AFP
Raheem Sterling ditangkap karena diduga mengemudi dalam pengaruh narkoba setelah kecelakaan yang melibatkan Lamborghini miliknya
Sterling ditangkap setelah kecelakaan di jalan tol
Penyerang Feyenoord itu ditangkap setelah kecelakaan yang melibatkan mobil Lamborghini miliknya di jalan tol M3 pada Kamis pagi, seperti dilansir Metro. Insiden tersebut terjadi di dekat persimpangan Minley, dan Kepolisian Hampshire menerima laporan kecelakaan tersebut tak lama sebelum pukul 09.00. Menurut pihak kepolisian, mobil tersebut menabrak pembatas jalan tol. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam insiden tersebut dan tidak ada laporan korban luka.
Polisi membenarkan tuduhan tersebut setelah penangkapan
Sterling kemudian ditangkap dan kemudian dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan masih berlanjut. Pihak berwenang sedang menyelidiki keadaan seputar kecelakaan tersebut serta tuduhan yang terkait dengan pengemudi. Kepolisian Hampshire memaparkan rincian insiden tersebut dalam sebuah pernyataan resmi.
"Tepat sebelum pukul 09.00 pada hari Kamis, kami menerima laporan bahwa sebuah mobil Lamborghini menabrak pembatas jalan di M3 arah selatan, dekat Persimpangan Minley. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat dan tidak ada laporan korban luka," kata pernyataan tersebut.
"Pengemudi, seorang pria berusia 31 tahun dari Berkshire, telah ditangkap atas dugaan mengemudi dalam kondisi tidak layak akibat pengaruh narkoba, mengemudi secara berbahaya, kepemilikan narkoba golongan C, dan menolak memberikan sampel. Ia telah dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan kami berlanjut."
Kekecewaan lain di masa yang sulit
Penangkapan ini terjadi di tengah fase yang penuh tantangan dalam karier Sterling. Dulu ia merupakan salah satu pemain penyerang terkemuka di sepak bola Inggris, dan meraih kesuksesan besar bersama Manchester City, dengan memenangkan sejumlah gelar Liga Premier di bawah asuhan Pep Guardiola. Namun, performa dan nasibnya menurun sejak meninggalkan City.
Masa sulit di Chelsea diikuti oleh masa pinjaman yang tidak sukses di Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta. Setelah kontraknya di Chelsea diputus pada Januari, Sterling bergabung dengan Feyenoord dengan kontrak jangka pendek. Ia hanya tampil delapan kali di Eredivisie dan akan menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ini.
Penyelidikan masih berlangsung sementara Sterling mencari klub baru
Fokus utama Sterling saat ini adalah pada penyelidikan polisi yang sedang berlangsung setelah ia dibebaskan dengan jaminan. Pihak berwenang telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih berlanjut dan belum ada kesimpulan lebih lanjut yang diambil pada tahap ini. Pemain berusia 31 tahun itu juga menghadapi ketidakpastian terkait babak selanjutnya dalam karier sepak bolanya. Tanpa klub dan setelah beberapa musim yang sulit di lapangan, mantan pemain tim nasional Inggris ini kini harus menghadapi sorotan baru sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dalam kasus tersebut.