Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-PRESSER-ESPAFP

Diterjemahkan oleh

Rahasia Dominasi Spanyol... Bagaimana De la Fuente Membangun Tim Nasional yang Tak Terkalahkan?

FEATURES
L. de la Fuente
L. Yamal
Spain vs Belgium
Spain
Belgium
World Cup
Spanyol
Belgia
AS

Pria yang tidak hanya percaya pada bintang-bintang

Tim nasional Spanyol kini bukan lagi sekadar salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026, melainkan telah menjadi contoh sempurna dari sebuah tim yang sangat memahami jati dirinya, cara bermain yang diinginkan, serta tujuan yang ingin dicapai. Kurang dari dua tahun setelah menjuarai Kejuaraan Eropa, “La Roja” kini berada di ambang pencapaian bersejarah, yaitu meraih gelar juara Eropa dan dunia secara bersamaan—suatu prestasi yang hanya pernah diraih oleh tiga tim sepanjang sejarah: Jerman Barat pada 1974, Prancis pada 2000, dan Spanyol sendiri pada 2010.

Pelatih Luis de la Fuente memimpin proyek ini dengan keteguhan yang mengesankan, setelah sejak mengambil alih tanggung jawab pada Januari 2023 berhasil mengubah tim nasional Spanyol menjadi salah satu tim paling stabil di dunia, karena hanya mengalami tiga kekalahan, sementara terus mempertahankan rekor menakjubkan berupa 35 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan menjelang laga melawan Belgia di perempat final Piala Dunia.

Namun, rahasia kesuksesan de la Fuente tidak hanya terletak pada skema taktik atau angka dan statistik semata, melainkan pada filosofi yang menyeluruh yang memadukan sisi kemanusiaan, disiplin tim, dan identitas sepak bola yang telah mengakar dalam sepak bola Spanyol selama beberapa dekade.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENG-PODIUMAFP

    Sebuah proyek yang dimulai bertahun-tahun yang lalu

    Meskipun De la Fuente baru menginjak tahun keempatnya sebagai pelatih tim nasional senior, proyek sesungguhnya telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya di Federasi Sepak Bola Spanyol, di mana ia telah bertugas sejak 2013 sebagai pelatih berbagai tim nasional usia muda.

    Selama tahun-tahun tersebut, perannya tidak hanya terbatas pada pengembangan kemampuan teknis para pemain, tetapi juga berkontribusi dalam menanamkan budaya yang seragam dan identitas yang jelas di kalangan generasi muda, yang memudahkan banyak di antara mereka untuk naik ke tim nasional senior sambil tetap membawa prinsip-prinsip yang sama baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Oleh karena itu, pelatih asal Spanyol ini tidak perlu membangun proyek baru sepenuhnya setelah mengambil alih tanggung jawab, melainkan menemukan fondasi yang kokoh yang kemudian ia kembangkan dan tambahkan sentuhan khasnya, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC” .

    De la Fuente memiliki keyakinan yang teguh bahwa sepak bola, sebelum menjadi permainan taktis, adalah permainan manusia. Karena itu, ia selalu mengulang ungkapan terkenalnya: “Sepak bola adalah olahraga tim yang diciptakan oleh orang-orang baik.”

    Kata “baik” di sini tidak hanya bermakna moral, meskipun nilai-nilai pribadi dan agamanya tercermin dengan jelas dalam gayanya, melainkan merujuk pada pemain yang mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan pribadinya, berkorban demi rekan-rekannya, memberikan dukungan kepada semua orang, serta memiliki disiplin dan kesiapan untuk berkorban.

    Ia menegaskan bahwa siapa pun yang pernah berada di ruang ganti pasti sangat memahami nilai pemain seperti ini, sama seperti ia menyadari betapa berbahayanya kehadiran pemain yang memicu perpecahan dan selalu mengejar prestasi individu.

    Melalui pengalamannya yang panjang, pelatih asal Spanyol ini sampai pada keyakinan yang jelas bahwa bakat saja tidak cukup untuk membentuk tim juara; dibutuhkan lingkungan yang sehat yang dipenuhi kerja sama, kepercayaan, dan saling menghormati.

    • Iklan
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Identitas yang tak berubah

    Sudah bertahun-tahun lamanya, nama sepak bola Spanyol identik dengan penguasaan bola, umpan, dan kecerdasan dalam bergerak, namun De la Fuente memandang unsur-unsur ini lebih sebagai cerminan budaya kolektif daripada sekadar detail taktis.

