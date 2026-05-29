Rafael Leao ke Liga Premier? Pemain sayap AC Milan itu menyebut Man Utd sebagai tim favoritnya di tengah ketidakpastian seputar masa depannya di San Siro
Rumor transfer semakin memanas
Spekulasi seputar Leao semakin memanas setelah sang penyerang secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap Manchester United saat menjadi tamu di podcastCernucci. Klub raksasa Liga Premier tersebut telah dikaitkan dengan penyerang asal Portugal itu dalam beberapa jendela transfer selama beberapa tahun terakhir, seiring upaya mereka mencari pemain sayap kelas atas yang mampu menentukan hasil pertandingan. Isu transfer ini semakin menguat karena Milan gagal lolos ke Liga Champions musim depan, sehingga memberikan tekanan besar kepada petinggi klub untuk menyeimbangkan keuangan.
Winger mengungkapkan preferensinya terhadap bahasa Inggris
Ketika ditanya dalam penampilannya di podcast apakah ia sering menonton Liga Premier, penyerang internasional tersebut menjawab: "Ya, tentu saja." Saat ditanya lebih lanjut apakah ada tim tertentu yang ia ikuti, Leao berkata: "Tidak, saya suka United. Saya suka United karena idola saya adalah Cristiano Ronaldo. Jadi, dulu saya sering menonton mereka. Dan, ya, saya sering menonton Manchester United. Saya juga suka Arsenal. Arsenal, ya."
Terlepas dari pengakuan ini, laporan dari La Gazzetta dello Sport menunjukkan bahwa pemain berusia 26 tahun ini tetap bersemangat untuk membuktikan dirinya di Italia, setelah sebelumnya mengatakan kepada penasihat senior klub, Zlatan Ibrahimovic, bahwa ia ingin tetap di Milan untuk melupakan musim yang sulit ini.
Tekanan finansial memicu dilakukannya penilaian
Meskipun Leao lebih memilih untuk tetap bertahan, pemilik Rossoneri memandang sang pemain sayap sebagai aset yang bisa dilepas dan bersedia mendengarkan tawaran yang masuk. Milan finis di peringkat kelima Serie A, dan pendapatan tambahan yang dihasilkan dari Liga Europa tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa melakukan transfer pemain. Selain itu, pemecatan Massimiliano Allegri telah meninggalkan kekosongan taktis; sistem 3-5-2 yang kaku miliknya memaksa Leao untuk bermain di posisi tengah yang tidak alami, alih-alih di posisi sayap yang disukainya.
Perebutan gelar Piala Dunia semakin dekat
Penyerang tersebut harus segera melupakan ketidakpastian di klubnya setelah masuk dalam daftar 27 pemain sementara timnas Portugal untuk Piala Dunia 2026. Tim asuhan Roberto Martinez akan menghadapi ujian unik di Grup K, di mana mereka akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Setelah turnamen internasional tersebut usai, masa depan Leao di klub akan sepenuhnya bergantung pada visi taktis pengganti Allegri dan apakah manajer baru tersebut meminta dewan direksi untuk mempertahankannya.