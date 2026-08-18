Masa depan Rafael Leao jauh dari AC Milan. Ini memang belum pasti, tetapi berbagai indikasi mengarah ke sana. Penyerang Portugal itu, yang sebelum musim panas secara terbuka menutup petualangannya bersama AC Milan dan mengakui keinginan untuk mencoba pengalaman baru, tidak masuk dalam daftar pemain yang disingkirkan dari proyek Amorim, tetapi tetap berada di ambang keluar. Dan pembicaraan yang dijadwalkan dengan pemilik Cardinale akan menjadi penegasan atas skenario ini. AC Milan 2026-27 akan memulai lagi tanpa nomor 10 mereka, yang mulai September, kecuali ada kejutan, akan mengenakan seragam baru.
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Rafael Leao akan pergi dari AC Milan: ada kontak dengan Roma, Chelsea muncul. Dan opsi Arab Saudi tidak bisa dikesampingkan
Galatasaray tetap berada di posisi terdepan
Galatasaray sudah lama mengincar Leao, dan mereka telah berbicara dengan pihak perwakilannya serta dengan Milan, serta ingin mencapai kesimpulan pada awal pekan depan. Klub Turki itu, setelah penolakan dari Martinelli milik Arsenal, ingin mempercepat langkah untuk pemain Portugal tersebut, yang telah dijanjikan kontrak lima tahun senilai 10-12 juta euro bersih per musim. Mantan pemain Lille itu memiliki prioritas lain, yakni kepindahan ke Premier League, tetapi ia belum menutup pintu untuk transfer ke Super Lig, tempat ia akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di liga. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu untuk memahami apakah kesepakatan ini akan terwujud, yang pasti Galatasaray jika ingin menuntaskan operasi ini harus menaikkan tawaran finansialnya, yang saat ini masih tertahan di 35 juta euro, termasuk bonus. Milan, yang telah turun dari valuasi awal 60, meminta 45. Mereka menginginkan transfer permanen atau pinjaman berbayar dengan kewajiban pembelian, dengan syarat yang menguntungkan.
Kontak Roma, Chelsea muncul
Seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, klub Italia yang telah melakukan kontak untuk Leao adalah Roma, yang memilih untuk tidak melangkah lebih jauh karena biaya dan karena keinginan Leao untuk tidak memilih tim Serie A lain. Keinginan utamanya tetap Premier League, yang bisa saja terwujud: seorang agen sedang berusaha membawanya ke Chelsea, di mana ia akan mengambil tempat rekan setimnya di tim nasional, Pedro Neto, yang menjadi target Manchester City dan Al Hilal, klub Arab Saudi. Arab Saudi tetap berada di latar belakang, tetapi itu adalah opsi yang kredibel. Ini adalah hari-hari yang menentukan, penuh pilihan, bagi Leao dan Milan, yang akan berpisah pada akhir Agustus.
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