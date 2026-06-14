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السعودية - ضد أوروجوايai - Gemini
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Rahasia dan fakta... Angka-angka mengejutkan yang menggemparkan Arab Saudi menjelang laga melawan Uruguay

FEATURES
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
G. Donis
Arab Saudi
Uruguay
AS
Yunani

Pertandingan yang sulit menanti timnas di awal Piala Dunia

Timnas Arab Saudi bersiap untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan laga berat melawan timnas Uruguay, dini hari Selasa, dalam pertandingan babak pertama Grup 8 yang juga dihuni oleh timnas Spanyol dan Cape Verde. Dalam pertandingan ini, "Al-Akhdar" berupaya meraih awal yang positif saat menghadapi salah satu tim terkuat dari Amerika Selatan.

Tim Hijau berharap tampil sempurna di bawah kepemimpinan pelatih barunya asal Yunani, Georgios Donis, yang mengambil alih tugas tersebut menggantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

  • Prediksi "Opta" untuk pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay

    Jaringan global "Opta", yang berspesialisasi dalam statistik dan analisis data, telah merilis prediksinya untuk pertandingan ini, di mana mereka memberikan keunggulan yang jelas kepada timnas Uruguay untuk meraih tiga poin. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh superkomputer jaringan tersebut melalui 25 ribu percobaan berbeda, persentase kemenangan Uruguay mencapai 64,7%, dibandingkan dengan hanya 13,9% untuk tim nasional Saudi, sementara kemungkinan hasil imbang mencapai 21,4%.

    Angka-angka tersebut menunjukkan betapa sulitnya tugas yang menanti skuad pelatih asal Yunani, Georgios Donis, terutama karena timnas Saudi tidak menampilkan performa yang sempurna selama kualifikasi Asia, setelah finis di posisi ketiga pada babak ketiga, sebelum akhirnya berhasil memastikan lolos melalui babak keempat dengan mengungguli Irak dan Indonesia.

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    "Al-Akhdar" hanya mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan di babak kualifikasi, yang menyebabkan kepergian pelatih Prancis Hervé Renard dan membuka pintu bagi Donis untuk mengambil alih tugas tersebut. Sejak kedatangannya, timnas Saudi berhasil mengalahkan Puerto Riko dengan skor 3-0, bermain imbang tanpa gol melawan Senegal, sementara kalah dari Ekuador dalam penampilan pertamanya bersama tim.

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  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Kenangan tentang Argentina saja tidak cukup

    Meskipun meraih kemenangan bersejarah atas Argentina pada laga pembuka Piala Dunia 2022, Opta berpendapat bahwa mengulangi kejutan tersebut saat menghadapi Uruguay tidak akan mudah, terutama karena timnas Saudi telah kalah dalam 13 dari 19 pertandingan yang mereka jalani sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, dengan persentase mencapai 68%, yang merupakan angka tertinggi di antara tim-tim yang telah memainkan lebih dari 15 pertandingan di turnamen tersebut.

    Selain itu, timnas Saudi hanya sekali menjaga gawangnya tetap bersih sepanjang sejarah Piala Dunia, yaitu saat mengalahkan Belgia berkat gol legendaris Saeed Al-Owairan pada edisi 1994, turnamen yang menandai pencapaian terbaik Saudi dengan lolos ke babak 16 besar.

    Para penggemar Saudi menaruh harapan besar pada duet Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dossari, di mana Al-Buraikan memimpin daftar pencetak gol tim nasional di babak kualifikasi dengan lima gol, sementara Al-Dossari, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Asia, terus memainkan peran sebagai kapten dan sosok berpengalaman dalam ajang-ajang seperti ini.

  • FBL-WC-2018-MATCH18-URU-KSAAFP

    Uruguay... Sejarah dan Bintang-bintang Bersatu

    Di sisi lain, Uruguay memasuki pertandingan ini dengan didukung sejarah panjang sebagai tim nasional pertama yang menjuarai Piala Dunia pada tahun 1930, serta berhasil menambah gelar keduanya pada edisi 1950.

    Tim ini dipimpin oleh pelatih berpengalaman Marcelo Bielsa, yang menjalani pengalaman ketiganya di Piala Dunia setelah memimpin Argentina pada 2002 dan Chili pada 2010.

    Timnas Uruguay finis di peringkat keempat kualifikasi Amerika Selatan, dan menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Argentina di kandang lawan selama kualifikasi, sementara penyerang Darwin Núñez tampil gemilang dengan menyumbang tujuh gol, baik sebagai pencetak maupun pemberi assist.

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    Meskipun Uruguay unggul secara statistik, sejarah menunjukkan bahwa mereka tidak memulai Piala Dunia dengan performa terbaik, karena hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan pembuka terakhir di Piala Dunia, dengan empat hasil imbang dan tiga kekalahan.

    Pertemuan satu-satunya sebelumnya antara kedua tim di Piala Dunia berakhir dengan kemenangan Uruguay 1-0 di babak grup Piala Dunia 2018, berkat gol yang dicetak oleh Luis Suárez, sementara pertandingan persahabatan satu-satunya antara keduanya berakhir imbang 1-1 di Riyadh pada tahun 2014.

    Di antara angka-angka superkomputer dan ambisi para penggemar Saudi, keputusan sesungguhnya tetap ada di lapangan hijau, di mana "Al-Akhdar" berharap dapat menulis bab baru kejutan Piala Dunia, persis seperti yang mereka lakukan saat menghadapi Argentina empat tahun lalu.

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