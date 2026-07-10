Rahasia Dominasi Spanyol... Bagaimana De la Fuente Membangun Tim Nasional yang Tak Terkalahkan?

Meskipun De la Fuente baru menginjak tahun keempatnya sebagai pelatih tim nasional senior, proyek sesungguhnya telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya di Federasi Sepak Bola Spanyol, di mana ia telah bertugas sejak 2013 sebagai pelatih berbagai tim nasional usia muda.

Selama tahun-tahun tersebut, perannya tidak hanya terbatas pada pengembangan kemampuan teknis para pemain, tetapi juga berkontribusi dalam menanamkan budaya yang seragam dan identitas yang jelas di kalangan generasi muda, yang memudahkan banyak di antara mereka untuk naik ke tim nasional senior sambil tetap membawa prinsip-prinsip yang sama baik di dalam maupun di luar lapangan.

Oleh karena itu, pelatih asal Spanyol ini tidak perlu membangun proyek baru sepenuhnya setelah mengambil alih tanggung jawab, melainkan menemukan fondasi yang kokoh yang kemudian ia kembangkan dan tambahkan sentuhan khasnya, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC” .

De la Fuente memiliki keyakinan yang teguh bahwa sepak bola, sebelum menjadi permainan taktis, adalah permainan manusia. Karena itu, ia selalu mengulang ungkapan terkenalnya: “Sepak bola adalah olahraga tim yang diciptakan oleh orang-orang baik.”

Kata “baik” di sini tidak hanya bermakna moral, meskipun nilai-nilai pribadi dan agamanya tercermin dengan jelas dalam gayanya, melainkan merujuk pada pemain yang mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan pribadinya, berkorban demi rekan-rekannya, memberikan dukungan kepada semua orang, serta memiliki disiplin dan kesiapan untuk berkorban.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang pernah berada di ruang ganti pasti sangat memahami nilai pemain seperti ini, sama seperti ia menyadari betapa berbahayanya kehadiran pemain yang memicu perpecahan dan selalu mengejar prestasi individu.

Melalui pengalamannya yang panjang, pelatih asal Spanyol ini sampai pada keyakinan yang jelas bahwa bakat saja tidak cukup untuk membentuk tim juara; dibutuhkan lingkungan yang sehat yang dipenuhi kerja sama, kepercayaan, dan saling menghormati.