FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey

Rafinha tampaknya akan segera hengkang... Sampai kapan Barcelona akan mengandalkan "solusi strategis" untuk bertahan?

Kesempatan emas bagi Al-Hilal Saudi untuk mencapai tujuannya

Tampaknya salah satu bintang utama Barcelona mungkin akan meninggalkan "Camp Nou" secara mendadak pada bursa transfer musim panas mendatang, meskipun ia telah memberikan kontribusi positif bagi performa tim. 

Nama Raphinha, pemain sayap Brasil yang telah memeriahkan langit Barça dalam beberapa tahun terakhir, kini menjadi topik pembicaraan yang ramai di kalangan internal klub Catalan tersebut.

Menurut laporan media Spanyol, manajemen Barcelona telah memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran yang diajukan untuk Rafeina selama jendela transfer musim panas mendatang, dengan kemungkinan besar ia akan meninggalkan klub.

Klub Catalan ini menghadapi musim panas yang krusial baik secara olahraga maupun finansial. Sementara Barcelona berusaha memperkuat lini pertahanan dan serangan dengan transfer berkualitas tinggi, mereka juga membutuhkan pendapatan besar untuk memastikan keseimbangan keuangan dan memulihkan fleksibilitas di bursa transfer. 

Dalam konteks ini, nama Rafeina muncul sebagai salah satu solusi strategis utama yang berpotensi mengubah dinamika musim panas secara keseluruhan di dalam skuad Blaugrana.

  • Ravenia... Dijual dengan harga tinggi

    Pada usia 29 tahun, Rafeinha merupakan salah satu pilar utama dalam proyek Xavi Hernández, mantan pelatih Barcelona, dan kemudian Hansi Flick, pelatih kepala Blaugrana saat ini. Namun, beberapa bulan terakhir ini terjadi beberapa perubahan dalam posisinya.

    Surat kabar Spanyol "fichajes" mengklaim bahwa performa Rafeina menurun relatif akibat cedera berulang, ditambah keyakinan di kalangan staf teknis dan manajemen bahwa ia telah mencapai puncak kontribusinya bersama klub.

    Surat kabar tersebut menyoroti bahwa manajemen olahraga, yang dipimpin oleh Deco, melihat saat ini sebagai momen ideal untuk menjual pemain tersebut, sebelum nilai pasarnya mulai menurun, dengan memanfaatkan reputasi internasionalnya yang baik dan minat klub-klub besar terhadapnya.

    Winger Brasil ini mendapat perhatian besar dari klub-klub Liga Premier Inggris dan Liga Pro Saudi, di mana laporan menunjukkan bahwa beberapa klub siap mengajukan tawaran hingga 100 juta euro.

    Surat kabar tersebut menegaskan bahwa angka tersebut dianggap sangat menggiurkan bagi manajemen Barcelona mengingat kondisi keuangan saat ini yang memaksa mereka untuk memangkas gaji, serta melakukan transaksi dengan nilai yang lebih rendah.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Sering absen memberikan kesan negatif

    Rafinha kembali absen musim ini, baik bersama Barcelona maupun tim nasional Brasil, akibat cedera. Sebelum absen terakhirnya, bintang Barça tersebut mengomentari kondisi fisiknya, setelah kemenangan 1-0 atas Athletic Bilbao di Stadion San Mamés pada pekan ke-27 La Liga.

    Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, para pemain Blaugrana setelah pertandingan tersebut menekankan pentingnya mengatasi kelelahan fisik dan nilai tiga poin yang diraih, di mana pemain Brasil Rafeina masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.

    Rafinha mengatakan: "Saya tidak kaku atau lelah seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang, pada akhirnya saya baru pulih dari ketidaknyamanan ringan dan mendapat waktu istirahat." 

    Dia menambahkan: "Saya merasa dalam kondisi baik, dan kelelahan akibat pertandingan terakhir adalah hal yang wajar, tetapi tentu saja ada pemain yang lebih kelelahan daripada saya."

  • Bintang Brasil ini adalah kunci kesepakatan-kesepakatan besar

    Bagi manajemen klub Catalan, hal ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial dari potensi penjualan Rafeina selama bursa transfer musim panas mendatang.

    Penjualan Rafeina akan memberi klub ruang dalam anggaran gaji, serta memberikan likuiditas instan yang memungkinkan mereka bersaing secara agresif untuk merekrut pemain-pemain ternama seperti bek Italia Alessandro Bastoni dan penyerang Argentina Julian Alvarez.

    Selain itu, aturan keuangan 1:1 dari Liga Spanyol membuat penjualan pemain dengan nilai tinggi menjadi hal yang krusial untuk merekrut pemain baru tanpa batasan.

    Oleh karena itu, masa depan Rafeina bersama Barcelona tampaknya berada di antara kemungkinan bertahan dan penjualan strategis.

    Beberapa minggu ke depan akan menjadi penentu apakah pemain Brasil ini akan terus menjadi bagian dari proyek Flick, ataukah ia akan menjadi transfer terbesarnya pada musim panas 2026, serta kunci era baru yang diimpikan para penggemar Barça di Camp Nou.

    Al-Hilal memasukkan Rafinha ke dalam daftar incaran

    Surat kabar "Fichajes", dalam laporan sebelumnya, menyebutkan bahwa Al-Hilal dari Arab Saudi telah menyiapkan tawaran senilai 100 juta euro untuk mendatangkan Rafeinha, yang kontraknya bersama Barcelona berlaku hingga musim panas 2028.

    Sementara itu, surat kabar "El Nacional" mengungkap detail tawaran tersebut, menegaskan bahwa "Al-Hilal" akan mengajukan tawaran kepada Barcelona sebesar 80 juta euro sebagai jumlah tetap, ditambah 20 juta euro sebagai insentif dan variabel, untuk penjualan Rafeina.

    Rafinha memiliki klausul penalti dalam kontraknya sebesar 1 miliar euro. Namun, terdapat kesepakatan lisan dengan direktur olahraga Deco untuk duduk di meja negosiasi jika ada tawaran besar dan menggiurkan.

