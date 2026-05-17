‘Rahasia besar’ atau ‘bosan’? Masa depan Pep Guardiola di Man City diprediksi oleh pakar bahasa tubuh setelah pelatih asal Catalunya itu meninggalkan wawancara pasca-pertandingan
Menganalisis tanda-tanda munculnya gairah baru
Menurut pakar bahasa tubuh Darren Stanton, manajer City itu tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seseorang yang siap meninggalkan Etihad Stadium. Terlepas dari spekulasi yang gencar seputar masa depannya, Stanton meyakini bahwa sikap sang pelatih asal Spanyol saat ini mengindikasikan kelanjutan masa kejayaannya di Liga Premier. “Pep Guardiola akan tetap bertahan,” kata Stanton kepada OLBG. “Ada banyak spekulasi bahwa ia mungkin akan mundur musim panas ini, tetapi semua yang kita lihat darinya saat ini menunjukkan bahwa ia justru telah menemukan gairah baru dalam pekerjaannya.”
“Saya pikir dia jujur saat mengatakan kepada wartawan... bahwa dia masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dan dia berniat untuk menuntaskannya. Kami tidak melihat tingkat kedipan mata yang berlebihan. Kami tidak melihat tanda-tanda fisiologis stres. Kontak matanya bagus. Bahasa tubuhnya tidak bertentangan dengan apa yang dia katakan dan ekspresikan. Dia tampak benar-benar bahagia. Ekspresi mikro dari Guardiola dalam seminggu terakhir menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan, bahkan sebelum City mengangkat trofi lain melawan Chelsea,” tambah Stanton, menyiratkan bahwa manajer tersebut berencana untuk memperbarui dirinya dan timnya sekali lagi.
Kebenaran di balik insiden keluar lapangan di Wembley
Spekulasi mencapai puncaknya setelah final Piala FA ketika Guardiola bersikap tertutup saat ditanya tentang masa depannya di klub, sehingga membuat sebagian orang meyakini bahwa ia sedang menikmati suasana tersebut untuk terakhir kalinya. Namun, Stanton tidak sependapat dengan anggapan bahwa pelatih asal Catalan itu sedang mengucapkan selamat tinggal tanpa kata-kata. Ia berpendapat bahwa keputusan sang manajer untuk mempersingkat wawancara televisi itu lebih disebabkan oleh rasa frustrasi akibat pertanyaan yang berulang-ulang, bukan karena keinginan untuk menyembunyikan kepergiannya yang akan segera terjadi.
“Saya tidak berpikir ini akan menjadi penampilan terakhirnya, pergi dengan gemilang. Kita akan melihat lebih banyak emosi yang terungkap untuk membantah apa yang dia katakan, dan kita tidak melihat itu,” tambah Stanton. “Saya tidak mendeteksi tanda-tanda kebohongan atau ketidakkonsistenan dalam perilakunya yang mengisyaratkan ada hal lain yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda peringatan dari apa yang saya lihat bahwa dia menyimpan rahasia besar tentang masa depannya. Saya pikir dia hanya bosan membicarakannya. Itulah mengapa dia langsung pergi saat Laura Woods menanyakannya di TNT Sports."
Apakah perpanjangan kontrak akan segera terjadi?
Analisis para ahli menunjukkan bahwa tanggapan spontan Guardiola tetap selaras dengan sikapnya di depan publik. Tidak ada indikasi psikologis yang menunjukkan bahwa mantan pelatih Barcelona itu menyembunyikan rahasia. Sebaliknya, ia tampak berada dalam kondisi psikologis yang sehat, bebas dari ketegangan khas yang biasanya dialami seorang manajer yang sudah mencapai batas kesabarannya di klub dengan tekanan tinggi.
“Dia konsisten bahkan dalam respons spontan-nya. Saya tidak percaya dia punya... pengumuman mengejutkan, setidaknya tidak dari sudut pandang psikologis yang bertentangan dengan apa yang dia katakan kepada kita,” lanjut Stanton. “Dia tampak rileks dan bebas dari stres, dan saya pikir dia berada dalam kondisi yang benar-benar bahagia, jadi saya yakin dia setidaknya akan menyelesaikan kontraknya. Mungkin setelah itu dia akan memutuskan untuk melakukan hal lain dengan timnya, tetapi saya juga tidak akan terkejut jika rumor seputar syuting ini—yang orang-orang anggap sebagai video perpisahan—sebenarnya adalah pengumuman kesepakatan baru untuk mempertahankannya di City dalam jangka panjang.”
Tiga gelar domestik tetap menjadi fokus utama
Sementara para pakar terus memantau setiap gerakannya, Guardiola tetap fokus di lapangan saat Manchester City melanjutkan perburuan gelar juara mereka. Setelah berhasil mengamankan gelar Carabao Cup dan FA Cup, fokus kini kembali bergeser ke perebutan gelar Liga Premier saat mereka berupaya merebut gelar juara dari Arsenal di pekan-pekan terakhir musim ini. Kemenangan di Wembley telah menjaga impian meraih treble domestik tetap hidup, membuktikan bahwa skuad ini tetap sama laparnya seperti biasa di bawah kepemimpinan saat ini.
City masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan jika ingin menggulingkan The Gunners asuhan Mikel Arteta, tetapi dengan dua trofi yang sudah di kantong, momentum kini sepenuhnya berada di pihak tim biru Manchester. Apakah pengumuman kontrak baru benar-benar akan segera terjadi masih harus dilihat, tetapi untuk saat ini, bahasa tubuh menunjukkan bahwa era Guardiola masih jauh dari bab terakhirnya.