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Adhe Makayasa

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Rafael Leao menolak tawaran Al-Hilal karena bintang AC Milan itu memprioritaskan bertahan di Eropa

Transfers
R. Leao
AC Milan
Serie A
Al Hilal
Saudi Pro League
Aston Villa
Premier League
Galatasaray
Super Lig
Newcastle United
Tottenham Hotspur

Penyerang AC Milan Rafael Leao telah menolak tawaran menggiurkan untuk bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi Al-Hilal sebelum jendela transfer ditutup. Pemain internasional Portugal itu tetap bertekad untuk terus bermain di level tertinggi sepakbola Eropa, meski ketidakpastian soal peran pastinya di San Siro di bawah manajer baru Ruben Amorim masih berlanjut.

  • Penyerang menolak Al-Hilal

    Winger Portugal itu menolak tawaran menggiurkan dari tim asuhan Simone Inzaghi karena enggan meninggalkan sepakbola Eropa. Meski jajaran petinggi AC Milan terbuka pada keuntungan finansial dari kesepakatan tersebut, sang pemain tetap teguh pada pendiriannya. Kini ia telah kembali berlatih bersama tim utama Milan sambil menunggu kejelasan soal masa depannya sebelum bursa transfer ditutup.

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    Jurnalis menguraikan opsi pemain sayap

    Pakar transfer Italia Nicolo Schira mengungkapkan bahwa penyerang itu telah menolak beberapa pendekatan resmi dari luar negeri dalam beberapa hari terakhir. Merinci situasi pasar sang pemain saat ini, Schira menulis di akun X pribadinya: "Rafa Leao telah menolak tawaran Al Hilal dan Newcastle dalam beberapa hari terakhir. Penyerang Portugal itu tidak pernah membuka pintu untuk Aston Villa (tawaran gaji dianggap rendah). Dua opsi baginya, saat ini: Galatasaray atau bertahan di AC Milan (tetapi dia tidak masuk dalam rencana Amorim)"

  • Peminat dari Eropa memantau situasi

    Menolak pindah ke Arab Saudi tidak menjamin sang penyerang akan bertahan dalam jangka panjang di San Siro. Superagen Jorge Mendes terus menjajaki berbagai opsi di seluruh benua, dengan raksasa Turki Galatasaray dan klub-klub Premier League seperti Tottenham Hotspur memantau perkembangannya dengan saksama. Namun, pembicaraan dengan Villa gagal setelah paket gaji klub asal Birmingham itu jauh di bawah tuntutan sang pemain.

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    Keputusan pada hari terakhir kian dekat

    Jajaran petinggi AC Milan berpacu dengan waktu untuk menuntaskan status Leao sebelum bursa transfer Eropa ditutup. Sementara Amorim mengalihkan fokus langsungnya ke laga liga hari Jumat melawan Venezia di San Siro, tanda tanya tetap membayangi lini depannya. Beberapa hari ke depan pada akhirnya akan menentukan apakah Leao bertahan untuk merebut kembali tempatnya atau hengkang demi memastikan menit bermain reguler.