Getty Images Sport
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Rafael Leao mengungkap perbedaan besar yang dihadirkan Jorge Jesus untuk Portugal dibandingkan Roberto Martinez setelah kemenangan atas Norwegia
Evolusi pertahanan di bawah Jesus
Leao cepat memuji perbaikan struktural instan yang dibawa Jesus ke tim nasional. Setelah kemenangan susah payah atas Norwegia, Leao menyoroti ketangguhan baru yang menurutnya sempat tidak dimiliki pada era sebelumnya di bawah Roberto Martinez. Winger itu mencatat bahwa meski tim selalu memiliki kualitas besar di sepertiga akhir, kemampuan mereka untuk mengunci pertandingan telah mencapai level baru di bawah mantan pelatih Benfica dan Sporting CP itu, yang mengambil alih dengan mandat jelas untuk memperkuat lini belakang.
"Yang berubah di tim adalah Jesus memberi kami kapasitas bertahan yang sangat kuat. Norwegia banyak menguasai bola dan dari awal sampai akhir kami mampu tetap kompak, bertahan saat bola dalam permainan, dan juga dalam situasi bola mati. Itulah yang kami kurang untuk membuat perbedaan dalam laga-laga besar karena kami memiliki kualitas menyerang yang sangat bagus dan kami kurang di bagian pertahanan," ungkap Leao, seperti dikutip dari A Bola.
- Getty Images Sport
Ikatan spesial antara pemain dan pelatih
Bagi Leao, kedatangan Jesus di pucuk kepemimpinan Selecção lebih dari sekadar perubahan taktik; ini adalah reuni dengan sosok yang pertama kali percaya pada potensinya di level elite. Pelatih berusia 72 tahun itu adalah orang yang memberi Leao debut profesionalnya saat keduanya bersama di Sporting CP, dan riwayat itu jelas berperan dalam kepercayaan diri sang pemain di skuad tim nasional saat ini. Leao merasa pemahaman mendalam di antara mereka akan memungkinkannya berkembang, terlepas dari di mana ia dimainkan di lapangan.
Merefleksikan riwayat mereka dan kondisi tim nasional saat ini, Leao mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali bekerja di bawah mantan mentornya. Sang penyerang menyatakan: "Pelatih berhasil mengorganisasi tim dengan sangat baik hanya dalam beberapa hari. Jesus memberi saya kesempatan untuk debut di level profesional, dia mengenal saya secara fisik, taktis, dan psikologis. Saya akan memberikan segalanya di posisi apa pun yang harus saya mainkan, saya yakin dia akan membantu saya menunjukkan kualitas saya."
Pujian untuk Joao Felix
Leao juga meluangkan waktu untuk membela sekaligus memuji rekan setimnya, Joao Felix, yang tampil menonjol dalam beberapa pertandingan terakhir. Felix kerap menjadi sasaran sorotan tajam dari media dan suporter, terutama setelah kepindahannya ke Liga Pro Saudi. Namun, performa golnya bersama tim nasional belakangan ini telah membungkam banyak peragunya. Leao menegaskan bahwa kualitas yang dimiliki Felix tidak perlu diragukan dan melampaui liga tempat ia bermain di level klub, seraya mencatat bahwa sang penyerang sedang membuktikan dirinya masih bisa mendominasi di panggung Eropa saat membela negaranya.
"Joao Felix telah menjadi pembeda, dia banyak menerima kritik pada masa lalu dan dia sedang menunjukkan kualitas yang dia miliki. Terkadang orang-orang mengatakan itu hanya di Arab Saudi, tetapi di Eropa dia menjadi pembeda," ujarnya.
- Getty Images Sport
Awal baru di Istanbul
Di luar tugas internasionalnya, Leao menyinggung kepindahan karier terbarunya, setelah meninggalkan AC Milan untuk memulai lembaran baru bersama raksasa Turki Galatasaray pada musim panas ini. Kepindahan itu menjadi salah satu transfer yang paling banyak dibicarakan pada bursa transfer kali ini, dan Leao tampaknya menikmati tantangan di liga baru. Ia menyebut ambisi klub Istanbul tersebut sebagai alasan utama di balik kepindahan itu, seraya mengungkapkan keinginannya untuk membantu tim melanjutkan dominasi mereka di kompetisi domestik.
"Liga Turki sangat kompetitif, dengan nama-nama besar, Galatasaray benar-benar menginginkan saya, mereka memiliki proyek olahraga yang sangat bagus dan saya pikir tahun ini kami bisa memenangkan gelar kelima secara beruntun," pungkas Leao.
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