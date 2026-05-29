Goal.com
LiveTiket
AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Rafael Leao ke Liga Premier? Pemain sayap AC Milan itu menyebut Man Utd sebagai tim favoritnya di tengah ketidakpastian seputar masa depannya di San Siro

Transfers
R. Leao
AC Milan
Manchester United
Premier League
Serie A

Pemain sayap AC Milan, Rafael Leao, memicu spekulasi transfer yang gencar setelah secara terbuka menyebut Manchester United sebagai klub Inggris yang paling ia sukai untuk ditonton. Masa depan penyerang asal Portugal ini di San Siro semakin tidak pasti setelah kegagalan Rossoneri lolos ke Liga Champions, yang berpotensi memaksa klub raksasa Italia tersebut untuk melepasnya demi mendapatkan dana.

  • Rumor transfer semakin memanas

    Spekulasi seputar Leao semakin memanas setelah sang penyerang secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap Manchester United saat menjadi tamu di podcastCernucci. Klub raksasa Liga Premier tersebut telah dikaitkan dengan penyerang asal Portugal itu dalam beberapa jendela transfer selama beberapa tahun terakhir, seiring upaya mereka mencari pemain sayap kelas atas yang mampu menentukan hasil pertandingan. Isu transfer ini semakin menguat karena Milan gagal lolos ke Liga Champions musim depan, sehingga memberikan tekanan besar kepada petinggi klub untuk menyeimbangkan keuangan.

    • Iklan
  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARIAFP

    Winger mengungkapkan preferensinya terhadap bahasa Inggris

    Ketika ditanya dalam penampilannya di podcast apakah ia sering menonton Liga Premier, penyerang internasional tersebut menjawab: "Ya, tentu saja." Saat ditanya lebih lanjut apakah ada tim tertentu yang ia ikuti, Leao berkata: "Tidak, saya suka United. Saya suka United karena idola saya adalah Cristiano Ronaldo. Jadi, dulu saya sering menonton mereka. Dan, ya, saya sering menonton Manchester United. Saya juga suka Arsenal. Arsenal, ya."

    Terlepas dari pengakuan ini, laporan dari La Gazzetta dello Sport menunjukkan bahwa pemain berusia 26 tahun ini tetap bersemangat untuk membuktikan dirinya di Italia, setelah sebelumnya mengatakan kepada penasihat senior klub, Zlatan Ibrahimovic, bahwa ia ingin tetap di Milan untuk melupakan musim yang sulit ini.

  • Tekanan finansial memicu dilakukannya penilaian

    Meskipun Leao lebih memilih untuk tetap bertahan, pemilik Rossoneri memandang sang pemain sayap sebagai aset yang bisa dilepas dan bersedia mendengarkan tawaran yang masuk. Milan finis di peringkat kelima Serie A, dan pendapatan tambahan yang dihasilkan dari Liga Europa tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa melakukan transfer pemain. Selain itu, pemecatan Massimiliano Allegri telah meninggalkan kekosongan taktis; sistem 3-5-2 yang kaku miliknya memaksa Leao untuk bermain di posisi tengah yang tidak alami, alih-alih di posisi sayap yang disukainya.

  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Perebutan gelar Piala Dunia semakin dekat

    Penyerang tersebut harus segera melupakan ketidakpastian di klubnya setelah masuk dalam daftar 27 pemain sementara timnas Portugal untuk Piala Dunia 2026. Tim asuhan Roberto Martinez akan menghadapi ujian unik di Grup K, di mana mereka akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Setelah turnamen internasional tersebut usai, masa depan Leao di klub akan sepenuhnya bergantung pada visi taktis pengganti Allegri dan apakah manajer baru tersebut meminta dewan direksi untuk mempertahankannya.