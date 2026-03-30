AFP
Rafa Mir membantah tuduhan pemerkosaan, sementara striker Elche itu menuntut agar persidangan digelar secara terbuka di tengah ancaman hukuman penjara 10 tahun
Mir tetap bersikukuh tidak bersalah dan memberikan keterangan yang berbeda
Tim pembela menyatakan bahwa telah terjadi serangkaian hubungan seksual atas dasar suka sama suka, dan mengisyaratkan bahwa ketegangan yang muncul kemudian merupakan akibat dari perselisihan pribadi antara kedua wanita yang terlibat. Mereka berpendapat bahwa perselisihan internal inilah yang sebenarnya menjadi pemicu keterlibatan petugas keamanan swasta dan kepolisian setempat, bukan karena adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh sang pemain. Mir, yang saat ini dipinjamkan ke Elche dari Sevilla, tetap menjadi sorotan karena Kejaksaan Agung Spanyol telah secara resmi meminta hukuman gabungan selama 10 tahun dan enam bulan bagi sang penyerang.
Tuntutan akan persidangan terbuka dan transparansi
Salah satu pilar utama strategi hukum Mir adalah penekanannya pada persidangan terbuka. Pemain tersebut secara resmi menentang permintaan jaksa penuntut untuk menggelar sidang secara tertutup, dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum yang mendukung hal tersebut. Tim pembelanya meyakini bahwa pengawasan publik sangat penting untuk memastikan penilaian yang adil terhadap bukti-bukti dan kesaksian yang disampaikan oleh para penuduh.
"Tidak ada yang membenarkan agar persidangan lisan ini berlangsung secara tertutup. Pemohon tidak memberikan alasan apa pun untuk pembatasan radikal semacam itu yang menghalangi pengawasan publik terhadap keandalan dan kecukupan bukti yang diajukan oleh pihak penuntut secara umum, dan khususnya, kesaksian pelapor, sebagaimana disampaikan oleh pihak penuntut dengan tujuan untuk menggoyahkan asas praduga tak bersalah terdakwa," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Laporan polisi dan tidak adanya pengaduan awal
Pihak pembela juga menekankan bahwa laporan polisi awal pada malam kejadian tidak mencantumkan tuduhan tindak pidana terhadap kebebasan seksual. Menurut perwakilan Mir, dokumentasi yang dikumpulkan oleh pihak berwenang setempat di lokasi kejadian hanya mencatat adanya perselisihan terkait seorang teman yang pergi bersama sang pemain, serta tuduhan terpisah mengenai perkelahian fisik yang melibatkan salah satu teman sang penyerang.
Tim hukum bermaksud untuk membuktikan bahwa narasi tentang pelecehan seksual baru muncul setelah kejadian. Mir telah menyatakan keinginan yang kuat untuk membersihkan namanya di pengadilan, dengan sebelumnya menyatakan bahwa ia sangat tenang dan sangat menantikan proses hukum ini berakhir sehingga versinya mengenai kejadian tersebut dapat diverifikasi oleh sistem hukum.
Kariernya terancam seiring mendekatnya persidangan
Hasil dari kasus ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi Mir. Pemain berusia 28 tahun itu tetap tampil di La Liga meskipun tekanan hukum semakin meningkat. Namun, vonis bersalah hampir pasti akan mengakibatkan pemutusan kontraknya dan secara efektif mengakhiri kariernya di level tertinggi sepak bola Eropa.
Jaksa penuntut mendesak agar diberlakukan tindakan perlindungan yang ketat bersamaan dengan kemungkinan hukuman penjara dalam kasus yang melibatkan Mir. Jika ia dinyatakan bersalah, ia akan dilarang mendekati korban dalam jarak 500 meter selama 13 tahun dan akan menjalani masa percobaan selama tujuh tahun setelah masa penahanannya. Selain itu, jaksa penuntut menuntut ganti rugi sebesar €64.000 untuk menutupi kerugian moral dan fisik yang diderita korban.