Raheem Sterling dalam wawancara yang sangat canggung saat ia membalas dengan marah kepada seorang jurnalis yang tertawa padanya karena tidak mencetak gol dalam debutnya bersama Feyenoord

Menanggapi pertanyaan aneh tentang penarikan dirinya yang dini, pemain internasional Inggris itu bersikeras bahwa dia secara fisik siap untuk beban kerja yang lebih berat meskipun menit bermainnya terbatas. "Ya, saya merasa cukup baik untuk terus bermain, tapi tentu saja itu keputusan pelatih," jelasnya mengenai keputusan Van Persie. Menekankan poin yang jelas tentang keinginannya untuk terus bermain, Sterling menambahkan: "Seperti yang dilakukan setiap pemain sepak bola. Begitu kamu berada di lapangan, kamu hanya ingin tetap di lapangan. Tapi itu bisa dimengerti."

Pindah ke Rotterdam tidak luput dari kritik, tapi Sterling menemukan sekutu setia dalam diri mantan rekan setimnya di Man City, Jack Grealish. Setelah akun media sosial mengejek debut awal Sterling sebagai "mimpi buruk" dan membandingkannya dengan "Bambi di es," pemain pinjaman Everton itu membalas. Grealish menanggapi kritik "bodoh" itu dengan pembelaan yang penuh gairah untuk temannya.

"Apa sih postingan Instagram bodoh ini, apa yang salah dengan kalian?" tulis Grealish di kolom komentar. "Orang ini belum bermain atau berlatih dalam waktu lama. Orang-orang seperti kalianlah yang salah dengan dunia ini. Berikanlah rasa hormat." Dukungan ini datang saat Sterling terus beradaptasi dengan liga baru setelah akhir yang frustrasi di Stamford Bridge, di mana dia dipaksa berlatih terpisah dari tim utama.