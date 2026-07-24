Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Rafael Leao diprediksi akan pindah ke Fenerbahçe dengan nilai transfer €60 juta, disertai tawaran gaji besar bagi bintang AC Milan tersebut
Fenerbahçe semakin gencar mengejar
Fenerbahce semakin gencar mengejar Leao, sementara Milan berupaya mengumpulkan sekitar €50 juta–€60 juta dari penjualan penyerang asal Portugal tersebut, menurut laporan Corriere dello Sport. Klub asal Turki itu diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan Leao di Milan dalam beberapa jam ke depan, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Rossoneri.
Milan memandang kepergian Leao sebagai kunci untuk mendanai perekrutan pemain baru setelah kedatangan Mario Gila dan Goncalo Ramos. Leao masih mempertimbangkan opsi-opsinya, dengan harapan menarik minat dari Liga Premier Inggris atau Spanyol, namun Fenerbahce dan Galatasaray tetap menjadi satu-satunya klub yang telah mengambil langkah konkret.
- Getty Images
Tawaran gaji yang sangat besar
Fenerbahçe siap memikat Leao dengan kontrak senilai sekitar €10 juta per musim ditambah bonus, dalam upaya mereka untuk mengungguli rival abadi mereka, Galatasaray. Sementara itu, Gazzettamelaporkan bahwa pemain sayap tersebut telah menghabiskan sebagian liburannya di Turki, yang memicu spekulasi mengenai masa depannya, namun Milan masih menunggu tawaran resmi pertama.
Dia diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih lama sebelum mengambil keputusan dan dijadwalkan bergabung kembali dengan skuad untuk tur pramusim ke Australia. Sebelum Piala Dunia, Leao telah menyatakan niatnya dengan jelas, bahwa ia menginginkan tantangan baru, dan menurut sumber tersebut, “satu setengah bulan kemudian, ia belum berubah pikiran.”
Menunggu peluang yang lebih besar
Meskipun minat dari Turki semakin meningkat, Leao masih berharap klub papan atas dari Inggris atau Spanyol ikut bersaing sebelum ia memutuskan langkah selanjutnya. Gazzetta juga melaporkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu tidak ingin tetap di Italia kecuali jika ia bertahan di Milan, meskipun ia akan mempertimbangkan pindah ke Turki jika kondisinya tepat. Penampilannya di Piala Dunia juga belum cukup memicu persaingan penawaran yang lebih sengit. Leao mencetak gol ke gawang Uzbekistan dan hanya menjadi starter saat melawan Kroasia, di mana umpan silangnya berujung pada gol penentu Ramos.
- Getty Images
Keputusan masih belum diambil
Untuk saat ini, prioritas Leao adalah menunggu dan melihat apakah ada klub besar lain yang mengajukan tawaran sebelum memutuskan masa depannya. Ia dijadwalkan menghadiri sebuah acara komersial di Brasil sebelum kembali bergabung dengan tur pramusim Milan di Australia. Rossoneri kemudian akan melanjutkan persiapan di Indonesia, kecuali jika Fenerbahçe, Galatasaray, atau klub lain yang tertarik berhasil mencapai kesepakatan sebelum itu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami