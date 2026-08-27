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Rafael Leao menolak tawaran Al-Hilal karena bintang AC Milan itu memprioritaskan bertahan di Eropa
Penyerang menolak Al-Hilal
Winger Portugal itu menolak tawaran menggiurkan dari tim asuhan Simone Inzaghi karena enggan meninggalkan sepakbola Eropa. Meski jajaran petinggi AC Milan terbuka pada keuntungan finansial dari kesepakatan tersebut, sang pemain tetap teguh pada pendiriannya. Kini ia telah kembali berlatih bersama tim utama Milan sambil menunggu kejelasan soal masa depannya sebelum bursa transfer ditutup.
- Getty Images Sport
Jurnalis menguraikan opsi pemain sayap
Pakar transfer Italia Nicolo Schira mengungkapkan bahwa penyerang itu telah menolak beberapa pendekatan resmi dari luar negeri dalam beberapa hari terakhir. Merinci situasi pasar sang pemain saat ini, Schira menulis di akun X pribadinya: "Rafa Leao telah menolak tawaran Al Hilal dan Newcastle dalam beberapa hari terakhir. Penyerang Portugal itu tidak pernah membuka pintu untuk Aston Villa (tawaran gaji dianggap rendah). Dua opsi baginya, saat ini: Galatasaray atau bertahan di AC Milan (tetapi dia tidak masuk dalam rencana Amorim)"
Peminat dari Eropa memantau situasi
Menolak pindah ke Arab Saudi tidak menjamin sang penyerang akan bertahan dalam jangka panjang di San Siro. Superagen Jorge Mendes terus menjajaki berbagai opsi di seluruh benua, dengan raksasa Turki Galatasaray dan klub-klub Premier League seperti Tottenham Hotspur memantau perkembangannya dengan saksama. Namun, pembicaraan dengan Villa gagal setelah paket gaji klub asal Birmingham itu jauh di bawah tuntutan sang pemain.
- NurPhoto
Keputusan pada hari terakhir kian dekat
Jajaran petinggi AC Milan berpacu dengan waktu untuk menuntaskan status Leao sebelum bursa transfer Eropa ditutup. Sementara Amorim mengalihkan fokus langsungnya ke laga liga hari Jumat melawan Venezia di San Siro, tanda tanya tetap membayangi lini depannya. Beberapa hari ke depan pada akhirnya akan menentukan apakah Leao bertahan untuk merebut kembali tempatnya atau hengkang demi memastikan menit bermain reguler.
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