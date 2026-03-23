Raheem Sterling mendapat peringatan yang tidak menyenangkan, "lebih cepat daripada nanti", dari Robin van Persie setelah penampilannya yang di bawah standar dalam laga melawan Feyenoord
Kekecewaan dalam De Klassieker
Upaya Sterling untuk kembali ke performa terbaiknya di Feyenoord menemui hambatan besar dalam laga De Klassieker yang penuh ketegangan pada Minggu lalu, saat ia kesulitan mengungguli bek yang mengawalnya, Lucas Rosa, sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-55. Setelah bergabung dengan raksasa Belanda tersebut sebagai pemain bebas transfer menyusul pemutusan kontrak secara sepakat dengan Chelsea pada Januari 2026, kecepatan eksplosif yang dulu menjadi ciri khas pemain berusia 31 tahun ini seolah-olah menghilang dalam laga imbang 1-1 melawan Ajax. Meskipun penalti Jakub Moder di menit-menit akhir menyelamatkan satu poin, ketidakmampuan Sterling untuk memengaruhi pertandingan unggulan Eredivisie ini telah meningkatkan kekhawatiran lokal mengenai kesiapan fisiknya untuk membantu Feyenoord mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions yang sangat penting.
Van Persie mengomentari performa Sterling
Setelah peluit akhir dibunyikan, Van Persie berbicara blak-blakan mengenai tantangan yang dihadapi rekrutan barunya yang sangat diunggulkan itu, sambil mengakui bahwa meskipun Sterling sedang bekerja keras, klub tidak bisa menunggu tanpa batas waktu hingga ia menemukan ritmenya. Mantan striker Manchester United itu mengakui bahwa Sterling masih dalam proses pemulihan setelah masa istirahat di London, namun menekankan bahwa tuntutan sepak bola profesional tetaplah tak kenal ampun.
“Kedua dunia itu harus selaras secepatnya,” kata Van Persie setelah pertandingan. “Kami sedang mengusahakannya, di mana hal terpenting adalah memenangkan pertandingan selama periode Raheem semakin bugar.
“Jadi, saya menghormati dan memahami posisinya, tetapi pada saat yang sama kami harus memberikan hasil sebagai klub. Kami harus finis di posisi kedua, sesederhana itu. Saya yakin dia sedang membuat kemajuan dalam hal kebugaran, dalam hal apa yang dia berikan. Pada saat yang sama, saya ingin melihat lebih banyak dampak saat tidak menguasai bola, lebih banyak dampak saat menguasai bola.”
Belum jelas bagaimana masa depan Sterling
Dengan Feyenoord tertinggal jauh di belakang pemuncak klasemen PSV Eindhoven, tekanan pun meningkat untuk mengamankan posisi kedua dan tiket ke Liga Champions. Situasi mendesak ini membuat masa adaptasi Sterling dipantau dengan sangat cermat, terutama mengingat statusnya yang hanya sementara di Belanda. Mantan bintang Manchester City ini hanya terikat kontrak hingga akhir musim ini, sehingga tidak ada ruang untuk proses adaptasi yang lambat. Van Persie menanggapi situasi ini dengan menyatakan: "Kami berdua sepakat bahwa niatnya sangat jelas. Ini adalah kesepakatan hingga akhir musim; kami berdua sangat terbuka untuk masa depan dan kami akan melihat bagaimana kelanjutannya." Rekan setimnya, Moder, menambahkan sentuhan optimisme dengan mengatakan: "Selama sisa musim ini, kami akan melihat yang terbaik darinya, saya yakin."
Audisi terakhir untuk Eropa
Feyenoord akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial di mana disiplin taktis dan kontribusi fisik Sterling akan menjadi sorotan tajam saat klub ini berjuang untuk mengamankan tempat di Liga Champions. Setiap kesalahan lagi dapat mengancam status Eropa mereka dan semakin membahayakan posisi Van Persie sebagai pelatih kepala selama sprint penentu musim di bulan April. Akibatnya, penyerang veteran ini secara efektif sedang menjalani audisi terakhir untuk memperbaiki kondisi fisiknya dan membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di level tinggi sebelum kontraknya yang berdurasi pendek berakhir.