mengamankan tiga poin penuh untuk tetap berada di puncak La Liga.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET