Rafa Benitez sedang mengincar pekerjaan baru! Mantan manajer Liverpool itu menawarkan diri ke Italia saat Azzurri merencanakan perombakan besar-besaran pasca kegagalan di Piala Dunia

Sementara dunia sepak bola lainnya fokus pada Piala Dunia di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, Italia sekali lagi terpaksa hanya menonton dari pinggir lapangan. Dampak dari kegagalan lolos ke turnamen tersebut terasa cepat, dengan Gennaro Gattuso mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Saat ini, tim nasional berada dalam keadaan limbo, menunggu pemilihan umum pada 22 Juni untuk menentukan apakah Giovanni Malago atau Giancarlo Abete akan menggantikan Gabriele Gravina sebagai presiden FIGC setelah ia mengundurkan diri akibat kegagalan tim nasional.

Sampai presiden baru dilantik, pengganti permanen Gattuso belum bisa ditunjuk secara resmi. Sementara itu, pelatih tim U-21 Silvio Baldini ditugaskan untuk memimpin skuad senior dalam pertandingan persahabatan mendatang melawan Luksemburg dan Yunani. Namun, pencarian nama besar untuk menghidupkan kembali juara dunia empat kali ini sudah berjalan di belakang layar.