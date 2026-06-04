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Rafael Leao menerima tawaran senilai hampir dua kali lipat gajinya di AC Milan, sementara pemain sayap Portugal itu mempertimbangkan untuk hengkang dari klub Serie A tersebut
Galatasaray memimpin perburuan dengan tawaran kontrak besar
Menurut La Gazzetta dello Sport, klub raksasa Turki tersebut telah mengambil langkah untuk mendatangkan Leao, dengan mengajukan tawaran kontrak yang akan membuat sang pemain sayap mendapatkan gaji hampir dua kali lipat dari gajinya saat ini di AC Milan. Galatasaray telah menegaskan bahwa mereka siap membayar bintang Portugal tersebut sebesar €10 juta per musim ditambah bonus, sebuah kenaikan signifikan dari €5,5 juta ditambah insentif berbasis performa yang saat ini ia terima di Italia.
Meskipun Liga Super Turki mungkin bukan tujuan pertama yang terpikirkan bagi seorang pemain yang dinobatkan sebagai MVP Serie A empat tahun lalu, ambisi Galatasaray sangat jelas. Klub ini telah berhasil mendatangkan penyerang-penyerang ternama dari Italia di masa lalu, termasuk Mauro Icardi dan Victor Osimhen, dan mereka kini sedang mempersiapkan diri untuk menjadikan Leao sebagai rekrutan bintang berikutnya sambil berusaha membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi di Eropa.
Leao memberi sinyal niatnya untuk hengkang
Masa depan pemain berusia 26 tahun ini di Milan telah menjadi bahan spekulasi yang gencar menyusul pernyataan jujurnya saat membela tim nasional. Saat berbicara di Portugal sebelum terbang ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia, Leao secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk memulai lembaran baru setelah musim yang sangat mengecewakan, di mana Milan mengalami kekecewaan di hari terakhir, finis di peringkat kelima klasemen, dan nyaris gagal lolos ke Liga Champions pada putaran terakhir pertandingan.
Menyikapi statusnya bersama Rossoneri, mantan pemain Lille ini menyatakan: "Saya telah memberikan segalanya; saya ingin tantangan baru di liga lain."
Pernyataan ini bergema di seluruh Milanello, mengisyaratkan bahwa hubungan antara klub dan pemain sayap bintangnya telah mencapai titik akhir. Setelah berjuang keras untuk mengulangi performa terbaiknya di tengah situasi yang sulit, Leao tampaknya siap meninggalkan Bosporus untuk memulai babak baru dalam kariernya.
Kekosongan kepemimpinan di Milan dan hambatan dalam bursa transfer
Meskipun ada minat konkret dari Turki, setiap potensi kesepakatan diperkirakan akan menjadi proses yang berlarut-larut dan mungkin baru akan mencapai kesimpulan pada akhir Juli atau Agustus. Milan saat ini berada dalam kondisi yang belum stabil karena mereka masih terus mencari pelatih kepala dan direktur olahraga baru, sehingga menyulitkan klub untuk menyetujui kepergian pemain-pemain kunci atau menyelesaikan negosiasi penting hingga jajaran kepemimpinan baru terbentuk.
Selain itu, Galatasaray menghadapi tantangan logistiknya sendiri karena aturan pendaftaran skuad Turki. Klub-klub Super Lig diizinkan memiliki 14 pemain asing, dengan kuota khusus untuk mereka yang berusia di atas dan di bawah 23 tahun. Saat ini, tim Turki tersebut tidak memiliki slot yang tersedia untuk pemain internasional, yang berarti mereka harus melepas anggota skuad saat ini sebelum mereka dapat secara resmi mengajukan tawaran resmi kepada Milan untuk pendaftaran Leao.
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Penilaian dan persaingan di pasar untuk pemain sayap
Nilai pasar sang pemain sayap asal Portugal memang naik turun akibat penurunan performanya, namun ia tetap menjadi aset berharga bagi Rossoneri. Jika Galatasaray tetap menjadi satu-satunya pihak yang mengajukan tawaran, mereka akan berada dalam posisi tawar yang relatif kuat saat bernegosiasi dengan Milan.
Musim ini, Leao telah tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan memberikan tiga assist.
Namun, Piala Dunia yang akan datang berpotensi menjadi ajang unjuk gigi bagi sang pemain. Jika Leao menampilkan performa mengesankan di Amerika Utara, minat dari liga-liga besar Eropa lainnya bisa kembali muncul, yang berpotensi menaikkan harga dan mempersulit upaya Galatasaray. Untuk saat ini, raksasa Turki tersebut tetap menjadi satu-satunya klub yang telah mengajukan tawaran finansial substansial saat saga transfer musim panas mulai memanas.