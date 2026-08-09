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Raja aksi pamer Lee Trundle sebut bintang-bintang Premier League yang melawan tren modern, pesulap Manchester City bergaya lawas itu ditemani ace Arsenal dalam daftar para penghibur
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Dari mana Gazza, Ronaldinho, atau Messi berikutnya akan datang?
Ada masanya, belum terlalu lama berselang, ketika para entertainer enigmatik menerangi berbagai liga di Eropa dan kompetisi internasional di seluruh dunia. Dari George Best hingga Neymar lewat Paul Gascoigne dan Ronaldinho, para penentu kemenangan yang sulit ditebak adalah pemandangan yang lumrah.
Mereka memukau penonton di setiap penjuru planet ini, dengan aksi mereka di lapangan kerap sudah sepadan dengan harga tiket masuk. Namun, sepakbola telah berubah dari tahun ke tahun, dengan penekanan yang lebih besar kini diberikan pada kekuatan fisik dan atletisisme.
Hal itu membuat gelandang serang bernomor punggung 10 yang memikat menjadi spesies yang cukup langka, dengan kualitas mereka tidak lagi disambut sehangat dulu. Bahkan Brasil dan Argentina, dengan Rivaldo, Kaka, Diego Maradona dan Lionel Messi di antara figur ikonik yang lahir dari belahan dunia tersebut, kini kesulitan melahirkan pesulap lapangan yang memiliki segudang trik.
Siapa raja showboat Premier League pada 2026?
Hanya segelintir pemain yang masih melawan tren itu, dengan Trundle, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat livescore.com, mengatakan saat diminta menyebut mereka yang membuatnya bersemangat: “Tahu tidak? Buat saya, saya memang merasa sisi permainan itu sedang menghilang. Ini menyedihkan, karena sekarang banyak yang bergantung pada penguasaan bola. Sudah tidak benar-benar ada pemain individu seperti itu.
“Kalau melihat Premier League, mungkin yang saya nikmati untuk ditonton adalah Eze. Saya menyukainya karena dia ingin mendapatkan bola dan melewati lawan. Saya suka [Jeremy] Doku di City dan Cherki juga. Luar biasa. Dia seseorang yang mungkin sedikit menghadirkan nuansa lama, karena dia akan mencoba trik-trik kecil dan skill. Dia suka menghibur.
“Buat saya, itulah cara saya sendiri menikmati bermain sepak bola. Saya suka menontonnya. Saya suka orang-orang mengekspresikan diri. Skill apa pun yang mereka lakukan, saya langsung memperhatikannya. Mereka mungkin tiga pemain yang paling saya nikmati.”
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Mengapa ada lebih sedikit playmaker dalam sepakbola modern?
Saat didesak soal alasan mengapa ada kelangkaan playmaker di era modern, Trundle berkata: “Saya pikir itu karena sekarang ada begitu banyak informasi di luar lapangan, di mana Anda akan melihat persentase umpan berhasil. Setiap bagian informasi setelah pertandingan disimpan. Saya pikir para pemain sekarang akan melihat data mereka dan terkadang bermain sedikit lebih aman daripada mencoba sesuatu.
“Saya pikir cara kita bermain sepak bola sekarang adalah soal penguasaan bola. Jika kami menguasai bola, tim lawan tidak bisa mencetak gol. Tinggal bersabar. Tapi bagi saya, sepak bola adalah tentang saat orang melakukan kesalahan, kirim bola ke dalam kotak penalti saat bek mencoba menyapunya dan dia tidak menyapunya dengan baik lalu bola jatuh ke seseorang.
“Saya hanya suka bermain agresif dan mengambil sebanyak mungkin peluang, melepaskan sebanyak mungkin tembakan, mengirimkan sebanyak mungkin umpan silang. Saya pikir sekarang, belakangan ini, itu mulai hilang dari permainan karena orang-orang ingin bermain lebih aman. Bagi saya, pertandingan ini tidak lagi sama untuk ditonton.”
Masalah pengembangan pemain berdampak pada sepak bola global
Trundle kemudian mengatakan bahwa itu adalah masalah global, bukan hanya yang harus ditangani oleh sepak bola Britania: “Saya pikir itu terjadi di mana-mana. Saya rasa orang-orang tidak punya pemain seperti itu, yang kepada mereka Anda ingin berkata, ‘ayo, pergi dan ciptakan sesuatu’. Karena sekarang mereka ingin bermain dengan, ‘mari ciptakan keunggulan jumlah, kita akan menaruh banyak pemain di sisi lapangan ini dan kita akan punya satu pemain ekstra di sana’. Anda sangat jarang melihat situasi ketika seseorang dibiarkan satu lawan satu dan Anda berkata, ‘pergi dan lewati mereka’.
“Dulu memang seperti itu, ketika jika Anda melihat tipe-tipe pemain tersebut, Anda akan menyebut Ronaldo dari Brasil, Ronaldinho, tentu saja Messi muncul belakangan dibandingkan apa yang dilakukan yang lain. Tidak ada lagi yang benar-benar bermain sebagai individu sekarang. Semua orang punya perannya masing-masing di dalam tim.”
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Bintang masa depan: Ngumoha, Dowman & Gabriel
Sejumlah talenta menarik mulai menembus tim utama di Premier League, seperti remaja Liverpool dan Arsenal, Rio Ngumoha dan Max Dowman, sementara JJ Gabriel mencuri banyak perhatian di Manchester United setelah dijuluki 'Kid Messi'.
Winger Chelsea Estevao bisa menjadi penerus yang tepat bagi Neymar di tim nasional Brasil, sementara Argentina berharap bisa menemukan Messi berikutnya sebelum peraih Ballon d'Or delapan kali itu pensiun. Trundle termasuk di antara mereka yang ingin melihat penekanan yang lebih besar pada lahirnya para pengubah jalannya pertandingan.
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