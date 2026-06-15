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Rafael van der Vaart membandingkan Virgil van Dijk dengan 'Boeing 747' setelah 'terkesan' dengan penampilan kapten timnas Belanda dalam laga imbang Piala Dunia melawan Jepang
Sindiran 'Boeing' Van der Vaart kepada Van Dijk
Belanda mengawali kampanye Piala Dunia mereka dengan hasil imbang 2-2 yang penuh ketegangan melawan Jepang di Dallas, di mana Van der Vaart secara khusus mengkritik Van Dijk. Berbicara di studio NOS, mantan gelandang serang Belanda dan Real Madrid itu tidak segan-segan saat menganalisis penampilan pemimpin andalan timnas negaranya.
“Saya harus jujur: Saya cukup terkejut dengan Van Dijk,” kata Van der Vaart saat analisis babak pertama, ketika skor masih 0-0. “Melihatnya, saya berpikir: itu tidak terlihat bagus. Terutama saat berputar. Terlihat sangat sulit. Sedikit mirip Boeing 747 yang sedang berbelok. Saya harap dia mulai berputar sedikit lebih cepat selama turnamen ini.”
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Roy Keane memberikan sudut pandang yang berbeda
Sementara Van der Vaart lebih fokus pada penurunan performa fisik sang bek, Roy Keane hadir untuk memberikan sudut pandang yang lebih positif dalam siaran ITV. Mantan kapten Manchester United itu memilih untuk menyoroti kontribusi Van Dijk di lini serang, dengan menggambarkan gol pembuka yang dicetaknya sebagai momen yang sangat berkelas meskipun ia baru-baru ini mengalami kesulitan di level klub.
“Itu jelas umpan brilian dari [Ryan] Gravenberch, kita tahu seberapa bagus mereka dalam situasi bola mati,” kata Keane. “Van Dijk jelas sedang dalam performa bagus dalam hal mencetak gol. Dia mengalami musim yang sulit. Beberapa umpan dari situasi bola mati malam ini tidak terlalu bagus, tapi saat bola kembali ke Gravenberch… Kami melihat Jepang semakin mundur ke belakang dan begitu bola masuk, itu adalah sundulan yang benar-benar fantastis dari Van Dijk. Dia sangat mengancam gawang lawan, penyelesaian yang brilian. Masuk ke gawang setelah membentur tiang, brilian. Cara dia mengarahkan bola, tidak ada kecepatan di dalamnya, tapi sundulan yang fantastis. Pertahanan yang buruk, Jepang semakin mundur tapi itu indah, dia melihatnya dari awal. Penyelesaian yang indah, indah sekali dan mereka sudah menguasai permainan sepenuhnya pada tahap ini.”
Malam yang penuh kejutan di Dallas
Malam itu menjadi malam dengan nasib yang kontras bagi Van Dijk, yang memimpin tim Belanda yang tampak rentan menghadapi serangan balik cepat Jepang. Namun, bek tengah Liverpool itu tampaknya berhasil membungkam para pengkritiknya pada menit ke-51 ketika ia melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang Gravenberch, lalu melepaskan sundulan keras yang melewati Zion Suzuki untuk membawa pasukan Ronald Koeman memimpin.
Gol tersebut memicu perayaan meriah di antara para pendukung Belanda yang datang ke AT&T Stadium, namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Jepang, yang menunjukkan ketangguhan yang telah menjadi ciri khas mereka, membalas dua kali. Keito Nakamura dan Daichi Kamada sama-sama mencetak gol untuk membalas gol-gol dari Van Dijk dan Crysencio Summerville, sehingga poin dibagi rata di Grup F.
- AFP
Van Dijk menanggapi gol pembuka yang mengecewakan
Meskipun meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, Van Dijk tetap rendah hati saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan. Kapten tim itu mengakui bahwa timnya kesulitan menembus pertahanan tim Jepang yang terorganisir dengan baik, yang menerapkan formasi 5-4-1 yang kompak hampir sepanjang pertandingan.
“Kami bermain melawan Jepang yang bermain sangat kompak. Itu sulit,” jelas Van Dijk. “Pada akhirnya, kami memulai dengan hasil imbang. Kami pasti bisa bermain lebih baik. Mari fokus ke pertandingan berikutnya.” Belanda kini akan mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan krusial melawan Swedia akhir pekan depan.