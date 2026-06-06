Rafael Leao lebih memilih Liga Premier daripada La Liga, setelah sang pemain sayap mengakui bahwa ia merasa 'perlu' meninggalkan AC Milan

Selain keinginannya untuk pindah klub, Leao juga mengungkapkan rasa frustrasinya terkait taktik yang menghantui musim terbarunya di San Siro. Pemain sayap tersebut menyatakan bahwa sistem yang diterapkan oleh staf pelatih gagal memaksimalkan kemampuannya, sehingga menyebabkan musim yang diwarnai ketidakstabilan baik secara individu maupun tim, yang membuatnya merasa kelelahan.

"Itu adalah musim yang sulit. Saya bermain dalam kondisi cedera selama 4-5 bulan dengan rasa sakit di pangkal paha, di posisi yang bukan gaya permainan saya," aku Leao. "Sistem taktis itu tidak membantu saya. Saya merasa bisa membuat perbedaan, tetapi cara tim bermain tidak menempatkan saya pada posisi untuk melakukannya. Pada akhirnya, hal itu menjadi melelahkan.

"Namun, saya sering bermain sebagai penyerang kedua sepanjang karier saya, dan saya pikir itu posisi favorit saya. Saya juga bisa bermain sebagai false 9, terutama di tim seperti Portugal. Sebagai sayap, setelah menggiring bola, saya punya lebih banyak waktu untuk memikirkan apakah akan menendang, menggiring lagi, atau mengoper. Tetapi saat bermain sebagai penyerang kedua, saya lebih dekat ke gawang dan harus lebih konkret: entah saya memberikan assist atau menembak. Itu adalah detail yang perlu saya perbaiki. Pada akhirnya, sepak bola didasarkan pada angka, dan itulah langkah terakhir yang saya lewatkan."