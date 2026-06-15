Sementara Van der Vaart lebih fokus pada penurunan performa fisik sang bek, Roy Keane hadir untuk memberikan sudut pandang yang lebih positif dalam siaran ITV. Mantan kapten Manchester United itu memilih untuk menyoroti kontribusi Van Dijk di lini serang, dengan menggambarkan gol pembuka yang dicetaknya sebagai momen yang sangat berkelas meskipun ia baru-baru ini mengalami kesulitan di level klub.

“Itu jelas umpan brilian dari [Ryan] Gravenberch, kita tahu seberapa bagus mereka dalam situasi bola mati,” kata Keane. “Van Dijk jelas sedang dalam performa bagus dalam hal mencetak gol. Dia mengalami musim yang sulit. Beberapa umpan dari situasi bola mati malam ini tidak terlalu bagus, tapi saat bola kembali ke Gravenberch… Kami melihat Jepang semakin mundur ke belakang dan begitu bola masuk, itu adalah sundulan yang benar-benar fantastis dari Van Dijk. Dia sangat mengancam gawang lawan, penyelesaian yang brilian. Masuk ke gawang setelah membentur tiang, brilian. Cara dia mengarahkan bola, tidak ada kecepatan di dalamnya, tapi sundulan yang fantastis. Pertahanan yang buruk, Jepang semakin mundur tapi itu indah, dia melihatnya dari awal. Penyelesaian yang indah, indah sekali dan mereka sudah menguasai permainan sepenuhnya pada tahap ini.”