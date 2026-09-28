Leao cepat memuji perbaikan struktural instan yang dibawa Jesus ke tim nasional. Setelah kemenangan susah payah atas Norwegia, Leao menyoroti ketangguhan baru yang menurutnya sempat tidak dimiliki pada era sebelumnya di bawah Roberto Martinez. Winger itu mencatat bahwa meski tim selalu memiliki kualitas besar di sepertiga akhir, kemampuan mereka untuk mengunci pertandingan telah mencapai level baru di bawah mantan pelatih Benfica dan Sporting CP itu, yang mengambil alih dengan mandat jelas untuk memperkuat lini belakang.

"Yang berubah di tim adalah Jesus memberi kami kapasitas bertahan yang sangat kuat. Norwegia banyak menguasai bola dan dari awal sampai akhir kami mampu tetap kompak, bertahan saat bola dalam permainan, dan juga dalam situasi bola mati. Itulah yang kami kurang untuk membuat perbedaan dalam laga-laga besar karena kami memiliki kualitas menyerang yang sangat bagus dan kami kurang di bagian pertahanan," ungkap Leao, seperti dikutip dari A Bola.