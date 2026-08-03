Rekam jejak disiplin buruk Chelsea menjadi faktor lain, di mana mereka menempati posisi terakhir dalam tabel fair play dua kali dalam tiga musim terakhir, dan pada kesempatan lainnya di musim 2024-2025 mereka berada di posisi kedua dari bawah, sementara para anggota kelompok kepemimpinan seperti Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, yang berada dalam posisi memungkinkan untuk memberikan teladan, justru secara rutin terlibat pelanggaran dengan para wasit.

Selama pertemuan-pertemuan yang digelar bersama Alonso terkait penunjukannya sebagai pelatih, mantan gelandang itu berbicara tentang persoalan yang sama yang telah mereka identifikasi, yakni kebutuhan untuk membangun dan menambah lebih banyak sosok bermental kuat, dan hal ini menjadi urusan utama serta berarti bahwa semua pihak sepakat sejak hari pertama.

Alonso menyatakan selama tur pramusim klub di Sydney dalam sebuah wawancara mengenai apa yang dibutuhkan untuk membangun budaya yang baik di sebuah klub sepak bola, dengan mengatakan: "Bagi saya, Anda membutuhkan keseimbangan yang tepat dari karakter, dan dari tingkat kematangan, para pemain yang berusia awal dua puluhan, awal tiga puluhan, dan di antara keduanya, para pemain di berbagai fase karier mereka."

Berbicara tentang apa yang ingin dilakukan adalah hal yang baik, tetapi mewujudkannya di lapangan adalah hal lain, dan Chelsea memasuki bursa transfer dengan keinginan mendatangkan pemain-pemain yang siap pakai dari lima liga besar Eropa, dan mereka telah melakukannya.

Chelsea tidak memandang hal ini semata-mata sebagai persoalan usia, atau kebutuhan untuk membeli dari generasi yang lebih tua hanya demi membeli, sebab di usia dua puluh enam tahun, Maxence Lacroix dianggap sesuai dengan kriteria yang mereka cari, setelah bermain di Liga Primer Inggris selama dua tahun sebelumnya bersama Crystal Palace, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Morgan Rogers, transfer rekor klub senilai 117 juta pound sterling dari Aston Villa yang berusia 24 tahun.

Klub bahkan menilai bahwa Marco Palestra, yang berusia 21 tahun, memenuhi persyaratan setelah terpilih sebagai bek terbaik di Liga Italia musim 2025-2026 selama masa peminjamannya di Cagliari.

Henderson dan Welbeck akan mendapat perhatian terbesar dalam hal ini dan itu bisa dipahami, di mana Chelsea memandang Henderson sebagai sosok yang akan membantu meningkatkan standar di lapangan latihan maupun saat pertandingan, serta mendorong rekan-rekannya ke depan, tetapi melakukannya dengan cara yang positif, tanpa menegur individu di depan kelompok, dan mereka juga meyakini bahwa ia adalah sosok yang tidak akan meminta orang lain melakukan sesuatu yang tidak siap ia lakukan sendiri, meski demikian, jika Chelsea tampil buruk di babak pertama pertandingan, Henderson tidak akan segan menyampaikan pendapatnya di antara kedua babak.