Raheem Sterling tampak 'semakin segar' dan 'bersemangat' saat Robin van Persie melihat sang pemain sayap mengambil peran kunci bagi Feyenoord

Sterling bergabung dengan Feyenoord sebagai pemain bebas transfer pada bursa transfer Januari. Sejauh ini, ia telah tampil dalam empat pertandingan bersama klub asal Belanda tersebut, dengan durasi bermainnya yang tampaknya terus meningkat. Dua penampilan pertamanya terjadi sebagai pemain pengganti, dalam kemenangan 2-1 atas Telstar dan kekalahan 2-0 dari FC Twente; ia juga bermain selama 63 menit dalam hasil imbang 3-3 melawan NAC Breda, sebelum mencetak assist melawan Excelsior dalam kemenangan 2-1 terbaru mereka pekan lalu.

Kini, mantan striker Arsenal dan Manchester United, Van Persie, memberikan pembaruan mengenai kondisi kebugaran sang winger, menegaskan bahwa ia semakin mendekati kemampuan untuk bermain selama 90 menit setiap pekan, sementara ia juga memuji kemampuannya dalam membimbing pemain muda.

Menurut Ed.NL, ia mengatakan: "Gerakannya semakin segar. Anda melihatnya pada hari Minggu melalui assist dan dribelnya. Ia terus mempertahankan performa tersebut. Ia semakin sering berbicara kepada para pemain di lapangan latihan mengenai masa-masa ia di Inggris. Anda melihat ia berkembang dalam hal itu. Penting baginya untuk mengambil peran tersebut."