Rafael Leao ke Liga Premier? Pemain sayap AC Milan itu menyebut Man Utd sebagai tim favoritnya di tengah ketidakpastian seputar masa depannya di San Siro

Ketika ditanya dalam penampilannya di podcast apakah ia sering menonton Liga Premier, penyerang internasional tersebut menjawab: "Ya, tentu saja." Saat ditanya lebih lanjut apakah ada tim tertentu yang ia ikuti, Leao berkata: "Tidak, saya suka United. Saya suka United karena idola saya adalah Cristiano Ronaldo. Jadi, dulu saya sering menonton mereka. Dan, ya, saya sering menonton Manchester United. Saya juga suka Arsenal. Arsenal, ya."

Terlepas dari pengakuan ini, laporan dari La Gazzetta dello Sport menunjukkan bahwa pemain berusia 26 tahun ini tetap bersemangat untuk membuktikan dirinya di Italia, setelah sebelumnya mengatakan kepada penasihat senior klub, Zlatan Ibrahimovic, bahwa ia ingin tetap di Milan untuk melupakan musim yang sulit ini.