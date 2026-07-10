Rahasia Dominasi Spanyol... Bagaimana De la Fuente Membangun Tim Nasional yang Tak Terkalahkan?

Tim nasional Spanyol kini bukan lagi sekadar salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026, melainkan telah menjadi contoh sempurna dari sebuah tim yang sangat memahami jati dirinya, cara bermain yang diinginkan, serta tujuan yang ingin dicapai. Kurang dari dua tahun setelah menjuarai Kejuaraan Eropa, “La Roja” kini berada di ambang pencapaian bersejarah, yaitu meraih gelar juara Eropa dan dunia secara bersamaan—suatu prestasi yang hanya pernah diraih oleh tiga tim sepanjang sejarah: Jerman Barat pada 1974, Prancis pada 2000, dan Spanyol sendiri pada 2010.
Pelatih Luis de la Fuente memimpin proyek ini dengan keteguhan yang mengesankan, setelah sejak mengambil alih tanggung jawab pada Januari 2023 berhasil mengubah tim nasional Spanyol menjadi salah satu tim paling stabil di dunia, karena hanya mengalami tiga kekalahan, sementara terus mempertahankan rekor menakjubkan berupa 35 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan menjelang laga melawan Belgia di perempat final Piala Dunia.
Namun, rahasia kesuksesan de la Fuente tidak hanya terletak pada skema taktik atau angka dan statistik semata, melainkan pada filosofi yang menyeluruh yang memadukan sisi kemanusiaan, disiplin tim, dan identitas sepak bola yang telah mengakar dalam sepak bola Spanyol selama beberapa dekade.