Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Rafa Benitez jadi peringatan bagi Xabi Alonso! Legenda Liverpool itu mengatakan bahwa menduduki 'kursi terpanas di dunia sepak bola' di Chelsea akan menjadi risiko besar
Benitez berhasil menjuarai Liga Europa, namun kesulitan meyakinkan para penggemar Chelsea
Benitez — yang membawa Liverpool meraih gelar Liga Champions pada 2005, setelah mengalahkan Chelsea berkat "gol hantu" yang legendaris — memimpin The Blues dalam 48 pertandingan saat menjabat sebagai manajer sementara pada musim 2012-13.
Dia tidak pernah berhasil memenangkan hati para penggemar yang skeptis - mengingat hubungan profesionalnya dengan rival sengit di Liga Premier - meskipun telah membawa tim tersebut meraih kemenangan di Liga Europa. Seorang pria yang pernah menjadi bagian dari skuad yang menjadi juara Eropa sekitar 21 tahun lalu kini dikaitkan dengan kepindahannya sendiri yang akan membuat kecintaannya pada warna merah berganti menjadi kesetiaan baru pada warna biru.
Alonso telah menganggur sejak dipecat secara tidak hormat oleh Real Madrid pada Januari. Ia hanya bertahan tujuh bulan di Santiago Bernabeu, dengan reputasi kepelatihannya tercoreng setelah sebelumnya melambung saat membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga.
Manajer berusia 44 tahun ini masih dianggap sebagai salah satu manajer muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, tetapi hal yang sama juga terjadi pada Liam Rosenior yang berusia 41 tahun ketika ia mengambil alih kendali di Chelsea - dan masa jabatannya berakhir dengan sangat mendadak setelah 23 pertandingan.
- Getty
Apakah keterlibatannya dengan Liverpool akan menambah tekanan bagi Alonso di Chelsea?
Ketika ditanya apakah Alonso akan menempatkan dirinya di bawah sorotan dan tekanan yang sangat besar dengan meniru jejak Benitez dan pindah ke Stamford Bridge, Johnson—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan BetMGM—mengatakan: “Kurang lebih begitu. Saya rasa pihak Liverpool akan memberinya waktu. Namun seperti yang kita lihat, jika dia menjabat posisi itu, para penggemar Chelsea mungkin tidak akan begitu...
“Kita tahu bahwa manajer akan menyadari bahwa Chelsea mungkin adalah posisi paling panas di dunia sepak bola. Sulit bagi manajer muda untuk pergi ke sana dengan mengetahui bahwa Anda tidak punya waktu enam bulan, tidak punya waktu satu tahun, dan pasti tidak punya waktu 18 bulan.
“Jadi, Anda harus masuk ke sana dan langsung menang, dan itu sulit bahkan bagi manajer top yang sudah terbukti pernah meraih gelar. Itu hampir mustahil bagi siapa pun. Saya pikir itu akan menjadi posisi yang gila untuk diambil oleh manajer muda baru, seperti yang baru saja kita lihat.”
Apakah Liverpool tertarik untuk merekrut Alonso?
Alonso akan diberi keleluasaan lebih jika ia memutuskan untuk kembali ke Merseyside. Selalu ada harapan bahwa ia akan kembali ke Anfield suatu saat nanti, setelah menghabiskan lima tahun yang tak terlupakan bersama Liverpool sebagai pemain.
Ada pembicaraan mengenai pergerakan di lini manajerial di sana, dengan Arne Slot yang gagal membangun fondasi juara Liga Premier, jadi apakah The Reds akan tergoda untuk mempercepat rencana membawa Alonso kembali ke skuad mereka jika Chelsea secara resmi menyatakan minatnya?
Johnson menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan: “Ini pertanyaan yang sulit dan saya rasa tidak ada yang tahu jawabannya sampai semuanya sudah terjadi.
“Tentu saja Xabi telah tampil hebat sebagai pelatih muda dengan apa yang telah dilakukannya. Anda bisa memahami mengapa orang-orang tertarik padanya. Namun ya, manajer-manajer potensial mungkin hanya tersedia sekarang dan mungkin tidak lagi selama enam atau tujuh tahun ke depan.
“Saya yakin mereka akan mencari, atau Arne mungkin merasa terancam, tapi bagi saya, setan yang sudah dikenal kadang lebih baik daripada setan yang tidak dikenal. Saya tahu Xabi adalah legenda di klub ini, tapi itu tidak menjamin dia akan menjadi manajer yang baik di klub tersebut.
“Jelas situasinya buruk saat ini menurut standar Liverpool, tapi saya tidak berpikir Anda bisa mengganti manajer seperti Slot begitu cepat dan sembarangan.”
- Getty/GOAL
Slot masih memimpin di Anfield sementara Chelsea menyusun rencana kepelatihan
Slot belum memberikan tanda-tanda bahwa ia mengharapkan akan dipindahkan, mengingat kontraknya masih berlaku hingga 2027, dan ia berada di jalur yang tepat untuk membawa tim lolos ke Liga Champions musim ini. Ia diberikan dana transfer yang memecahkan rekor pada musim panas lalu dan pasti merasa layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan nilai investasi tersebut setelah melewati musim 2025-26 yang diwarnai cedera.
Namun, ketersediaan Alonso tidak mungkin diabaikan. Ia bukan satu-satunya kandidat yang bersaing untuk mengambil alih Chelsea - karena manajer sementara Calum McFarlane bersiap untuk mundur pada musim panas nanti - dan Liverpool menyadari bahwa tindakan tegas diperlukan terkait rencana masa depan jangka panjang.