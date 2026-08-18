Rafael Leao akan pergi dari AC Milan: ada kontak dengan Roma, Chelsea muncul. Dan opsi Arab Saudi tidak bisa dikesampingkan

Galatasaray sudah lama mengincar Leao, dan mereka telah berbicara dengan pihak perwakilannya serta dengan Milan, serta ingin mencapai kesimpulan pada awal pekan depan. Klub Turki itu, setelah penolakan dari Martinelli milik Arsenal, ingin mempercepat langkah untuk pemain Portugal tersebut, yang telah dijanjikan kontrak lima tahun senilai 10-12 juta euro bersih per musim. Mantan pemain Lille itu memiliki prioritas lain, yakni kepindahan ke Premier League, tetapi ia belum menutup pintu untuk transfer ke Super Lig, tempat ia akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di liga. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu untuk memahami apakah kesepakatan ini akan terwujud, yang pasti Galatasaray jika ingin menuntaskan operasi ini harus menaikkan tawaran finansialnya, yang saat ini masih tertahan di 35 juta euro, termasuk bonus. Milan, yang telah turun dari valuasi awal 60, meminta 45. Mereka menginginkan transfer permanen atau pinjaman berbayar dengan kewajiban pembelian, dengan syarat yang menguntungkan.











