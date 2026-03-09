Goal.com
Raheem Sterling dalam wawancara yang sangat canggung saat ia membalas dengan marah kepada seorang jurnalis yang tertawa padanya karena tidak mencetak gol dalam debutnya bersama Feyenoord

Raheem Sterling tampak jelas tidak terkesan setelah Feyenoord bermain imbang 3-3 secara kacau melawan NAC Breda, setelah seorang jurnalis tampak tertawa saat menanyakan kepada winger tersebut tentang peluang mencetak gol yang terlewatkan. Dalam debutnya sebagai starter untuk raksasa Eredivisie, Sterling ditarik keluar pada menit ke-64 dan tampak bingung saat pewawancara menanyakan apakah dia lebih memilih tetap berada di lapangan.

    Setelah hasil imbang 3-3 yang menegangkan, Sterling menghadapi media untuk meninjau debut penuhnya di bawah asuhan manajer Robin van Persie. Dalam wawancara pasca-pertandingan dengan ESPN, winger Inggris itu jujur tentang penampilannya dan ketidakmampuan tim untuk meraih kemenangan. Meskipun pemain berusia 31 tahun itu umumnya positif tentang mendapatkan menit bermain yang krusial dan beradaptasi dengan kehidupan di Eredivisie, suasana menjadi tegang saat membahas momen krusial di babak kedua di mana ia gagal memanfaatkan peluang mencetak gol.

    Ketika pewawancara tertawa sambil bertanya: "Kamu seharusnya mencetak gol?", mantan pemain Chelsea itu tidak melihat sisi lucunya. Sterling memberikan senyuman sinis sebelum membalas: "Kamu tidak boleh tertawa, kawan! Tapi ya, itu adalah momen di mana, seperti yang saya katakan, [saya perlu] menghilangkan debu. Saya punya kesempatan dan itu sesuatu yang, dengan standar saya, saya ingin manfaatkan dan itu juga akan menjadi penentu pertandingan. Ini langkah awal yang baik dan di kesempatan berikutnya saya harus memasukkannya ke gawang."

    Dalam momen canggung lainnya dari wawancara yang sama, Sterling terlihat bingung saat pewawancara secara aneh bertanya apakah dia ingin tetap di lapangan setelah diganti pada menit ke-64.

    Menanggapi pertanyaan aneh tentang penarikan dirinya yang dini, pemain internasional Inggris itu bersikeras bahwa dia secara fisik siap untuk beban kerja yang lebih berat meskipun menit bermainnya terbatas. "Ya, saya merasa cukup baik untuk terus bermain, tapi tentu saja itu keputusan pelatih," jelasnya mengenai keputusan Van Persie. Menekankan poin yang jelas tentang keinginannya untuk terus bermain, Sterling menambahkan: "Seperti yang dilakukan setiap pemain sepak bola. Begitu kamu berada di lapangan, kamu hanya ingin tetap di lapangan. Tapi itu bisa dimengerti."

    Pindah ke Rotterdam tidak luput dari kritik, tapi Sterling menemukan sekutu setia dalam diri mantan rekan setimnya di Man City, Jack Grealish. Setelah akun media sosial mengejek debut awal Sterling sebagai "mimpi buruk" dan membandingkannya dengan "Bambi di es," pemain pinjaman Everton itu membalas. Grealish menanggapi kritik "bodoh" itu dengan pembelaan yang penuh gairah untuk temannya.

    "Apa sih postingan Instagram bodoh ini, apa yang salah dengan kalian?" tulis Grealish di kolom komentar. "Orang ini belum bermain atau berlatih dalam waktu lama. Orang-orang seperti kalianlah yang salah dengan dunia ini. Berikanlah rasa hormat." Dukungan ini datang saat Sterling terus beradaptasi dengan liga baru setelah akhir yang frustrasi di Stamford Bridge, di mana dia dipaksa berlatih terpisah dari tim utama.

    Berfokus pada hal-hal positif

    Feyenoord saat ini berada di posisi kedua, namun masih tertinggal 19 poin dari pemimpin klasemen PSV. Sterling, yang mengakhiri kontraknya dengan Chelsea secara mutual consent pada Januari, tetap fokus pada hal-hal positif. "Ini langkah bagus lainnya. Perasaan campur aduk dengan penampilan karena saya pikir kita bisa memenangkan pertandingan. Ada beberapa momen di mana konsentrasi menurun, tapi saya pikir ada beberapa momen di mana permainan kita sangat bagus," ujarnya. Dengan dukungan tak tergoyahkan dari rekan-rekannya dan debut pertamanya yang krusial kini sudah diraih, Sterling pasti ingin membungkam para skeptis dan menemukan performa terbaiknya di Belanda.

