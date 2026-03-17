Rafael Leao membalas dengan mengutip Alkitab setelah berselisih dengan Christian Pulisic dan menanggapi dengan marah atas penggantian dirinya dalam kekalahan AC Milan
Leao mencari petunjuk dalam kitab suci di tengah badai di San Siro
Dampak negatif dari kekalahan 1-0 Rossoneri baru-baru ini di Serie A telah berujung pada isu spiritual. Melalui Instagram tak lama setelah pertandingan, Leao menyampaikan pesan tajam kepada para pengkritiknya. Pemain bernomor punggung 10 itu membagikan sebuah cerita yang menampilkan terjemahan sebuah ayat dari Injil Lukas, yang dikaitkan dengan perkataan Yesus. Ia menulis: "Lakukan apa yang ada dalam kemampuanmu. Yang mustahil adalah tugasku."
Ketegangan di ruang ganti memuncak
Unggahan media sosial yang penuh teka-teki itu muncul menyusul laporan tentang keretakan hubungan yang signifikan di dalam tim. Ketegangan memuncak di ibu kota Italia, di mana Leao dan Pulisic menjadi pusat badai yang terus bergulir bahkan setelah peluit akhir dibunyikan. Ketegangan tersebut sangat terlihat di lapangan, dengan penyerang asal Portugal itu berulang kali menunjukkan gestur frustrasi kepada rekan setimnya asal Amerika Serikat akibat umpan yang gagal. Drama tersebut dilaporkan semakin memanas di balik pintu tertutup, dengan kedua penyerang utama terlibat dalam perdebatan sengit dan lebih panas dari biasanya di ruang ganti saat mereka saling menuntut penjelasan mengenai posisi taktis masing-masing.
Allegri terpaksa bertindak sebagai penengah
Pelatih kepala Massimiliano Allegri kini harus menghadapi situasi yang sangat sulit saat ia berusaha menyeimbangkan ego para pemain bintangnya. Dilaporkan bahwa ia harus turun tangan secara langsung di ruang ganti untuk mencegah konfrontasi tersebut semakin memburuk dan benar-benar lepas kendali. Secara terbuka, Allegri berusaha meredam ketegangan tersebut sambil mengakui peluang-peluang yang terlewatkan, dan ia menyatakan: "Ketika Anda kalah dalam pertandingan, setelah dipikirkan kembali, Anda akan menemukan banyak hal. Saya yakin Pulisic semakin berkembang dalam hal kondisi fisik, sementara Leao memiliki dua atau tiga peluang di mana ia seharusnya berada di depan kiper."
Sebelumnya, sang pemain sayap bahkan dua kali menolak pelukan dari manajernya sebelum menendang sebuah tas pendingin.
Kemitraan yang sedang mencari percikan
Kekalahan telak 1-0 tersebut telah membuat perjuangan mereka merebut gelar Serie A menjadi jauh lebih sulit. Saat ini mereka mengoleksi 60 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Inter yang mengoleksi 68 poin, dengan hanya tersisa sembilan pertandingan hingga akhir musim. Laga berikutnya akan mempertemukan mereka dengan Torino yang saat ini berada di peringkat ke-14 di kasta tertinggi sepak bola Italia.
