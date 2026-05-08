Rafa Benitez jadi peringatan bagi Xabi Alonso! Legenda Liverpool itu mengatakan bahwa menduduki 'kursi terpanas di dunia sepak bola' di Chelsea akan menjadi risiko besar

Benitez — yang membawa Liverpool meraih gelar Liga Champions pada 2005, setelah mengalahkan Chelsea berkat "gol hantu" yang legendaris — memimpin The Blues dalam 48 pertandingan saat menjabat sebagai manajer sementara pada musim 2012-13.

Dia tidak pernah berhasil memenangkan hati para penggemar yang skeptis - mengingat hubungan profesionalnya dengan rival sengit di Liga Premier - meskipun telah membawa tim tersebut meraih kemenangan di Liga Europa. Seorang pria yang pernah menjadi bagian dari skuad yang menjadi juara Eropa sekitar 21 tahun lalu kini dikaitkan dengan kepindahannya sendiri yang akan membuat kecintaannya pada warna merah berganti menjadi kesetiaan baru pada warna biru.

Alonso telah menganggur sejak dipecat secara tidak hormat oleh Real Madrid pada Januari. Ia hanya bertahan tujuh bulan di Santiago Bernabeu, dengan reputasi kepelatihannya tercoreng setelah sebelumnya melambung saat membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga.

Manajer berusia 44 tahun ini masih dianggap sebagai salah satu manajer muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, tetapi hal yang sama juga terjadi pada Liam Rosenior yang berusia 41 tahun ketika ia mengambil alih kendali di Chelsea - dan masa jabatannya berakhir dengan sangat mendadak setelah 23 pertandingan.