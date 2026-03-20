AFP
Diterjemahkan oleh
Raheem Sterling tampak 'semakin segar' dan 'bersemangat' saat Robin van Persie melihat sang pemain sayap mengambil peran kunci bagi Feyenoord
Pembaruan Van Persie tentang Sterling
Sterling bergabung dengan Feyenoord sebagai pemain bebas transfer pada bursa transfer Januari. Sejauh ini, ia telah tampil dalam empat pertandingan bersama klub asal Belanda tersebut, dengan durasi bermainnya yang tampaknya terus meningkat. Dua penampilan pertamanya terjadi sebagai pemain pengganti, dalam kemenangan 2-1 atas Telstar dan kekalahan 2-0 dari FC Twente; ia juga bermain selama 63 menit dalam hasil imbang 3-3 melawan NAC Breda, sebelum mencetak assist melawan Excelsior dalam kemenangan 2-1 terbaru mereka pekan lalu.
Kini, mantan striker Arsenal dan Manchester United, Van Persie, memberikan pembaruan mengenai kondisi kebugaran sang winger, menegaskan bahwa ia semakin mendekati kemampuan untuk bermain selama 90 menit setiap pekan, sementara ia juga memuji kemampuannya dalam membimbing pemain muda.
Menurut Ed.NL, ia mengatakan: "Gerakannya semakin segar. Anda melihatnya pada hari Minggu melalui assist dan dribelnya. Ia terus mempertahankan performa tersebut. Ia semakin sering berbicara kepada para pemain di lapangan latihan mengenai masa-masa ia di Inggris. Anda melihat ia berkembang dalam hal itu. Penting baginya untuk mengambil peran tersebut."
- IMAGO
Harapan Sterling di Belanda
Van Persie juga mengakui bahwa Sterling merasa kecewa karena diganti saat pertandingan melawan NAC, namun Van Persie yakin hal itu menunjukkan semangat sang pemain sayap terhadap sepak bola.
Dia menambahkan: "Dia kecewa pada pertandingan melawan NAC karena diganti setelah satu jam. Menurut saya, itu bagus dalam arti tertentu, itu menunjukkan antusiasmenya yang ingin terus bermain. Pertandingan sebelumnya dia bermain 80 menit. Dia tidak lagi dibatasi oleh menit bermain."
Sterling sendiri mengakui hal itu, sambil menambahkan: "Saya merasa cukup baik untuk terus bermain, tapi itu adalah keputusan pelatih. Setiap pemain ingin tetap di lapangan. Anda ingin tetap di lapangan. Wajar jika itu belum memungkinkan. Ini adalah langkah baru ke arah yang benar."
Dia menambahkan: "Kami ingin menang. Kami memiliki perasaan campur aduk tentang penampilan kami. Penampilan kami sangat tidak konsisten, tapi kadang-kadang juga sangat bagus. Saya ingin kembali ke level lama saya. Serangan kami cukup bagus. Kami harus terus mengasahnya dan hasilnya akan mengikuti."
Pembelaan Van Persie terhadap Sterling
Sterling sudah mendapat kritikan selama berkarier di Belanda, dengan para pakar sepak bola Belanda sering mempertanyakan apakah sang pemain sayap mampu bermain di kasta tertinggi Belanda setelah berbulan-bulan absen dari lapangan akibat masa-masa suramnya bersama Chelsea.
Namun, Van Persie langsung membela sang pemain sayap tersebut dengan mengatakan: "Menurut saya, kritik itu tidak tepat. Jika Anda melihat konteksnya, dari mana dia berasal dan apa yang telah dia capai, dia sudah berbulan-bulan tidak mengikuti latihan tim. Saya mengerti ada ekspektasi. Apa yang dia lakukan luar biasa. Dia pemain top sejati yang telah memenangkan hampir segalanya. Lalu mengkritiknya seperti itu berdasarkan setengah jam... Saya pikir itu benar-benar tidak tepat. Anda benar-benar tidak memahaminya sama sekali."
Dia juga meminta waktu kepada para kritikus, sambil menambahkan: "Memang selalu diperbolehkan (untuk menganalisis penampilan), tapi menurut saya akan lebih baik jika kita menunggu enam hingga delapan minggu ke depan. Jika kemudian Anda menemukan bahwa dia tidak tampil memuaskan dan Anda bisa membuktikan pendapat itu, maka saya katakan: oke, Anda punya alasan. Tapi melontarkan pendapat yang begitu keras hanya berdasarkan setengah jam, menurut saya itu tidak pantas."
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Feyenoord akan menghadapi Ajax dalam pertandingan besar akhir pekan ini. Tim asuhan Van Persie saat ini berada di peringkat kedua Eredivisie, meski tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Sementara itu, Ajax berada di peringkat keempat, tertinggal lima poin dari Feyenoord; ini adalah pertandingan krusial dalam perebutan tiket ke Liga Champions.
Iklan