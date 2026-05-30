AFP
Rafa Benitez sedang mengincar pekerjaan baru! Mantan manajer Liverpool itu menawarkan diri ke Italia saat Azzurri merencanakan perombakan besar-besaran pasca kegagalan di Piala Dunia
Kekosongan di kursi kepelatihan Azzurri
Sementara dunia sepak bola lainnya fokus pada Piala Dunia di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, Italia sekali lagi terpaksa hanya menonton dari pinggir lapangan. Dampak dari kegagalan lolos ke turnamen tersebut terasa cepat, dengan Gennaro Gattuso mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Saat ini, tim nasional berada dalam keadaan limbo, menunggu pemilihan umum pada 22 Juni untuk menentukan apakah Giovanni Malago atau Giancarlo Abete akan menggantikan Gabriele Gravina sebagai presiden FIGC setelah ia mengundurkan diri akibat kegagalan tim nasional.
Sampai presiden baru dilantik, pengganti permanen Gattuso belum bisa ditunjuk secara resmi. Sementara itu, pelatih tim U-21 Silvio Baldini ditugaskan untuk memimpin skuad senior dalam pertandingan persahabatan mendatang melawan Luksemburg dan Yunani. Namun, pencarian nama besar untuk menghidupkan kembali juara dunia empat kali ini sudah berjalan di belakang layar.
Conte dan Mancini termasuk di antara para kandidat
Nama-nama seperti Roberto Mancini, yang saat ini melatih Al Sadd, dan Antonio Conte, yang baru saja mengakhiri masa jabatannya bersama Napoli, sering dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya mereka ke tim nasional. Namun, seorang kandidat baru secara tak terduga ikut mencalonkan diri. Benitez, pelatih berpengalaman asal Spanyol yang memiliki ikatan kuat dengan sepak bola Italia, telah menegaskan bahwa ia siap menghadapi tantangan untuk mengembalikan kejayaan Azzurri.
Saat berbicara kepada Sky Sport di final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain, mantan bos Inter dan Napoli ini tidak menyembunyikan ketertarikannya pada posisi yang kosong tersebut. Setelah baru-baru ini meninggalkan jabatannya di Panathinaikos, Benitez kini berstatus bebas agen dan tampak sangat ingin kembali ke manajemen tingkat atas di panggung internasional.
Benitez ikut bersaing
Benitez sangat jujur saat ditanya mengenai kemungkinan untuk melatih tim nasional Italia. Ia mengakui kedekatannya dengan negara tempat ia pernah meraih gelar juara. "Saya sedang belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Italia saya. Terlepas dari candaan tadi, melatih tim nasional di masa depan bisa menjadi pilihan yang nyata bagi saya. Mempersiapkan tim untuk Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa adalah tantangan yang sangat menarik," kata Benitez.
Manajer veteran ini melangkah lebih jauh dengan secara langsung menanggapi rumor yang mengaitkannya dengan posisi yang ditinggalkan Gattuso. Ketika ditanya secara spesifik mengenai peran di Italia, Benitez memberikan jawaban yang tegas. "Saya, pelatih tim nasional Italia? Saya akan melakukannya dengan senang hati," tegasnya, menandakan kesediaannya kepada petinggi FIGC.
Pencalonan Benitez diperkuat oleh pengetahuannya yang mendalam tentang sepak bola Italia. Selama masa jabatannya di Inter dan Napoli, ia berhasil meraih gelar Piala Dunia Antarklub FIFA, Coppa Italia, dan dua gelar Supercoppa Italiana. Disiplin taktis dan pengalamannya dalam situasi bertekanan tinggi mungkin tepat yang dibutuhkan skuad Italia yang sedang kehilangan semangat, saat mereka berupaya mengakhiri puasa gelar di Piala Dunia.
Sementara itu,Conte dilaporkan sangat ingin kembali menjadi pelatih Italia setelah pemilihan presiden FIGC, dengan tujuan untuk mengulangi rekor gemilangnya sebelumnya, yaitu 14 kemenangan dari 24 pertandingan bersama tim nasional.