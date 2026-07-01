Di Prancis yang tampil memukau di Piala Dunia, berkat barisan penyerangnya yang kuat, kunci permainan berada di tangan Adrien Rabiot. Dialah poros tim ini: mengatur permainan, berlari maju-mundur, serta mendukung para penyerang dan bek. Kemitraannya dengan Tchouameni berjalan sangat baik dan membuat formasi 4-2-3-1 asuhan Deschamps berjalan dengan sempurna. Gelandang Milan ini telah menemukan chemistry yang tepat dengan rekan setimnya dari Real Madrid, sebuah kabar baik bagi Rossoneri menjelang musim panas dan musim depan yang masih menyisakan beberapa ketidakpastian mengenai masa depan pemain Prancis tersebut.
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Rabiot tampil gemilang bersama Prancis, ia juga bisa bermain dalam formasi dua gelandang: antara Milan, Allegri, dan Napoli, seperti apa masa depannya?
Dalam wawancara pasca-pertandingan Norwegia vs Prancis, Rabiot ditanya mengenai masa depannya di Milan. "Sekarang saya fokus pada Piala Dunia, nanti kita lihat saja," begitulah jawaban samarnya. Lagipula, sudah menjadi rahasia umum bahwa mantan pemain Juventus ini memiliki hubungan yang erat dengan Allegri dan bahwa berkat sang pelatih asal Livorno itulah ia kembali ke Italia. Setelah perselisihan dengan Rowe di Marseille, Allegri berhasil merekrutnya dari klub pesaing pada September 2025, tepat di akhir bursa transfer musim panas lalu. Sebuah intuisi yang kemudian terbukti menjadi langkah jitu: pemain asal Prancis itu menandatangani kontrak tiga tahun dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di musim aneh Milan. Akhir musim yang suram, kegagalan lolos ke Liga Champions, dan pemecatan pelatih yang menyusulnya telah mengubah skenario, dan kini masa depan Rabiot pun menjadi tidak pasti.
Di Milan, dalam beberapa hari terakhir, segalanya telah berubah. Kendali tim kini berada di tangan Ruben Amorim, dan pelatih asal Portugal itu harus memulai babak baru dengan para pemain yang lebih muda, kemungkinan tanpa Modric dan dengan Rabiot yang diperkirakan akan tetap menjadi pemain kunci. Namun, apakah Rabiot benar-benar akan tetap bertahan? Sudah terjadi kontak dengan mantan pemain United tersebut, dan dalam pembicaraan itu Amorim menegaskan kembali niatnya untuk mempertahankan semua pemain bintang, termasuk pemain asal Prancis itu.
Di usia 31 tahun, mantan pemain PSG ini dihadapkan pada pilihan baru: apakah akan kembali bergabung dengan proyek Milan atau membuka peluang ke destinasi baru dan kemungkinan reuni dengan klub-klub yang pernah ia bela. Setelah melatihnya saat masih membela Juventus dan Milan, Allegri sebenarnya bermimpi untuk kembali mendatangkan pemain kelahiran 1995 itu ke Napoli: sebuah kemungkinan yang untuk saat ini masih belum pasti, namun – jika Napoli benar-benar melepas beberapa pemain seperti Anguissa dan De Bruyne – hal ini bisa menjadi lebih relevan. Max tentu tahu betul cara memanfaatkannya, namun ia harus bersaing dengan Amorim yang, seperti Deschamps, ingin menempatkannya sebagai poros timnya.
Seperti halnya di timnas Prancis, pelatih asal Portugal itu sedang merancang lini tengah di mana Rabiot harus beralih dari peran gelandang sayap dalam formasi tiga gelandang menjadi gelandang tengah dengan tugas mengatur serangan dan memotong serangan lawan, selain kecenderungan alaminya untuk menyerang dan menembus pertahanan lawan—sifat yang dimiliki putra Veronique ini, yang seiring berjalannya waktu, semakin matang dan berkembang baik sebagai pesepakbola maupun sebagai pribadi. Dari sosok yang sulit diprediksi menjadi andalan Milan, Rabiot tidak berhenti di situ, melainkan terus berkembang.