Ada masanya, belum terlalu lama berselang, ketika para entertainer enigmatik menerangi berbagai liga di Eropa dan kompetisi internasional di seluruh dunia. Dari George Best hingga Neymar lewat Paul Gascoigne dan Ronaldinho, para penentu kemenangan yang sulit ditebak adalah pemandangan yang lumrah.

Mereka memukau penonton di setiap penjuru planet ini, dengan aksi mereka di lapangan kerap sudah sepadan dengan harga tiket masuk. Namun, sepakbola telah berubah dari tahun ke tahun, dengan penekanan yang lebih besar kini diberikan pada kekuatan fisik dan atletisisme.

Hal itu membuat gelandang serang bernomor punggung 10 yang memikat menjadi spesies yang cukup langka, dengan kualitas mereka tidak lagi disambut sehangat dulu. Bahkan Brasil dan Argentina, dengan Rivaldo, Kaka, Diego Maradona dan Lionel Messi di antara figur ikonik yang lahir dari belahan dunia tersebut, kini kesulitan melahirkan pesulap lapangan yang memiliki segudang trik.