    Bagi dia, umpan bukan sekadar cara untuk memindahkan bola, melainkan bukti kepercayaan di antara para pemain, dan penguasaan bola bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan ekspresi dari dominasi kolektif dan keselarasan di dalam tim.

    Oleh karena itu, ia mempertahankan identitas tim nasional Spanyol, namun tidak menjadikannya doktrin yang kaku, melainkan memberinya fleksibilitas yang lebih besar agar sesuai dengan perkembangan sepak bola modern.

    Banyak orang menyamakan karya De la Fuente dengan apa yang dikatakan Pep Guardiola tentang Johan Cruyff ketika ia menegaskan bahwa beberapa pelatih tidak membangun katedral, melainkan hanya mengecatnya kembali.

    Deskripsi ini sangat sesuai dengan pelatih asal Spanyol tersebut, karena ia tidak meruntuhkan proyek yang diwarisinya, melainkan mengembangkannya.

    Ia memberikan tim nasional kemampuan yang lebih besar untuk beralih dengan cepat antara pertahanan dan serangan, menambahkan variasi yang lebih luas di sepertiga akhir lapangan, serta membuat tim lebih kokoh saat kehilangan bola dan lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis pertandingan.

    Hasilnya, Spanyol kini menjadi tim dengan identitas yang jelas, namun sangat sulit untuk dihentikan.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Yang paling mudah dibaca... dan yang paling sulit dikalahkan

    Salah satu anggota staf teknis tim nasional Portugal menggambarkan tim nasional Spanyol setelah kedua tim bertanding sebagai “tim yang paling mudah dianalisis, namun paling sulit dikalahkan”. Mungkin deskripsi ini terdengar kontradiktif, tetapi hal itu mencerminkan realitas strategi Spanyol.

    Spanyol tidak menyembunyikan gaya permainannya; semua orang tahu bahwa mereka akan berusaha menguasai bola, menekan lawan, dan melakukan umpan-umpan cepat, namun mengetahui konsep tersebut tidak berarti mampu menghentikannya. Hal ini disebabkan para pemain telah dilatih berdasarkan prinsip-prinsip tersebut selama bertahun-tahun, sehingga penerapannya telah menjadi bagian dari karakter sepak bola mereka.

    Meskipun tetap berpegang pada identitasnya, De la Fuente tidak menangani pertandingan dengan pola pikir yang kaku. Ia mengandalkan analisis mendalam terhadap setiap lawan, dan bekerja sama dengan staf teknisnya untuk meninjau setiap detail setelah setiap pertandingan berakhir, demi memperbaiki kesalahan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

    Misalnya, ketika tim nasional Spanyol kurang akurat dalam mengoper bola saat melawan Cape Verde, staf teknis segera menangani masalah ini, sehingga tim tampil sangat berbeda pada pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi.

    Sedangkan dalam pertandingan melawan Uruguay, sang pelatih lebih memfokuskan pada aspek mental daripada taktik, karena ia tahu bahwa tim nasional Spanyol telah berkali-kali kalah ketika terbawa emosi oleh provokasi lawan dan kehilangan ketenangannya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    Pelajaran yang dipetik dari kekalahan

    De la Fuente mengakui bahwa pengalamannya saat ini merupakan hasil dari kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ia menegaskan bahwa pada tahun-tahun awalnya ia bertindak lebih emosional, namun seiring berjalannya waktu ia belajar bahwa beberapa pertandingan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan semata, melainkan juga oleh kemampuan mengendalikan emosi.

    Ia berpendapat bahwa hal paling berbahaya yang bisa menimpa timnya adalah melepaskan identitas mereka dan terbawa ke dalam kekacauan lawan, karena hal itu membuat para pemain kehilangan kekuatan utama mereka. Oleh karena itu, ia selalu memastikan untuk mengingatkan para pemainnya bahwa disiplin mental tidak kalah pentingnya dari disiplin taktis.

    Pengaruh De la Fuente tidak hanya terbatas di lapangan, tetapi juga meluas ke cara ia berinteraksi sehari-hari dengan para pemain, media, dan semua orang yang bekerja di dalam tim nasional. Ia selalu menyapa wartawan dengan nama mereka, menatap langsung orang yang sedang diajaknya bicara, dan percaya bahwa rasa hormat dimulai dari mengenal orang yang berdiri di hadapan Anda.

