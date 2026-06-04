Rafael Leao menerima tawaran senilai hampir dua kali lipat gajinya di AC Milan, sementara pemain sayap Portugal itu mempertimbangkan untuk hengkang dari klub Serie A tersebut

Menurut La Gazzetta dello Sport, klub raksasa Turki tersebut telah mengambil langkah untuk mendatangkan Leao, dengan mengajukan tawaran kontrak yang akan membuat sang pemain sayap mendapatkan gaji hampir dua kali lipat dari gajinya saat ini di AC Milan. Galatasaray telah menegaskan bahwa mereka siap membayar bintang Portugal tersebut sebesar €10 juta per musim ditambah bonus, sebuah kenaikan signifikan dari €5,5 juta ditambah insentif berbasis performa yang saat ini ia terima di Italia.

Meskipun Liga Super Turki mungkin bukan tujuan pertama yang terpikirkan bagi seorang pemain yang dinobatkan sebagai MVP Serie A empat tahun lalu, ambisi Galatasaray sangat jelas. Klub ini telah berhasil mendatangkan penyerang-penyerang ternama dari Italia di masa lalu, termasuk Mauro Icardi dan Victor Osimhen, dan mereka kini sedang mempersiapkan diri untuk menjadikan Leao sebagai rekrutan bintang berikutnya sambil berusaha membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi di Eropa.