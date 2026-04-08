Rafael van der Vaart mengkritik habis-habisan Vinicius Junior yang "mengerikan" sambil menyoroti aspek "sangat menyedihkan" dalam permainan pemain sayap Real Madrid tersebut

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Belanda Ziggo Sport, Van der Vaart mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terhadap Vinicius setelah kekalahan 2-1 Real Madrid pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Meskipun mengakui bakat luar biasa pemain berusia 25 tahun itu, mantan pemain timnas Belanda tersebut mengaku sulit bahkan untuk menonton sang pemain sayap beraksi karena gaya permainannya yang dianggap terlalu berlebihan.

Dalam kritik tajamnya terhadap gaya bermain pemain Brasil itu, Van der Vaart berkata: "Vinicius itu mengerikan. Dia membuat saya kesal sekali setiap kali melihatnya. Saya merasa sangat sedih karena dia adalah pemain yang fantastis. Tapi begitu dia mendapat sedikit dorongan, dia langsung terjatuh, berharap lawan mendapat kartu merah, lalu bangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itulah bagian yang membuat saya sedih tentang dirinya."