Rafael Leao diprediksi akan pindah ke Fenerbahçe dengan nilai transfer €60 juta, disertai tawaran gaji besar bagi bintang AC Milan tersebut

Fenerbahce semakin gencar mengejar Leao, sementara Milan berupaya mengumpulkan sekitar €50 juta–€60 juta dari penjualan penyerang asal Portugal tersebut, menurut laporan Corriere dello Sport. Klub asal Turki itu diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan Leao di Milan dalam beberapa jam ke depan, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Rossoneri.

Milan memandang kepergian Leao sebagai kunci untuk mendanai perekrutan pemain baru setelah kedatangan Mario Gila dan Goncalo Ramos. Leao masih mempertimbangkan opsi-opsinya, dengan harapan menarik minat dari Liga Premier Inggris atau Spanyol, namun Fenerbahce dan Galatasaray tetap menjadi satu-satunya klub yang telah mengambil langkah konkret.







