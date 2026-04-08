Rafael van der Vaart mengkritik habis-habisan Vinicius Junior yang "mengerikan" sambil menyoroti aspek "sangat menyedihkan" dalam permainan pemain sayap Real Madrid tersebut
Penilaian pedas Van der Vaart
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Belanda Ziggo Sport, Van der Vaart mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terhadap Vinicius setelah kekalahan 2-1 Real Madrid pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Meskipun mengakui bakat luar biasa pemain berusia 25 tahun itu, mantan pemain timnas Belanda tersebut mengaku sulit bahkan untuk menonton sang pemain sayap beraksi karena gaya permainannya yang dianggap terlalu berlebihan.
Dalam kritik tajamnya terhadap gaya bermain pemain Brasil itu, Van der Vaart berkata: "Vinicius itu mengerikan. Dia membuat saya kesal sekali setiap kali melihatnya. Saya merasa sangat sedih karena dia adalah pemain yang fantastis. Tapi begitu dia mendapat sedikit dorongan, dia langsung terjatuh, berharap lawan mendapat kartu merah, lalu bangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itulah bagian yang membuat saya sedih tentang dirinya."
Kekecewaan di Bernabeu
Vinicius kesulitan memberikan kontribusi yang menentukan saat melawan Bayern Munich. Sementara Kylian Mbappe berhasil mencetak gol, pemain asal Brasil itu tak mampu memanfaatkan peluang-peluangnya, yang memicu rasa frustrasi yang terlihat jelas baik di lapangan maupun di tribun penonton. Pada satu titik, rasa frustrasi itu meluap ketika sebagian pendukung tuan rumah menyuarakan ketidakpuasan mereka. Laporan menyebutkan bahwa Vinicius kembali dicemooh oleh penonton di Bernabeu setelah kehilangan penguasaan bola dan gagal memanfaatkan peluang emas satu lawan satu melawan Manuel Neuer pada menit ke-60, sebuah kesalahan yang bisa berakibat fatal dalam pertandingan ini.
Kompany memiliki pandangan yang berbeda
Sementara Van der Vaart lebih fokus pada kelemahan sang pemain sayap, manajer Bayern Vincent Kompany justru mengambil sikap yang jauh lebih simpatik. Pelatih asal Belgia itu dengan sengaja memuji karakter sang bintang Madrid, terutama mengingat suasana yang sulit dan tekanan eksternal yang sering dihadapinya. "Vini harus tetap seperti apa adanya. Dia mendapat dukungan penuh dariku - terlepas dari apakah dia pemain lawan atau tidak," kata manajer Bayern kepada Amazon Prime setelah peluit akhir dibunyikan. "Kita membutuhkan pemain yang berbeda. Kita menikmati kesuksesan para pemain ini. Hal yang sama terjadi dengan Franck Ribery di Bayern. Kamu boleh memiliki pendapat, tapi kamu tidak boleh melewati batas. Itulah mengapa aku sangat menghormati Vini."
Perjalanan menuju leg kedua
Perdebatan seputar Vinicius kemungkinan akan terus berlanjut saat Real Madrid bersiap menghadapi laga tandang yang berat di Allianz Arena pekan depan. Real Madrid kini berada dalam posisi yang genting, karena harus membalikkan ketertinggalan satu gol untuk menjaga impian meraih gelar Eropa tetap hidup. Di bawah arahan Alvaro Arbeloa, tim ini harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali semangat serangan mereka, dimulai dari laga kandang melawan Girona di La Liga pada hari Jumat.