Pakar transfer Italia Nicolo Schira mengungkapkan bahwa penyerang itu telah menolak beberapa pendekatan resmi dari luar negeri dalam beberapa hari terakhir. Merinci situasi pasar sang pemain saat ini, Schira menulis di akun X pribadinya: "Rafa Leao telah menolak tawaran Al Hilal dan Newcastle dalam beberapa hari terakhir. Penyerang Portugal itu tidak pernah membuka pintu untuk Aston Villa (tawaran gaji dianggap rendah). Dua opsi baginya, saat ini: Galatasaray atau bertahan di AC Milan (tetapi dia tidak masuk dalam rencana Amorim)"