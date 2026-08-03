Dalam perubahan mengejutkan atas kebijakannya di bursa transfer, klub Inggris Chelsea mengubah strategi yang selama bertahun-tahun bertumpu pada perekrutan talenta muda, dan kini beralih untuk merekrut para pemain berpengalaman besar, di mana Danny Welbeck yang berusia 35 tahun resmi menjadi pemain Chelsea, dan bergabung pula bersamanya Jordan Henderson yang berusia 36 tahun.
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Rahasia di Balik Kebijakan Chelsea Merekrut Pemain-pemain Veteran Liga Premier
Keterkejutan para suporter
Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", transfer-transfer terbaru ini mengejutkan sebagian besar pengamat, terutama karena prioritas sejak Januari 2023 di bawah kepemimpinan aliansi Todd Boehly dan Clearlake adalah merekrut para pemain muda berbakat yang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga memunculkan pertanyaan tentang apa yang telah berubah.
Manajemen saat ini tidak sepenuhnya mengabaikan perekrutan pemain-pemain yang benar-benar siap sejak pembelian klub pada Mei 2022, di mana periode transfer pertama menyaksikan kedatangan Raheem Sterling yang berusia 27 tahun, Kalidou Koulibaly yang berusia 31 tahun, dan Pierre-Emerick Aubameyang yang berusia 33 tahun, namun tak satu pun dari mereka yang memberikan dampak sesuai harapan, sehingga Koulibaly dan Aubameyang pergi setelah satu tahun, sementara Sterling tampil mengecewakan dengan seragam Chelsea, hingga akhirnya resmi pergi pada Januari, meskipun penampilan terakhirnya bersama tim adalah pada Mei 2024.
Kesulitan yang dialami trio ini menjadi faktor utama dalam perubahan strategi transfer sejak Januari 2023 dan seterusnya. Selama tiga musim terakhir, tim Chelsea memiliki rata-rata usia termuda di Liga Primer Inggris, namun ganjaran atas hal itu adalah menempati peringkat keenam, keempat, dan kesepuluh di Liga Primer Inggris, dengan beberapa momen menonjol seperti meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub.
Statistik menunjukkan bahwa Tosin Adarabioyo, yang bergabung ke Chelsea melalui transfer gratis dari Fulham pada tahun 2024, adalah pemain tertua yang membela klub pada musim 2025-2026 dengan usia mencapai 28 tahun, sehingga perekrutan Welbeck dan Henderson jelas merupakan lompatan besar.
- AFP
Apakah ini instruksi Alonso?
Perubahan ini tidak seharusnya hanya dikaitkan dengan kedatangan pelatih baru Xabi Alonso, yang ditunjuk pada bulan Mei, karena pemilik bersama Behdad Eghbali telah memberikan sinyal kuat bahwa perubahan akan datang saat berbicara di Konferensi Olahraga Dunia CAA di Los Angeles pada bulan April.
Behdad Eghbali menyatakan: "Ada sebuah rencana. Kami mencermati rencana itu. Kami berusaha memperbaiki rencana tersebut dan menyesuaikannya jika tidak berjalan. Kami harus lebih baik dalam beberapa hal, menambahkan lebih banyak pemain yang siap pada bagian proyek ini, untuk membawa proyek ke level berikutnya, agar konsisten seiring waktu. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan keseimbangan. Anda menyesuaikan sebuah model, membaik, dan belajar dari kesalahan."
Ketika nama pelatih Liam Rosenior disebutkan di hadapan para suporter Chelsea, kemungkinan besar mereka tidak akan merespons dengan hangat, tetapi ia mencermati adanya sesuatu yang hilang dalam tim ketika menggantikan Enzo Maresca pada bulan Januari.
Sumber-sumber dari dalam klub, yang berbicara tanpa mengungkap identitas mereka kepada surat kabar "The Athletic" untuk melindungi hubungan, menegaskan bahwa dalam pertemuan pertama tim, Rosenior berbicara kepada para pemain tentang bagaimana kurangnya kematangan emosional merugikan peluang mereka untuk memenangkan pertandingan, dan menyoroti bahwa Chelsea bisa saja unggul dalam pertandingan, tetapi jika terjadi sesuatu yang merugikan mereka, entah itu keputusan wasit atau kebobolan gol yang tidak beruntung, mereka kehilangan fokus dalam sepuluh atau lima belas menit berikutnya dan sering kali kalah.
Meskipun ia menantang mereka untuk memperbaiki hal ini, Rosenior tidak berhasil mendapatkan respons yang lebih baik, karena klub menganggap kekalahan pada pertandingan leg pertama babak enam belas besar Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain sebagai contoh utama. Chelsea runtuh setelah kesalahan pada menit ke-74 dari kiper Filip Jorgensen yang memberikan keunggulan kepada Paris Saint-Germain sehingga skor menjadi 3-2 untuk mereka, dan mereka pun kebobolan dua gol lagi yang praktis mengakhiri peluang mereka dalam duel yang dikalahkan Chelsea dengan skor 8-2 secara agregat, sebagaimana pula tindakan kekanak-kanakan Pedro Neto ketika skor 4-2, saat ia mendorong seorang pemungut bola, sebuah tanda peringatan lainnya.
