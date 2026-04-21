Raheem Sterling akan MENINGGALKAN Feyenoord setelah perpanjangan kontrak bagi mantan bintang Man City dan Chelsea itu dipastikan batal

Meskipun pelatih kepala Robin van Persie awalnya mengisyaratkan bahwa perpanjangan kontrak dapat dibahas, petinggi klub kemudian telah menepis kemungkinan tersebut. Sterling menunjukkan etos kerja yang kuat dalam sesi latihan dan laga persahabatan baru-baru ini melawan Excelsior, namun kurangnya kualitas kelas atas membuatnya tidak mungkin mendapatkan kontrak permanen.

Menyikapi kepastian kepergian sang pemain sayap, laporan dari AD menyatakan: "Pada 1908 dan juga dalam laga persahabatan melawan Excelsior, mereka kemudian melihat seorang selebriti Inggris yang bekerja sangat keras. Tidak, dia juga tidak menunjukkan banyak kualitas saat melawan Excelsior, tetapi Sterling bertekad untuk memberikan yang terbaik hingga ia mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain Feyenoord pada 17 Mei. Dan tidak, Van Persie pernah mengatakan saat kedatangan Sterling bahwa perpanjangan masa tinggal sang penyerang mungkin bisa dibicarakan. Itu – tentu saja – tidak lagi berlaku."