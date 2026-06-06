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Rafael Leao lebih memilih Liga Premier daripada La Liga, setelah sang pemain sayap mengakui bahwa ia merasa 'perlu' meninggalkan AC Milan
Leao membuka peluang untuk hengkang dari Milan
Leao memicu spekulasi mengenai masa depannya dengan mengakui bahwa ia menginginkan tantangan baru di luar Milan. Pemain internasional Portugal itu menyatakan bahwa tuntutan taktis di Serie A tidak sepenuhnya sesuai dengan gayanya, dan mengisyaratkan bahwa pindah ke luar negeri dapat membantunya memaksimalkan potensinya. Pemain berusia 26 tahun itu menyebut Liga Premier dan La Liga sebagai kompetisi di mana ia merasa bakatnya akan paling dihargai. Namun, ia menegaskan bahwa pindah ke Inggris akan sangat menarik baginya jika ada kesempatan.
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Leao menjelaskan keinginannya untuk memulai dari awal
Pernyataan Leao ini muncul setelah musim yang sulit di San Siro, di mana Milan tengah menghadapi ketidakpastian selama masa transisi dan penyerang andalannya kini secara terbuka membahas kemungkinan hengkang.
Berbicara kepada Sport TV, Leao mengatakan: "Saya merasa bisa membuat perbedaan, tetapi cara tim bermain tidak menempatkan saya pada posisi untuk melakukannya. Saya membutuhkan tantangan baru. Di Italia, liga sedang berkembang, tetapi untuk gaya sepak bola saya, Liga Premier atau La Liga akan lebih menonjolkan bakat saya dan saya sebagai pemain. Jika kesempatan di Liga Premier datang kepada saya, saya akan sangat senang: Saya pikir saya akan mampu menyamai bakat saya dengan para pemain yang berada di level yang sangat tinggi."
Kekecewaan terhadap taktik Milan
Selain keinginannya untuk pindah klub, Leao juga mengungkapkan rasa frustrasinya terkait taktik yang menghantui musim terbarunya di San Siro. Pemain sayap tersebut menyatakan bahwa sistem yang diterapkan oleh staf pelatih gagal memaksimalkan kemampuannya, sehingga menyebabkan musim yang diwarnai ketidakstabilan baik secara individu maupun tim, yang membuatnya merasa kelelahan.
"Itu adalah musim yang sulit. Saya bermain dalam kondisi cedera selama 4-5 bulan dengan rasa sakit di pangkal paha, di posisi yang bukan gaya permainan saya," aku Leao. "Sistem taktis itu tidak membantu saya. Saya merasa bisa membuat perbedaan, tetapi cara tim bermain tidak menempatkan saya pada posisi untuk melakukannya. Pada akhirnya, hal itu menjadi melelahkan.
"Namun, saya sering bermain sebagai penyerang kedua sepanjang karier saya, dan saya pikir itu posisi favorit saya. Saya juga bisa bermain sebagai false 9, terutama di tim seperti Portugal. Sebagai sayap, setelah menggiring bola, saya punya lebih banyak waktu untuk memikirkan apakah akan menendang, menggiring lagi, atau mengoper. Tetapi saat bermain sebagai penyerang kedua, saya lebih dekat ke gawang dan harus lebih konkret: entah saya memberikan assist atau menembak. Itu adalah detail yang perlu saya perbaiki. Pada akhirnya, sepak bola didasarkan pada angka, dan itulah langkah terakhir yang saya lewatkan."
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Masa depan bintang Milan masih belum pasti
Pernyataan publik Leao kemungkinan akan memicu perdebatan seputar masa depannya, seiring Milan bersiap menghadapi musim panas yang krusial. Pemain sayap ini tetap menjadi salah satu aset paling berharga klub, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru bisa menambah tekanan bagi para pengambil keputusan di Rossoneri. Dengan Leao secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap Liga Premier dan juga menyebut La Liga sebagai opsi yang menarik, perhatian kini akan tertuju pada apakah minat dari klub-klub elit Eropa akan berkembang menjadi peluang konkret.