Krisis disiplin
Rekam jejak disiplin buruk Chelsea menjadi faktor lain, di mana mereka menempati posisi terakhir dalam tabel fair play dua kali dalam tiga musim terakhir, dan pada kesempatan lainnya di musim 2024-2025 mereka berada di posisi kedua dari bawah, sementara para anggota kelompok kepemimpinan seperti Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, yang berada dalam posisi memungkinkan untuk memberikan teladan, justru secara rutin terlibat pelanggaran dengan para wasit.
Selama pertemuan-pertemuan yang digelar bersama Alonso terkait penunjukannya sebagai pelatih, mantan gelandang itu berbicara tentang persoalan yang sama yang telah mereka identifikasi, yakni kebutuhan untuk membangun dan menambah lebih banyak sosok bermental kuat, dan hal ini menjadi urusan utama serta berarti bahwa semua pihak sepakat sejak hari pertama.
Alonso menyatakan selama tur pramusim klub di Sydney dalam sebuah wawancara mengenai apa yang dibutuhkan untuk membangun budaya yang baik di sebuah klub sepak bola, dengan mengatakan: "Bagi saya, Anda membutuhkan keseimbangan yang tepat dari karakter, dan dari tingkat kematangan, para pemain yang berusia awal dua puluhan, awal tiga puluhan, dan di antara keduanya, para pemain di berbagai fase karier mereka."
Berbicara tentang apa yang ingin dilakukan adalah hal yang baik, tetapi mewujudkannya di lapangan adalah hal lain, dan Chelsea memasuki bursa transfer dengan keinginan mendatangkan pemain-pemain yang siap pakai dari lima liga besar Eropa, dan mereka telah melakukannya.
Chelsea tidak memandang hal ini semata-mata sebagai persoalan usia, atau kebutuhan untuk membeli dari generasi yang lebih tua hanya demi membeli, sebab di usia dua puluh enam tahun, Maxence Lacroix dianggap sesuai dengan kriteria yang mereka cari, setelah bermain di Liga Primer Inggris selama dua tahun sebelumnya bersama Crystal Palace, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Morgan Rogers, transfer rekor klub senilai 117 juta pound sterling dari Aston Villa yang berusia 24 tahun.
Klub bahkan menilai bahwa Marco Palestra, yang berusia 21 tahun, memenuhi persyaratan setelah terpilih sebagai bek terbaik di Liga Italia musim 2025-2026 selama masa peminjamannya di Cagliari.
Henderson dan Welbeck akan mendapat perhatian terbesar dalam hal ini dan itu bisa dipahami, di mana Chelsea memandang Henderson sebagai sosok yang akan membantu meningkatkan standar di lapangan latihan maupun saat pertandingan, serta mendorong rekan-rekannya ke depan, tetapi melakukannya dengan cara yang positif, tanpa menegur individu di depan kelompok, dan mereka juga meyakini bahwa ia adalah sosok yang tidak akan meminta orang lain melakukan sesuatu yang tidak siap ia lakukan sendiri, meski demikian, jika Chelsea tampil buruk di babak pertama pertandingan, Henderson tidak akan segan menyampaikan pendapatnya di antara kedua babak.
- Getty Images Sport
Kebijakan baru
Welbeck juga dipandang sebagai sosok yang akan mengilhami tim, tetapi hanya dengan cara yang berbeda, di mana sang penyerang dihargai karena menjadi sumber energi positif serta mampu menghubungkan orang-orang dan mengangkat moral.
Tidak boleh dilupakan bahwa sebelum mereka bergerak untuk merekrut Henderson, Chelsea sempat berusaha keras mendatangkan Granit Xhaka yang berusia 33 tahun dari Sunderland dengan alasan yang sama, namun Sunderland menegaskan bahwa ia tidak dijual, kemudian Chelsea menanyakan soal pemain bebas transfer John Stones yang berusia 32 tahun, tetapi ia memilih bergabung dengan Inter Milan.
Bahkan seandainya Henderson dan Welbeck hanya bertahan di Stamford Bridge selama dua tahun, Chelsea yakin langkah ini akan sepadan karena keduanya akan membawa atmosfer dan energi yang sangat dibutuhkan tim di ruang ganti, yang mungkin selama ini hilang, di samping memberikan pelajaran-pelajaran berharga.
Reece James akan tetap menjalankan perannya sebagai kapten tim dan para pendatang baru tidak akan menggerus otoritasnya, dan meskipun ia bukan yang paling lantang di antara mereka yang mengenakan ban kapten, tetapi ketika ia memilih untuk mengeraskan suaranya, semua orang mendengarkannya.
Namun keberadaan lebih banyak suara kepemimpinan di sekitarnya justru hanya akan membantu, di mana James mengenal kedua pemain tersebut, terutama Henderson dari tugas-tugasnya bersama timnas Inggris, dan pemain berusia 26 tahun itu menghormati apa yang bisa mereka berikan sehingga tidak akan ada masalah dalam hal ini.
Mengenai kemungkinan bergabungnya lebih banyak pemain yang berusia di atas 30 tahun pada masa mendatang, hal itu tidak bisa dikesampingkan, tetapi bukan pula pilihan pasti untuk menjadikannya sesuatu yang berulang.
Dan seperti halnya dalam setiap bursa transfer, hasil di lapangan yang akan menentukan apakah keputusan-keputusan ini berhasil, tetapi tidak seorang pun dapat menuduh Chelsea tidak berusaha menyesuaikan filosofinya.
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