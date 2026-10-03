Racing Santander merilis kostum ketiga luar biasa yang menampilkan nama seluruh 18.804 pemegang tiket musiman

Menenun setiap nama ke dalam kain tersebut menangkap ikatan kuat antara Real Betis dan para pendukung yang tetap setia mendampingi mereka sepanjang 14 tahun di luar level elite. Loyalitas dari tribun itulah yang menjadi kekuatan pendorong di balik perjuangan klub untuk bangkit dari gejolak finansial dan keterpurukan di divisi bawah. Menyalurkan momentum kolektif itu kini akan sangat vital jika tim promosi baru itu ingin menghindari masalah dan mengamankan tempat mereka di jajaran elite Spanyol.