    Ia juga melibatkan ahli psikologi dan pakar media di Federasi Sepak Bola Spanyol untuk membantu mempersiapkan konferensi pers, namun ia selalu lebih memilih berbicara secara spontan ketika situasi mengharuskannya. Ia menegaskan bahwa perilaku ini bukanlah bagian dari strategi media, melainkan mencerminkan kepribadian aslinya.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal... Mengelola Bakat Sebelum Memanfaatkannya

    De la Fuente menyadari bahwa memiliki pemain sekelas Lamine Yamal merupakan berkah besar, namun di saat yang sama juga merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Karena itu, ia menangani bintang muda tersebut dengan sangat tenang, terutama setelah kembalinya Yamal dari cedera yang membuatnya absen selama dua bulan menjelang turnamen.

    Ia tidak langsung menuntutnya untuk melakukan keajaiban sejak hari pertama, melainkan memberinya kepercayaan, serta menyusun program bertahap untuk mengembalikannya ke performa terbaiknya. Pelatih asal Spanyol ini berpendapat bahwa fase saat ini merupakan momen di mana Yamal harus mulai menunjukkan kemampuannya di panggung sepak bola terbesar di dunia.

    Menurut De la Fuente, pertandingan terbaik Lamine Yamal bukanlah yang memukau penonton dengan dribel atau golnya.

    Justru, ia menganggap pertandingan melawan Portugal sebagai yang paling penting, karena pertandingan itu menunjukkan perkembangannya sebagai pemain tim yang bekerja sama, menekan lawan tanpa bola, berkorban demi tim, dan mengambil keputusan yang tepat di saat-saat tersulit.

    Menurutnya, seorang pemain hebat tidak hanya membuat perbedaan saat bola ada di kakinya, tetapi juga saat ia melayani tim dalam setiap aspek pertandingan.

  • Spain v Croatia: Group B - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Oyarzabal... seorang pahlawan yang tidak mencari sorotan

    Pujian yang terus-menerus dilontarkan De la Fuente kepada Mikel Oyarzabal mengungkapkan banyak hal tentang filosofinya. Pelatih asal Spanyol itu menggambarkannya sebagai salah satu dari lima penyerang murni terbaik di dunia, meskipun ia tidak sepopuler banyak bintang lainnya.

    Ia menegaskan bahwa pemain tersebut sudah pantas mendapatkan pengakuan global sejak bertahun-tahun lalu, namun ia tetap bekerja dengan tenang dan memberikan segalanya demi tim—sebuah teladan yang sangat dihargai oleh De la Fuente di ruang ganti.

    De la Fuente tidak hanya menerapkan filosofi disiplin pada para pemainnya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia rajin berolahraga setiap hari untuk menjaga kebugaran fisiknya, dan percaya bahwa kesuksesan tidak dicapai dengan semangat sesaat, melainkan melalui konsistensi dan komitmen sehari-hari.

    Ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang tak kenal lelah, dan mengakui bahwa teman-temannya terkadang menyebutnya “melelahkan” karena aktivitasnya yang tak henti dan upayanya yang terus-menerus untuk berkembang. Baginya, pencapaian besar tidak datang dari momen inspirasi sesaat, melainkan dari akumulasi kerja keras, disiplin, dan komitmen selama bertahun-tahun.

    Timnas Spanyol memasuki tahap akhir Piala Dunia dengan memiliki semua elemen yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar: identitas yang jelas, pelatih yang sangat memahami para pemainnya, skuad yang memadukan pengalaman dan semangat muda, serta filosofi yang tidak berubah meskipun lawan berganti.

    Mungkin De la Fuente bukanlah pelatih paling sensasional di dunia, namun ia berhasil membangun tim yang lebih banyak dibicarakan di dalam lapangan daripada di luarnya.

    Seiring mendekatnya Piala Dunia ke tahap-tahap penentu, Spanyol tampak lebih dekat dari sebelumnya untuk menulis bab baru dalam sejarahnya, dan meraih prestasi yang akan menempatkan generasi ini sejajar dengan generasi-generasi terhebat yang pernah dikenal sepak bola, setelah membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diciptakan oleh rencana semata, melainkan oleh identitas, kepercayaan diri, kerja sama tim, serta keyakinan bahwa tim akan selalu lebih besar daripada bintang mana pun.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Belgium crest
Belgium
BEL