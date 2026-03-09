Raheem Sterling dalam wawancara yang sangat canggung saat ia membalas dengan marah kepada seorang jurnalis yang tertawa padanya karena tidak mencetak gol dalam debutnya bersama Feyenoord

Setelah hasil imbang 3-3 yang menegangkan, Sterling menghadapi media untuk meninjau debut penuhnya di bawah asuhan manajer Robin van Persie. Dalam wawancara pasca-pertandingan dengan ESPN, winger Inggris itu jujur tentang penampilannya dan ketidakmampuan tim untuk meraih kemenangan. Meskipun pemain berusia 31 tahun itu umumnya positif tentang mendapatkan menit bermain yang krusial dan beradaptasi dengan kehidupan di Eredivisie, suasana menjadi tegang saat membahas momen krusial di babak kedua di mana ia gagal memanfaatkan peluang mencetak gol.
Ketika pewawancara tertawa sambil bertanya: "Kamu seharusnya mencetak gol?", mantan pemain Chelsea itu tidak melihat sisi lucunya. Sterling memberikan senyuman sinis sebelum membalas: "Kamu tidak boleh tertawa, kawan! Tapi ya, itu adalah momen di mana, seperti yang saya katakan, [saya perlu] menghilangkan debu. Saya punya kesempatan dan itu sesuatu yang, dengan standar saya, saya ingin manfaatkan dan itu juga akan menjadi penentu pertandingan. Ini langkah awal yang baik dan di kesempatan berikutnya saya harus memasukkannya ke gawang."