AgenciaLOF
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Racing Santander merilis kostum ketiga luar biasa yang menampilkan nama seluruh 18.804 pemegang tiket musiman
Jersey khusus menghormati para pendukung setia
Tim promosi baru La Liga itu telah merilis kostum ketiga mereka untuk musim 2026-27 buatan Austral, dengan mencetak nama seluruh 18.804 pemegang tiket musiman langsung di bagian dalam jersey. Ini merupakan gestur terima kasih yang sangat jelas kepada para suporter menyusul kembalinya klub itu yang telah lama dinantikan ke kasta tertinggi Spanyol setelah 14 tahun terpuruk. Jersey tersebut saat ini tersedia di toko web klub seharga €74,95, dengan stok segera hadir di El Sardinero.
- NurPhoto
Estetika modern memadukan simbolisme regional
Dibangun di atas dasar hitam yang kalem, jersey ini mengusung cetakan tonal yang terinspirasi dari labarum Cantabria untuk menambah kedalaman tanpa membuat tampilannya berlebihan. Sentuhan halus warna khas 'hijau Racing' pada kerah, manset, dan kelim memastikan identitas tradisional klub tetap menjadi fokus utama. Dengan celana pendek hijau yang serasi dan kaus kaki hitam berbahan Quick Dry, keseluruhan set ini menghadirkan interpretasi tajam dan modern atas warisan lokal.
Comeback bersejarah memicu ambisi promosi ke kasta tertinggi
Menenun setiap nama ke dalam kain tersebut menangkap ikatan kuat antara Real Betis dan para pendukung yang tetap setia mendampingi mereka sepanjang 14 tahun di luar level elite. Loyalitas dari tribun itulah yang menjadi kekuatan pendorong di balik perjuangan klub untuk bangkit dari gejolak finansial dan keterpurukan di divisi bawah. Menyalurkan momentum kolektif itu kini akan sangat vital jika tim promosi baru itu ingin menghindari masalah dan mengamankan tempat mereka di jajaran elite Spanyol.
- NurPhoto
Real Betis menghadapi tantangan berat dari Valencia
Setelah jeda internasional, Racing kembali beraksi di La Liga pada Minggu, 11 Oktober, dengan duel pekan kedelapan melawan Valencia di El Sardinero. Tim tamu datang di bawah pelatih anyar Javier Aguirre, yang ditugaskan untuk menghentikan keterpurukan panjang klub. Menghadapi tim yang sangat membutuhkan respons instan di bawah kepemimpinan baru akan menuntut fokus penuh dari tuan rumah saat mereka memburu poin penting di kandang.
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