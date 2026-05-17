‘Rahasia besar’ atau ‘bosan’? Masa depan Pep Guardiola di Man City diprediksi oleh pakar bahasa tubuh setelah pelatih asal Catalunya itu meninggalkan wawancara pasca-pertandingan

Menurut pakar bahasa tubuh Darren Stanton, manajer City itu tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seseorang yang siap meninggalkan Etihad Stadium. Terlepas dari spekulasi yang gencar seputar masa depannya, Stanton meyakini bahwa sikap sang pelatih asal Spanyol saat ini mengindikasikan kelanjutan masa kejayaannya di Liga Premier. “Pep Guardiola akan tetap bertahan,” kata Stanton kepada OLBG. “Ada banyak spekulasi bahwa ia mungkin akan mundur musim panas ini, tetapi semua yang kita lihat darinya saat ini menunjukkan bahwa ia justru telah menemukan gairah baru dalam pekerjaannya.”

“Saya pikir dia jujur saat mengatakan kepada wartawan... bahwa dia masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dan dia berniat untuk menuntaskannya. Kami tidak melihat tingkat kedipan mata yang berlebihan. Kami tidak melihat tanda-tanda fisiologis stres. Kontak matanya bagus. Bahasa tubuhnya tidak bertentangan dengan apa yang dia katakan dan ekspresikan. Dia tampak benar-benar bahagia. Ekspresi mikro dari Guardiola dalam seminggu terakhir menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan, bahkan sebelum City mengangkat trofi lain melawan Chelsea,” tambah Stanton, menyiratkan bahwa manajer tersebut berencana untuk memperbarui dirinya dan timnya sekali lagi.



