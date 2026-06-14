Rahasia dan fakta... Angka-angka mengejutkan yang menggemparkan Arab Saudi menjelang laga melawan Uruguay

Di sisi lain, Uruguay memasuki pertandingan ini dengan didukung sejarah panjang sebagai tim nasional pertama yang menjuarai Piala Dunia pada tahun 1930, serta berhasil menambah gelar keduanya pada edisi 1950.
Tim ini dipimpin oleh pelatih berpengalaman Marcelo Bielsa, yang menjalani pengalaman ketiganya di Piala Dunia setelah memimpin Argentina pada 2002 dan Chili pada 2010.
Timnas Uruguay finis di peringkat keempat kualifikasi Amerika Selatan, dan menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Argentina di kandang lawan selama kualifikasi, sementara penyerang Darwin Núñez tampil gemilang dengan menyumbang tujuh gol, baik sebagai pencetak maupun pemberi assist.
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Meskipun Uruguay unggul secara statistik, sejarah menunjukkan bahwa mereka tidak memulai Piala Dunia dengan performa terbaik, karena hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan pembuka terakhir di Piala Dunia, dengan empat hasil imbang dan tiga kekalahan.
Pertemuan satu-satunya sebelumnya antara kedua tim di Piala Dunia berakhir dengan kemenangan Uruguay 1-0 di babak grup Piala Dunia 2018, berkat gol yang dicetak oleh Luis Suárez, sementara pertandingan persahabatan satu-satunya antara keduanya berakhir imbang 1-1 di Riyadh pada tahun 2014.
Di antara angka-angka superkomputer dan ambisi para penggemar Saudi, keputusan sesungguhnya tetap ada di lapangan hijau, di mana "Al-Akhdar" berharap dapat menulis bab baru kejutan Piala Dunia, persis seperti yang mereka lakukan saat menghadapi Argentina empat tahun lalu.