Raheem Sterling mendapat peringatan yang tidak menyenangkan, "lebih cepat daripada nanti", dari Robin van Persie setelah penampilannya yang di bawah standar dalam laga melawan Feyenoord

Setelah peluit akhir dibunyikan, Van Persie berbicara blak-blakan mengenai tantangan yang dihadapi rekrutan barunya yang sangat diunggulkan itu, sambil mengakui bahwa meskipun Sterling sedang bekerja keras, klub tidak bisa menunggu tanpa batas waktu hingga ia menemukan ritmenya. Mantan striker Manchester United itu mengakui bahwa Sterling masih dalam proses pemulihan setelah masa istirahat di London, namun menekankan bahwa tuntutan sepak bola profesional tetaplah tak kenal ampun.

“Kedua dunia itu harus selaras secepatnya,” kata Van Persie setelah pertandingan. “Kami sedang mengusahakannya, di mana hal terpenting adalah memenangkan pertandingan selama periode Raheem semakin bugar.

“Jadi, saya menghormati dan memahami posisinya, tetapi pada saat yang sama kami harus memberikan hasil sebagai klub. Kami harus finis di posisi kedua, sesederhana itu. Saya yakin dia sedang membuat kemajuan dalam hal kebugaran, dalam hal apa yang dia berikan. Pada saat yang sama, saya ingin melihat lebih banyak dampak saat tidak menguasai bola, lebih banyak dampak saat menguasai bola.”