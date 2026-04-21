AFP
Diterjemahkan oleh
Raheem Sterling akan MENINGGALKAN Feyenoord setelah perpanjangan kontrak bagi mantan bintang Man City dan Chelsea itu dipastikan batal
Pemain sayap itu tampaknya akan hengkang dari Rotterdam
Feyenoord dan Sterling akan berpisah saat musim Eredivisie saat ini berakhir pada bulan Mei. Pemain internasional Inggris ini gagal mendapatkan tempat reguler di starting line-up di Rotterdam-Selatan, dengan hanya mencatatkan 333 menit penampilan di liga sejak kedatangannya yang penuh sorotan dengan kontrak jangka pendek. Menurut Algemeen Dagblad, sang winger telah menerima perannya yang terbatas dan tetap profesional dalam latihan, namun penampilannya yang kurang memuaskan memaksa klub untuk membatalkan rencana perpanjangan masa tinggalnya.
Van Persie mengubah pendiriannya
Meskipun pelatih kepala Robin van Persie awalnya mengisyaratkan bahwa perpanjangan kontrak dapat dibahas, petinggi klub kemudian telah menepis kemungkinan tersebut. Sterling menunjukkan etos kerja yang kuat dalam sesi latihan dan laga persahabatan baru-baru ini melawan Excelsior, namun kurangnya kualitas kelas atas membuatnya tidak mungkin mendapatkan kontrak permanen.
Menyikapi kepastian kepergian sang pemain sayap, laporan dari AD menyatakan: "Pada 1908 dan juga dalam laga persahabatan melawan Excelsior, mereka kemudian melihat seorang selebriti Inggris yang bekerja sangat keras. Tidak, dia juga tidak menunjukkan banyak kualitas saat melawan Excelsior, tetapi Sterling bertekad untuk memberikan yang terbaik hingga ia mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain Feyenoord pada 17 Mei. Dan tidak, Van Persie pernah mengatakan saat kedatangan Sterling bahwa perpanjangan masa tinggal sang penyerang mungkin bisa dibicarakan. Itu – tentu saja – tidak lagi berlaku."
Perjuangan untuk menemukan ritme di Eredivisie
Pemain berusia 31 tahun itu kesulitan menemukan ritme permainannya setelah lama tidak bermain di London, sehingga ia tak mampu memberikan kontribusi yang berarti di lapangan. Akibatnya, Sterling kemungkinan besar hanya akan tampil maksimal empat kali lagi bersama klub tersebut sebelum perpisahan resminya pada pertengahan Mei.
Persaingan Liga Champions berlangsung hingga detik-detik terakhir
Feyenoord harus menghadapi jadwal pertandingan yang berat melawan Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar, dan PEC Zwolle untuk memastikan finis di dua besar Eredivisie. Meskipun peringkat UEFA terus berubah, dua tim teratas Eredivisie tetap akan lolos langsung ke babak grup Liga Champions 2026-27, sementara tim peringkat ketiga harus melalui babak kualifikasi. Tim asuhan Van Persie yang berada di posisi kedua memimpin dengan selisih tipis satu poin atas NEC dan dua poin atas FC Twente, sehingga Sterling hanya memiliki sedikit waktu untuk merebut kembali posisinya dan memberikan dampak yang berarti sebelum hengkang.