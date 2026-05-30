Raheem Sterling ditangkap karena diduga mengemudi dalam pengaruh narkoba setelah kecelakaan yang melibatkan Lamborghini miliknya

Sterling kemudian ditangkap dan kemudian dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan masih berlanjut. Pihak berwenang sedang menyelidiki keadaan seputar kecelakaan tersebut serta tuduhan yang terkait dengan pengemudi. Kepolisian Hampshire memaparkan rincian insiden tersebut dalam sebuah pernyataan resmi.

"Tepat sebelum pukul 09.00 pada hari Kamis, kami menerima laporan bahwa sebuah mobil Lamborghini menabrak pembatas jalan di M3 arah selatan, dekat Persimpangan Minley. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat dan tidak ada laporan korban luka," kata pernyataan tersebut.

"Pengemudi, seorang pria berusia 31 tahun dari Berkshire, telah ditangkap atas dugaan mengemudi dalam kondisi tidak layak akibat pengaruh narkoba, mengemudi secara berbahaya, kepemilikan narkoba golongan C, dan menolak memberikan sampel. Ia telah dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan kami berlanjut."