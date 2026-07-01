Di usia 31 tahun, mantan pemain PSG ini dihadapkan pada pilihan baru: apakah akan kembali bergabung dengan proyek Milan atau membuka peluang ke destinasi baru dan kemungkinan reuni dengan klub-klub yang pernah ia bela. Setelah melatihnya saat masih membela Juventus dan Milan, Allegri sebenarnya bermimpi untuk kembali mendatangkan pemain kelahiran 1995 itu ke Napoli: sebuah kemungkinan yang untuk saat ini masih belum pasti, namun – jika Napoli benar-benar melepas beberapa pemain seperti Anguissa dan De Bruyne – hal ini bisa menjadi lebih relevan. Max tentu tahu betul cara memanfaatkannya, namun ia harus bersaing dengan Amorim yang, seperti Deschamps, ingin menempatkannya sebagai poros timnya.





Seperti halnya di timnas Prancis, pelatih asal Portugal itu sedang merancang lini tengah di mana Rabiot harus beralih dari peran gelandang sayap dalam formasi tiga gelandang menjadi gelandang tengah dengan tugas mengatur serangan dan memotong serangan lawan, selain kecenderungan alaminya untuk menyerang dan menembus pertahanan lawan—sifat yang dimiliki putra Veronique ini, yang seiring berjalannya waktu, semakin matang dan berkembang baik sebagai pesepakbola maupun sebagai pribadi. Dari sosok yang sulit diprediksi menjadi andalan Milan, Rabiot tidak berhenti di situ, melainkan terus berkembang.