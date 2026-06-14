Rahasia dan fakta... Angka-angka mengejutkan yang menggemparkan Arab Saudi menjelang laga melawan Uruguay

Jaringan global "Opta", yang berspesialisasi dalam statistik dan analisis data, telah merilis prediksinya untuk pertandingan ini, di mana mereka memberikan keunggulan yang jelas kepada timnas Uruguay untuk meraih tiga poin. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh superkomputer jaringan tersebut melalui 25 ribu percobaan berbeda, persentase kemenangan Uruguay mencapai 64,7%, dibandingkan dengan hanya 13,9% untuk tim nasional Saudi, sementara kemungkinan hasil imbang mencapai 21,4%.

Angka-angka tersebut menunjukkan betapa sulitnya tugas yang menanti skuad pelatih asal Yunani, Georgios Donis, terutama karena timnas Saudi tidak menampilkan performa yang sempurna selama kualifikasi Asia, setelah finis di posisi ketiga pada babak ketiga, sebelum akhirnya berhasil memastikan lolos melalui babak keempat dengan mengungguli Irak dan Indonesia.

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"Al-Akhdar" hanya mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan di babak kualifikasi, yang menyebabkan kepergian pelatih Prancis Hervé Renard dan membuka pintu bagi Donis untuk mengambil alih tugas tersebut. Sejak kedatangannya, timnas Saudi berhasil mengalahkan Puerto Riko dengan skor 3-0, bermain imbang tanpa gol melawan Senegal, sementara kalah dari Ekuador dalam penampilan pertamanya bersama tim.